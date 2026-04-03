Iranul se pregătește pentru o posibilă operațiune terestră a SUA: Lansează o campanie masivă de recrutare și își consolidează apărarea

Iranul își mobilizează populația și forțele militare și își întărește capacitățile de apărare în jurul insulei petroliere Kharg, în perspectiva unei incursiuni terestre a SUA, relatează WSJ, potrivit MSN.

Iranul își consolidează apărarea în jurul principalului său centru de export al petrolului și semnalează că este pregătit să extindă conflictul în regiunea Golfului, lansând în paralel o campanie masivă de recrutare, nemaivăzută din războiul cu Irakul.

Aceste măsuri vin după ce președintele american Donald Trump a dispus trimiterea a mii de pușcași marini și trupe aeropurtate în Orientul Mijlociu. Deși nu a declarat explicit că plănuiește să desfășoare trupe terestre, prezența acestora în regiune ar extinde opțiunile Washingtonului. Pe de altă parte, aceste desfășurări de trupe au determinat o serie de pregătiri și noi amenințări din partea Iranului.

Analiștii și persoane familiarizate cu tacticile militare iraniene apreciază că Teheranul se pregătește pentru o confruntare intensă, în care să provoace pierderi cât mai mari SUA cel puțin într-un conflict terestru dacă nu o poate face altfel, dată fiind superioritatea aeriană a SUA și Israelului.

O parte a acestor pregătiri include mobilizarea populației într-o manieră care amintește de războiul Iran-Irak din anii 1980. Astfel, sunt în desfășurare campanii de recrutare ce ar putea atrage milioane de iranieni, inclusiv copiilor - o abordare care evocă un conflict încă prezent în memoria colectivă, prin numeroasele omagii aduse martirilor.

Iranul își consolidează apărările

Iranul își întărește apărarea pe insula Kharg, principalul său terminal de export petrolier și o potențială țintă în eventualitatea unei operațiuni terestre a SUA., a anunțat Ebrahim Azizi, șeful Comisiei pentru securitate națională din parlamentul iranian, după o vizită la fața locului. Un oficial iranian a precizat că acestea includ desfășurarea de sisteme de rachete ghidate, amplasarea de mine de-a lungul coastei, precum și plantarea de capcane explozive.

Analiștii militari estimează că probabil Iranul a construit rețele de tuneluri pe multe dintre insulele sale, pregătindu-se să le apere cu rachete și alte arme. Milițiile susținute de Iran din Irak au dovedit deja capacitatea de a utiliza dronele FPV cu fibră optică, pe care Corpul Gardienilor Revoluției le deține în număr mare și care ar reprezenta o amenințare redutabilă împotriva trupelor americane.

Teheranul a avertizat, de asemenea, că orice atac asupra teritoriului său va fi întâmpinat cu represalii regionale extinse. Oficiali iranieni și arabi spun că Iranul a avertizat statele vecine că ar putea extinde țintele către platforme petroliere offshore dacă insulele sale sunt invadate. Infrastructura critică, precum centralele electrice și instalațiile de desalinizare, ar putea deveni la rândul lor ținte.

„Iranul intenționează să facă orice debarcare americană cât mai costisitoare și nesustenabilă politic posibil”, a comentat Sanam Vakil, directorul programului pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord la Chatham House. „Mă aștept ca Iranul să încerce să lovească cu roiuri de drone și apoi să extindă represaliile către vecinii săi.”

Armata Iranului numără aproximativ un milion de militari activi și rezerviști, inclusiv circa 190.000 de luptători ai Gardienilor Revoluției estimează unii analiști militari. Deși o mare parte a forțelor este considerată insuficient pregătită și echipată cu armament învechit, analiștii subliniază avantajul oferit de terenul dificil și experiența îndelungată în războiul asimetric.

Forțele desfășurate de-a lungul coastelor Iranului sunt considerate a fi mai experimentate decât cele din interiorul țării, care nu au mai participat la lupte directe de la războiul cu Irakul.

