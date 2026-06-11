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SURSE: USR se îndreaptă spre un vot împotriva susținerii Guvernului Tomac. Decizia finală va fi luată vineri

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Membrii USR din filialele județene în care s-au încheiat consultările interne privind eventuala susținere a Guvernului propus de premierul desemnat Eugen Tomac s-au pronunțat, aproape peste tot în unanimitate, împotriva acordării votului de încredere, arată sursele Adevărul. 

USR urmează să decidă vineri dacă susține sau nu Guvernul Tomac. FOTO: Inquam/Octav Ganea
USR urmează să decidă vineri dacă susține sau nu Guvernul Tomac. FOTO: Inquam/Octav Ganea

Potrivit acestora, Comitetul Politic al USR a fost convocat pentru vineri, 12 iunie, de la ora 17.00, când formațiunea urmează să adopte o decizie oficială.

Dacă poziția exprimată în consultările interne va fi confirmată și la nivelul conducerii partidului, USR ar deveni al doilea mare partid parlamentar care anunță că nu va susține învestirea Cabinetului Tomac, după PNL.

Dominic Fritz: „USR vede cu dificultate susținerea unui guvern Tomac”

Semnale în această direcție au apărut încă de la începutul săptămânii, după consultările purtate de premierul desemnat Eugen Tomac cu partidele parlamentare.

Luni, după întâlnirea cu Tomac, liderul USR, Dominic Fritz, a declarat că „USR vede cu dificultate susținerea unui guvern Tomac”, precizând că decizia finală urma să fie luată după consultări interne.

Liderul USR a susținut atunci că un guvern tehnocrat susținut de PSD ar avea o poziție slabă în încercarea de a continua reformele promovate de actuala coaliție și a reiterat că formațiunea preferă o formulă guvernamentală în care este reprezentată.

PNL a anunțat deja că nu va vota guvernul Tomac 

Miercuri, liderul PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că liberalii nu vor susține învestirea Guvernului Tomac.

PNL a luat decizia să nu susțină învestirea acestui guvern. Ca efect al acestei decizii, grupurile parlamentare nu vor participa la vot sau vor fi: prezent, nu votez”, a declarat Bolojan.

Acesta a argumentat că un cabinet fără susținere politică și parlamentară explicită nu poate continua reformele necesare și nu reprezintă o soluție viabilă pentru România.

Decizia liberalilor a fost criticată de PSD, care l-a acuzat pe Ilie Bolojan că blochează formarea unui nou guvern după pierderea puterii.

Într-o postare publicată pe Facebook, social-democrații au susținut că „prim-ministrul demis Ilie Bolojan blochează toată România pentru că a pierdut puterea” și au cerut formarea rapidă a unui nou executiv.

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