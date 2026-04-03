Iranul răspunde amenințărilor SUA: Facilitățile lovite sunt „insignifiante”, „nu știți nimic despre capabilitățile noastre strategice”

Purtătorul de cuvânt al armatei iraniene a afirmat joi că Teheranul deține stocuri nedivulgate de arme și muniții, respingând afirmațiile președintelui american Donald Trump potrivit cărora bombardamentele SUA ar fi afectat grav capacitățile de apărare ale Iranului. Declarațiile vin după ce Trump a amenințat că SUA ar putea trimite Iranul înapoi „în Epoca de Piatră”, relatează India Today, potrivit MSN.

Locotenent-colonelul Ebrahim Zolfaghari, vorbind în numele Comandamentului Central Khatam al-Anbiya al armatei iraniene, a transmis că siturile ce au fost țintele recente ale atacurilor americane sunt „insignifiante” și că bombardamentele americane nu au avut niciun impact asupra producției militare strategice a Iranului.

„Centrele pe care credeți că le-ați lovit sunt insignifiante, iar producțiile noastre militare strategice au loc în locații despre care nu aveți cunoștință și la care nu veți ajunge niciodată”, a declarat Zolfaghari.

„Informațiile voastre despre puterea și echipamentul nostru militar sunt incomplete. Nu știți nimic despre vastele noastre capacități strategice. Nu presupuneți că ați distrus siturile noastre strategice de producție a rachetelor, dronele de atac și de precizie cu rază lungă de acțiune, sistemele moderne de apărare aeriană, războiul electronic sau echipamentele speciale”, se mai arată în declarația acestuia.

El a reiterat mesajul: „Nu vă bateți capul să numărați rachetele, dronele și sistemele noastre strategice; veți greși și nu veți obține nimic.”

SUA au lovit cel mai mare pod din Iran

Trump a anunțat joi distrugerea celui mai înalt pod al Iranului, un pod suspendat, nou construit, între Teheran și Karaj. Președintele american a distribuit imagini cu podul prăbușindu-se spectaculos, învăluit de un nor negru de fum.

„Cel mai mare pod din Iran se prăbușește, și nu va mai fi folosit niciodată,” a scris Trump pe rețeaua Truth Social, avertizând că „vor urma multe altele” dacă nu se va ajunge la un acord. Atacul a ucis opt persoane și a rănit 95, conform presei iraniene de stat. Mijlocul podului a fost lovit de două ori, lăsând o gaură în mijocul unuia dintre principalele proiecte de infrastructură ale Iranului, scrie The Guardian.

Trump a reiterat amenințarea că va distruge centralele electrice iraniene. „Vom lovi fiecare centrală electrică foarte puternic și, probabil, simultan,” a spus el.

Mai devreme în această săptămână, un atac confirmat al SUA a vizat o bază de rachete din Isfahan, norii de fum și exploziile secundare fiind filmate de un șofer aflat în apropiere. La Isfahan se crede că Iranul ar putea depozita o parte sau toate cele 440 de kilograme de uraniu îmbogățit la un grad de puritate de 60%, care ar putea fi folosit teoretic pentru 10 bombe nucleare dacă ar fi îmbogățit până la 90%. Trump a dat de înțeles că nu intenționează să-l recupereze, pe motiv că este îngropat atât de adânc încât „nu mai contează”.

Nu există „linii roşii" atunci când trebuie apărat poporul şi interesele, avertizează Iranul

Iranul amenință să răspundă dur unei posibile incursiuni terestre

Între timp, Iranul a anunțat că institutul medical Pasteur din Teheran a fost lovit joi, iar Israelul a declarat că a atacat cu o zi înainte un sediu folosit de Gardienii Revoluției pentru finanțarea milițiilor înarmate pro-iranieie din Orientul Mijlociu. Zolfaghari a avertizat că Teheranul va desfășura atacuri „mai zdrobitoare, mai ample și mai distructive”, el dând asigurări că războiul va continua până la „regretul permanent și capitularea” dușmanilor Iranului.

Totodată, seful armatei iraniene, generalul maior Amir Hatami, a avertizat că orice incursiune terestră a SUA va fi întâmpinată cu forță copleșitoare. „Nicio persoană” din trupele invadatoare nu va supraviețui, a spus el la televiziunea de stat, adăugând că restabilirea securității naționale pentru civili este o prioritate.

Peste 15.000 de raiduri aeriene asupra Iranului au avut loc de la începutul războiului, soldate cu aproximativ 1.900 de decese și 20.000 de răniți, potrivit estimărilor Crucii Roșii și ale Societăților de Semilună Roșie. Israel și SUA continuă să lovească ținte în Iran și Liban, inclusiv infrastructura de rachete. Deși tirurile de rachete ale Iranului s-au diminuat în ultimele zile, atacurile asupra bazelor și intereselor americane și israeliene în Golf continuă.

Războiul a perturbat piețele globale de petrol, prețul urcând cu 7%, la 108 dolari pe baril. Secretarul general al ONU, António Guterres, a avertizat că lumea este „în pragul unui război mai larg” cu implicații catastrofale globale, el cerând încetarea luptelor.

Trump nu a prezentat o cale diplomatică și nu a menționat termene pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, un canal vital pentru petrolul global, deși anterior a amenințat că va lovi infrastructura energetică a Iranului dacă ruta rămâne blocată.

Conflictul nu să semne de dezamorsare, după ultimele amenințări reciproce, cu toate că Trump a sugerat că SUA ar putea ieși curând din conflict. De partea cealaltă, Teheranul susține că este pregătit pentru o confruntare de lungă durată.