search
Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

SUA au ajuns la finalul listei de ținte strategice din Iran, avertizează oficiali americani: „Vom fi prinși într-un conflict fără ieșire”

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Pentagonul rămâne fără ținte importante din punct de vedere strategic de lovit în Iran, în contextul în care președintele american Donald Trump insistă că Statele Unite vor continua campania militară împotriva Teheranului vreme de trei săptămâni, potrivit unor foști și actuali oficiali din domeniul apărării citați de Politico.

SUA și Israelul continuă să bombardeze Iranul FOTO EPA-EFE

Într-un discurs adresat națiunii, miercuri, Trump a declarat că forțele militare ale Iranului, baza sa industrială de apărare și conducerea politică au fost „absolut decimate” în urma atacurilor aeriene susținute ale SUA. Cu toate acestea, el a promis extinderea bombardamentelor, afirmând că forțele americane îi vor „lovi extrem de dur” în săptămânile următoare, fără a oferi clarificări privind obiectivele sau țintele rămase.

Acest calendar suscită îngrijorări în cadrul establishmentului de apărare. Doi oficiali actuali și un fost oficial al administrației Trump au avertizat că SUA își epuizează rapid țintele viabile pentru lovituri aeriene, complicând eforturile de a distruge stocurile rămase de rachete balistice ale Iranului.

„Cele care au rămas sunt probabil în buncăre fortificate”, a spus un fost oficial al administrației Trump, vorbind sub protecția anonimatului pentru a discuta planuri militare sensibile. „Altminteri ar fi fost deja distruse.”

Provocarea reflectă purtarea unui război diferit. În locul unei confruntări militare convenționale, oficialii descriu Iranul ca adoptând o strategie bazată pe presiune economică și rezistență - valorificând controlul asupra Strâmtorii Ormuz, un punct critic pentru transportul global de petrol, o pârghie ce poate fi exploatată în timp ce opțiunile SUA se restrâng.

Aceste dinamici ar putea încuraja Teheranul să refuze negocierile privind programul său nuclear, securitatea regională sau redeschiderea rutelor maritime esențiale, prelungind potențial conflictul pe termen nedefinit.

„Putem continua să parcurgem o listă de ținte din ce în ce mai puțin importante și să-i enervăm în așa măsură încât [Gardienii Revoluției] să aibă un control solid asupra guvernului și să se simtă îndreptățiți să poarte un război sfânt împotriva SUA pe termen nelimitat”, a declarat un oficial din domeniul apărării. „În nicio circumstanță Trump nu poate pur și simplu să se retragă. Va fi umilit dacă pleacă; și vom fi prinși într-un conflict fără ieșire dacă rămâne.”

Trump nu dă însă semne că ar intenționa să renunțe. Joi, el a publicat pe rețelele sociale un videoclip care arată urmările unui atac aerian asupra a ceea ce a numit „cel mai mare pod din Iran”, adăugând că „urmează mult mai multe” bombardamente.

Totuși, oficialii avertizează că opțiunile rămase sunt limitate fără o escaladare a conflictului. Multe dintre cele mai valoroase active militare ale Iranului sunt acum fie distruse, fie inaccesibile în lipsa unei invazii terestre, un pas pe care administrația nu l-a susținut public.

Cum și-au modificat SUA tactica de luptă în războiul cu Iranul

Strategia Teheranului pare să dea unele rezultate. Prețurile energiei au crescut pe fondul instabilității, sporind presiunea politică asupra Casei Albe pentru a pune capăt conflictului și a evita reacțiile negative interne.

Riscul unui război fără termen

Unii oficiali se tem că SUA ar putea fi blocată într-un tipar de lovituri militare episodice pe termen lung - similar abordării Israelului față de adversarii săi regionali, adesea descrisă drept „tăierea ierbii”. Această strategie riscă să lase Iranului controlul unor active strategice cheie precum Strâmtoarea Ormuz, în timp ce SUA consumă resurse, cu rezultate limitate pe termen lung.

Speranța administrației, potrivit unui alt oficial din domeniul apărării, este că presiunea susținută va forța Iranul să facă concesii la masa negocierilor. Dar, spune el, dacă Iranul cedează și acceptă concesii substanțiale, „cum îi obligi să respecte acordul?”

Casa Albă nu a răspuns solicitărilor de comentarii. Departamentul Apărării a direcționat întrebările către Comandamentul Central al SUA, care de asemenea a refuzat să răspundă întrebărilor despre țintele rămase.

Trump a sugerat, de asemenea, posibilitatea extinderii listei de ținte. În postări recente pe rețelele sociale, el a indicat că forțele americane ar putea lovi infrastructura civilă, inclusiv centrale electrice și instalații de tratare a apei, dacă liderii iranieni nu accelerează negocierile.

Cu toate acestea, în discursul de miercuri, președintele american a subliniat că forțele americane au evitat să vizeze infrastructura petrolieră a Iranului, „deși acesta este cel mai la îndemână obiectiv dintre toate”, pe motiv că veniturile vor fi necesare pentru reconstrucția țării de către o nouă conducere.

Operațiunile în jurul insulei Kharg, principalul hub de export petrolier al Iranului, ar putea fi intensificate fără a lovi direct infrastructura energetică. Cu toate acestea, capturarea sau securizarea acestui sit ar necesita probabil trupe terestre, o mișcare presărată cu riscuri.

„Iranul va provoca victime, iar acest lucru va fi și mai dureros pentru SUA”, a avertizat un oficial din domeniul apărării.

Pentagonul a pre-poziționat deja zeci de mii de trupe în Orientul Mijlociu, ceea ce ar face face posibile operațiuni terestre, în special pentru securizarea insulelor strategice din Strâmtoarea Ormuz. O astfel de mișcare ar putea ajuta la redeschiderea rutelor maritime vitale, dar ar declanșa aproape cert reacții politice negative la Washington, în contextul în care aleșii din ambele partide rămân reticenți față de un nou conflict prelungit în regiune.

Îngrijorările legate de strategia administrației încep deja să apară în Congres.

„Încă nu există un plan clar pentru ceea ce urmează”, a declarat reprezentantul Gregory Meeks (democrat de New York), membru al Comisiei pentru Afaceri Externe din Camera Reprezentanților. „Poporul american merită mai mult decât declarații vagi de succes. Merită o strategie cuprinzătoare care să prevină escaladarea, să ne protejeze interesele și să urmărească o cale durabilă spre pace.”

Pe măsură ce campania aeriană continuă, oficialii avertizează că SUA se apropie de un moment de cotitură, în care opțiunile militare se restrâng, riscurile cresc, iar drumul de urmat devine neclar.

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
image
OK! Magazine

image
Click! Pentru femei

image
Click! Sănătate

image
