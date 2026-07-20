Cuba se îndreaptă încet spre colaps, pe măsură ce întreruperile de curent și blocada SUA împing societatea la limita prăpastiei

Când sistemul energetic național al Cubei s-a prăbușit săptămâna trecută — a treia oară în ultimele 10 zile — un oftat colectiv s-a răspândit prin orașele țării, iar oamenii s-au întrebat, încă o dată, dacă învechitul sistem electric al insulei mai poate fi salvat.

Insula caraibiană, lungă de 1.250 de kilometri și cu o populație de 9,5 milioane de locuitori, se sufocă de șase luni sub un blocaj petrolier impus de Statele Unite, parte a unei campanii de presiune menite să răstoarne guvernul comunist. Dar starea precară a infrastructurii cubaneze are rădăcini mult mai vechi.

„Coloana vertebrală a sistemului rămân marile centrale electrice”, a spus Jorge Piñon, cercetător principal în domeniul energiei la Universitatea din Texas. „Iar acestea sunt vechi, defecte și epuizate.”

Cu temperaturi de vară care ating acum mijlocul intervalului de 30 de grade Celsius și o umiditate de 80%, tensiunile de pe stradă au început să explodeze. Pentru mulți, colapsurile la nivel național se suprapun peste întreruperile locale deja cronice. Acolo unde odinioară răsuna salsa, acum darabana oalelor și tigăilor a devenit coloana sonoră a țării — așa-numitele „cacerolazos”, care exprimă suferința comună a nopților nedormite, alimentelor stricate și speranțelor tot mai firave de ameliorare.

Curentul revine doar sporadic

„O oră nu e suficientă nici măcar ca să pornești pompa de apă sau să încarci telefonul”, a strigat Alberto, un bărbat de vârstă mijlocie, în vacarmul de tigăi din cartierul Vedado al Havanei, săptămâna trecută. „Oamenii vor ca guvernul să acționeze chiar acum.”

Guvernul, însă, spune că are puține opțiuni. „Am mai spus-o: există o lipsă totală de combustibil”, a declarat ministrul energiei, Vicente de la O Levy. „Și nu avem acces la piese de schimb pentru unitățile noastre termoelectrice.”

De la 3 ianuarie, când armata americană l-a răpit pe președintele venezuelean Nicolás Maduro, Donald Trump a promis în repetate rânduri că și Cuba va cădea. „Fie că o eliberez, fie că o iau, cred că pot face orice vreau cu ea”, le-a declarat el reporterilor la Casa Albă, în martie.

În eforturile sale de a atinge acest obiectiv, Washingtonul a folosit sancțiuni pentru a distruge industriile cubaneze. Companiile străine care activau pe insulă — operatori hotelieri, companii aeriene, firme miniere și de transport maritim — au fost forțate să plece (sau, ca în cazul companiei miniere canadiene Sherritt, au elaborat planuri de a rămâne prin vânzarea participațiilor către Ray Washburne, fost consilier al lui Trump).

„Avem șapte containere în Kingston și încă 40 în China, dar nu avem nicio idee când — sau dacă — vor ajunge”, a declarat un importator de mașini electrice.

În luna mai, o instanță din Florida l-a acuzat de crimă pe Raúl Castro, în vârstă de 95 de ani, la 30 de ani după doborârea unor avioane mici plecate din Miami care aruncau pliante deasupra Havanei, deschizând astfel posibilitatea unei „extrageri” în stilul celei aplicate în Venezuela.

Infracționalitatea, în plină expansiune

Chiar și înainte ca Statele Unite să intensifice presiunea, statul cubanez era deja slăbit, căzând pradă hiperinflației în perioada pandemiei. Acum, serviciile publice se clatină. Cuba a fost ani la rând una dintre cele mai sigure țări din America Latină; acum, infracționalitatea este în plină expansiune, cu bătăi pe stradă, spargeri de mașini și case, și tâlhării violente. Poliția, cândva omniprezentă, este greu de găsit, iar victimele se plâng că agenții ajung la fața locului după ore întregi, scrie The Guardian.