Marina Gardienilor Revoluției, dotată cu sute de ambarcațiuni rapide înarmate cu rachete, torpile și mine, a hărțuit ani de zile navele din Golful Persic și și-a intensificat activitatea în contextul actualelor tensiuni. În 2016, această forță a capturat 10 marinari americani ale căror ambarcațiuni se apropiaseră de o insulă iraniană, eliberându-i ulterior nevătămați.

Analiștii care iau în calcul posibile operațiuni terestre ale SUA menționează scenarii precum ocuparea insulei Kharg, pentru a perturba exporturile de petrol, capturarea unor insule din Strâmtoarea Ormuz, precum Abu Musa, sau raiduri ale forțelor speciale pentru securizarea stocurilor de uraniu îmbogățit.

Chris Long, fost ofițer al Marinei britanice, apreciază că Iranul ar putea lansa rachete balistice și drone de pe insula Qeshm sau din Bushehr, cel mai apropiat port continental de Kharg. Totuși, el a subliniat că lansările nu s-ar limita la aceste locații. „Rachetele care vizează forțele americane de pe insulele din Golful Persic pot fi lansate practic de oriunde în Iran”, a spus el.

Pe insule și de pe țărmurile apropiate, trupele iraniene poziționate în tuneluri fortificate ar putea utiliza drone ieftine și sisteme portabile de apărare antiaeriană împotriva forțelor invadatoare, potrivit lui Gleb Irisov, fost ofițer al forțelor aeriene ruse.

„Nu există jumătăți de măsură acolo”, a spus Irisov. „Statele Unite trebuie să debarce peste 100.000 de soldați de-a lungul întregii linii de coastă pentru a apăra și proteja aceste insule și strâmtoarea. Orice altă variantă va duce la pierderi masive americane.”

Analiștii iranieni avertizează, de asemenea, că orice încercare de a ocupa insulele ar destabiliza suplimentar Strâmtoarea Ormuz, mai degrabă decât să o securizeze, a comentat Mohammad Hassan Sangtarash, analist din Teheran apropiat de guvern.

Între timp, autoritățile par să întărească securitatea internă. Un locuitor din Isfahan a relatat că forțe de securitate mascate au instituit noi puncte de control în oraș și în zonele învecinate.

Teheranul a lansat o campanie de recrutare

Duminică, Iranul a lansat o campanie numită „Janfada” („Sacrificiu”) pentru recrutarea de voluntari care să sprijine lupta împotriva forțelor americane, potrivit unui mesaj trimis utilizatorilor de telefonie mobilă. Gardienii Revoluției afirmă că recrutează inclusiv voluntari de până în 12 ani pentru roluri de sprijin, precum gătit, asistență medicală și paza punctelor de control.

Un afiș publicat de Defa Press, afiliat Ministerului Apărării, prezintă un băiat adolescent și o fată cu văl, ambii zâmbind, ca parte a campaniei. Organizația Human Rights Activists in Iran, cu sediul în SUA, spune că a primit rapoarte despre copii uciși în timp ce păzeau puncte de control.

„Având în vedere primirea entuziastă din partea populației iubite am decis să creăm un cadru în care toate persoanele interesate să poată contribui la apărarea patriei în funcție de expertiza și capacitățile lor”, a anunțat Rahim Nadali, director adjunct pentru Cultură și Artă în cadrul Gardienilor Revoluției.

Nu se poate estima cu certitudine câți iranieni se vor alătura în final, deși agenția Fars, afiliată Gardienilor, estimează că numărul este de ordinul milioanelor. Analiștii avertizează că, independent de cifre, o invazie externă ar putea declanșa un răspuns naționalist mai amplu într-o societate profund divizată.

„Se joacă un poker extrem de riscant”, observă Bob Harward, fost Navy SEAL și fost adjunct al comandantului Comandamentului Central al SUA.

Această perspectivă este împărtășită chiar și de unii critici ai guvernului. Azam Jangravi, activistă care a fugit din Iran după ce a protestat împotriva obligativității purtării vălului, a spus că poziția ei s-a schimbat pe măsură ce tensiunile au escaladat.

„Integritatea teritorială este o linie roșie pentru majoritatea iranienilor, indiferent dacă susțin regimul sau i se opun”, a spus ea.