Cum și-au modificat SUA tactica de luptă în războiul cu Iranul

Statele Unite recurg tot mai mult la drone ieftine în operațiunile de luptă, marcând o schimbare tactica militară și o îmbrățișare a stilului de război perfecționat pe câmpurile de luptă din Ucraina, în timp continuă să folosească sisteme avansate de rachete, relatează Newsweek.

Printre armele recent desfășurate se numără Low-Cost Uncrewed Combat Attack System (LUCAS), o dronă de atac de unică folosință, care costă aproximativ 35.000 de dolari. Sistemul a fost folosit pentru prima dată în luptă, oferind un contrast puternic față de armele de precizie de top, precum rachetele de croazieră Tomahawk, mult mai costisitoare.

Amiralul Brad Cooper, șeful forțelor americane din Orientul Mijlociu, a descris drona drept „indispensabilă” de la introducerea sa la începutul bombardamentelor SUA-Israel asupra Iranului, aflate acum în a cincea săptămână.

Schimbarea de tactică reflectă lecțiile învățate din războiul din Ucraina, unde dronele au jucat un rol central în urma invaziei Rusiei din februarie 2022. Analiștii militari, dar și țările prinse în conflict au observat că sistemele scumpe de apărare antiaeriană, care pot costa milioane de dolari per rachetă, nu sunt potrivite pentru a contracara volume mari de drone ieftine pe perioade îndelungate.

Dronele mai simple s-au dovedit eficiente în lovirea infrastructurii critice, precum rețelele electrice sau clădirile guvernamentale. Această capacitate permite conservarea rachetelor sofisticate și limitate pentru ținte militare bine apărate.

Război cu drone în Orientul Mijlociu

Până de curând, însă, forțele americane nu au utilizat pe scară largă drone explozive de unică folosință și nici nu s-au confruntat cu atacuri susținute cu drone, precum cele observate în Ucraina și Orientul Mijlociu.

„Este prima dată când SUA au folosit un număr mare de drone low-cost,” a subliniat Robert Tollast, cercetător în domeniul războiului terestru la Royal United Services Institute (RUSI).

Analiștii afirmă că operațiunile recente indică o evoluție mai cuprinzătoare a tacticilor SUA. Ultimele săptămâni „reflectă o schimbare de tactică”, atât în operațiunile ofensive împotriva Iranului, cât și în apărarea bazelor americane și a aliaților din Golf, potrivit lui Mark Cancian, colonel în rezervă al Marine Corps și consilier senior la Center for Strategic and International Studies.

În ciuda rolului tot mai important al dronelor, experții subliniază că SUA nu renunță la armamentul avansat. Spre deosebire de Ucraina, care s-a confruntat cu limitări în accesul la sisteme occidentale de înaltă tehnologie, Statele Unite dispun de un arsenal larg, atât de rachete sofisticate, cât și de muniții ghidate mai accesibile.

„Spre deosebire de Rusia sau Iran, SUA nu sunt forțate să folosească rachete relativ scumpe, sofisticate și greu de produs,” a declarat Frederik Mertens, analist strategic la think tank-ul olandez TNO. În același fel, SUA nu trebuie să se bazeze exclusiv pe cele mai ieftine drone precum Ucraina.

Forțele americane beneficiază în continuare de stocuri semnificative de arme eficiente, dar relativ accesibile, inclusiv bombe echipate cu kituri de ghidare. În același timp, SUA, un lider global în producția de tehnologie militară de ultimă generație, pot găsi simultan întrebuințarea potrivită pentru cele mai sofisticate arme.

Cu toate acestea, dronele se dovedesc utile în medii de luptă complexe. „Esența este găsirea celui mai bun mix de sisteme, ținând cont de propriile capacități și de cele ale adversarului,” subliniază Mertens, explicând că dronele de atac pot ajuta la suprasolicitarea apărării inamice și la distragerea atenției de la amenințările mai periculoase.

Chiar și așa, SUA nu au desfășurat drone la aceeași scară ca Rusia. Tollast a amintit că Moscova a lansat atacuri masive cu drone, de pildă cel de la sfârșitul lunii martie, când aproape 1.000 de drone au lovit Ucraina în 24 de ore, inclusiv în timpul zilei, în cel mai mare atac de acest tip din timpul războiului, care s-a soldat cu cel puțin șapte morți.

„Rușii au preluat de la Iran această idee strălucită în simplitatea ei, o platformă foarte ieftină pentru o bombă, Shahed-136, și au continuat să o îmbunătățească,” a punctat Tollast.

Modelele iraniene au evoluat în timp, iar versiuni mai noi, precum Shahed-238, folosesc motoare cu reacție care le permit să zboare de două ri mai repede decât anterior. Totodată, atât Iranul, cât și Rusia au introdus multiple îmbunătățiri pentru a face dronele mai rezistente la bruiaj și le-au vopsit în negru pentru a le face mai greu de detectat.

„Acum SUA au mers și mai departe, întrucât pot accesa cu ușurință capacități spațiale impresionante pentru navigație, precum și sisteme de calcul la bord,” a explicat Tollast. „Acest lucru este mult mai dificil de făcut pentru Teheran și Moscova.”