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Totuși, poliția politică rămâne activă. Organizația Prisoners Defenders, cu sediul la Madrid, a declarat că numărul deținuților politici a ajuns la 1.306, printre noii intrați numărându-se și Héctor Ochoa Vergara, „reținut după ce a participat la o demonstrație pașnică împotriva penelor de curent și a lipsei de apă din Ciego de Ávila”.

Cel mai cunoscut prizonier politic al Cubei, artistul Luis Manuel Otero Alcántara, era însă, sâmbătă, pe drum spre exilul din Statele Unite, după ce a executat o pedeapsă de cinci ani pentru tulburarea ordinii publice; el este ținut într-o locație necunoscută timp de o săptămână, cât timp îi este aranjată viza.

Determinarea guvernului cubanez de a părea unit pare tot mai șubredă

De luni bune, Statele Unite scurg informații despre discuții privind un posibil acord referitor la reforme politice și economice, negocieri purtate prin intermediul lui Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nepotul lui Raúl Castro.

Săptămâna trecută, Rodríguez Castro, în vârstă de 42 de ani, a acordat un interviu publicației USA Today, invitând reporterii într-unul dintre fostele birouri ale bunicului său din Havana, apoi la Antojos, un restaurant select din oraș. Purta adidași Hermès, un ceas Rolex și avea documente oficiale într-o geantă Salvatore Ferragamo. „Mă doare că mulți oameni nu pot trăi așa cum trăiesc eu”, le-a spus el reporterilor, adăugând că, deși nu are niciun interes pentru politică, „dacă la un moment dat revoluția are nevoie de mine, mă voi implica”.

Declarațiile au stârnit un val de indignare din partea muzicienilor, academicienilor, foștilor diplomați și a oamenilor de rând, revoltați de o asemenea etalare din partea cuiva care, în cuvintele reputatului academician Julio César Guanche, este „lipsit de orice funcție publică instituțională recunoscută”.

Cel mai grăitor a fost însă mesajul de nemulțumire venit din partea tinerilor cubanezi apropiați de guvern. „Să uzurpi funcțiile guvernului, să-ți asumi un rol public pentru care nimeni nu te-a ales, să te proclami purtător de cuvânt al unor măsuri sau al unor noi direcții pentru țară... i s-ar permite oare altcuiva să facă asta?”, a scris Michel Torres Corona, prezentatorul emisiunii Con Filo de la televiziunea cubaneză, considerată până de curând chintesența propagandei de stat.

Încă de la începutul crizei, Statele Unite au căutat în mod deschis pe cineva care să joace pentru Cuba rolul jucat de Delcy Rodríguez în Venezuela — cea care i-a preluat lui Maduro funcția de președinte și care acum colaborează strâns cu Washingtonul. Însă Michael Bustamante, președintele departamentului de studii cubaneze și cubano-americane de la Universitatea din Miami, consideră că interviul acordat de Rodríguez Castro publicației USA Today ar putea semnala mai degrabă eșecul unor astfel de negocieri, numindu-l „un strigăt de relevanță”.

„Cred că rămâne o întrebare deschisă cine anume îl reprezintă pe el și dacă acest canal de comunicare cu el mai este, de fapt, activ”, a spus Bustamante.

Tobele de război răsună din nou în Statele Unite

Cert este că, după o perioadă de acalmie în timpul Campionatului Mondial de fotbal, tobele de război răsună din nou în Statele Unite, la doar 150 de kilometri spre nord.

Într-un decor neașteptat, la hotelul Biltmore din Coral Gables, fostul guvernator al statului Florida, Jeb Bush, a apărut lângă o dronă iraniană Shahed, încercând să facă o legătură între Cuba și Iran, pe baza unor informații neconfirmate potrivit cărora Cuba ar fi cumpărat 300 de drone de atac. „Cred că este important să recunoaștem că Iranul a colaborat constant cu Cuba”, a declarat el. La Casa Albă, Trump a continuat pe același ton: „Nu vom permite ca asta să se întâmple.”

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Între timp, eforturile guvernului cubanez de a-și arăta bunăvoința prin deschiderea economiei — anunțând 176 de măsuri, încă neaplicate, menite să extindă sectorul privat și să atragă investiții — au fost respinse de Departamentul de Stat american drept „simple semnale de fum superficiale”.