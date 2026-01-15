Radarele chinezești din Venezuela s-au dovedit aproape inutile în fața raidului lansat de SUA pentru capturarea lui Maduro

Operațiunea militară americană lansată recent pentru capturarea lui Nicolas Maduro a scos la iveală limitele sistemelor de apărare aeriană ale Venezuelei, inclusiv ale radarelor chinezești promovate intens de Beijing ca fiind „de ultimă generație”, potrivit Business Insider.

În timpul operațiunii Absolute Resolve, mai mult 150 de aeronave americane au pătruns în spațiul aerian venezuelean fără să fie doborâte.

Un atac masiv, zero pierderi pentru SUA

Singura avarie raportată a fost cea asupra unui elicopter lovit de foc de armă ușoară, care și-a continuat însă misiunea, relatează sursa citată

Rezultatul ridică semne de întrebare privind eficiența radarelor JY‑27A, sisteme mobile chinezești despre care Beijingul afirmă că pot detecta avioane stealth precum F‑22 sau F‑35 la distanțe de peste 240 km.

Tehnologie avansată, rezultate sub așteptări. Ce s-a întâmplat

Venezuela a achiziționat recent mai multe astfel de radare, însă acestea nu au reușit să ofere un avantaj semnificativ în fața atacului american, care a combinat avioane invizibile pe radar cu aeronave de generație mai veche și elicoptere.

Potrivit experților citați de Business Insider, există două posibile explicații: fie radarele nu au rezistat la războiul electronic american, fie operatorii venezueleni nu au știut să le folosească eficient. În ambele ipoteze, lipsa unei imagini radar coerente a lăsat apărarea antiaeriană „o țintă ușoară”.

China evită subiectul

chestionat în legătură cu performanța slabă a echipamentelor chinezești, un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe de la Beijing a evitat să comenteze direct și s-a limitat la a condamna atacul american.

Un raport al Miami Strategic Intelligence Institute arăta încă de anul trecut că mai mult de 60% din radarele Venezuelei erau nefuncționale, iar aviația militară zbura rar din cauza lipsei pieselor de schimb. Analize ulterioare au confirmat că o parte din echipamentele rusești și chinezești se aflau în depozite sau erau defecte la momentul atacului.

Deși Venezuela a investit în sisteme rusești S‑300VM, Buk‑M2 și Pechora‑2M, precum și în radare chinezești, infrastructura deficitară și lipsa mentenanței au compromis eficiența întregii rețele.

Semnalul transmis de Washington

Specialiștii sunt de părere că performanța slabă a sistemelor rusești și chinezești transmite un semnal puternic: tehnologia adversarilor Statelor Unite nu este la fel de redutabilă pe cât este prezentată, cel puțin nu atunci când este operată de armate cu resurse limitate.

Pentagonul a confirmat că niciun militar american nu a fost ucis în operațiune. Din cei aproape 200 de soldați implicați, doar șapte au fost răniți, iar singura aeronavă avariată a rămas funcțională.