 CIA creează o unitate secretă dedicată Cubei. Administrația Trump intensifică presiunile asupra regimului de la Havana | adevarul.ro
search
Vineri, 7 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

CIA creează o unitate secretă dedicată Cubei. Administrația Trump intensifică presiunile asupra regimului de la Havana

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Agenția Centrală de Informații a Statelor Unite (CIA) a înființat în secret o nouă unitate operativă dedicată Cubei, într-o mișcare care reflectă intensificarea presiunilor exercitate de administrația președintelui Donald Trump asupra regimului de la Havana, potrivit unor surse familiarizate cu decizia.

Sediul CIA
Ofițerii CIA vor analiza informațiile pentru a identifica eventuale vulnerabilități/FOTO:Arhiva

Noua structură are rolul de a coordona o campanie de informații și influență menită să accelereze schimbările politice și economice cerute de Washington și să creeze diviziuni în interiorul conducerii cubaneze, scrie The New York Times.

O nouă strategie împotriva regimului cubanez

Potrivit surselor, noua unitate permite CIA să redirecționeze rapid resurse financiare, tehnice și umane către operațiuni legate de Cuba.

În cadrul acesteia au fost deja cooptați ofițeri specializați în recrutarea de surse umane, analiști de informații, experți în operațiuni cibernetice și specialiști în campanii de influență desfășurate sub acoperire.

Obiectivul declarat nu este organizarea unor operațiuni militare, ci stimularea unor fracturi în elita politică de la Havana, în speranța că liderii considerați ostili Statelor Unite vor fi înlocuiți de oficiali mai deschiși negocierilor cu Washingtonul. CIA a refuzat să comenteze informațiile.

Havana acuză o nouă tentativă de destabilizare

Reacția autorităților cubaneze nu a întârziat. Viceministrul cubanez de Externe, Carlos Fernández de Cossío, a declarat că acțiunile CIA nu reprezintă o surpriză.

„Cuba este de zeci de ani ținta operațiunilor de spionaj, subversiune și destabilizare ale CIA, inclusiv a unor acte de terorism. Cu toate acestea, Departamentul de Stat continuă să prezinte Cuba drept o amenințare, deși țara noastră își exercită doar dreptul legitim la autoapărare”, a afirmat oficialul.

Diferențe față de perioada Războiului Rece

Noua unitate este comparată inevitabil cu grupul creat de CIA în 1960, care a coordonat pregătirile pentru invazia eșuată din Golful Porcilor, desfășurată în 1961 de exilați cubanezi sprijiniți de Statele Unite.

De această dată, însă, mandatul este considerabil mai restrâns.

Sursele susțin că actuala structură nu dispune de parteneri organizați pe teritoriul Cubei și nu este autorizată să desfășoare operațiuni letale.

Totuși, specialiștii atrag atenția că atribuțiile unor astfel de unități pot fi modificate în orice moment prin decizie prezidențială.

Cuba devine din nou o prioritate pentru serviciile americane

În paralel cu reorganizarea CIA, administrația Trump a ridicat Cuba la cel mai înalt nivel de interes în documentul care stabilește prioritățile comunității americane de informații – National Intelligence Priorities Framework (NIPF).

Astfel, Cuba a fost inclusă în categoria „Priority 1”, alături de state precum China, Rusia și Iran.

Ca urmare, mai multe agenții americane, inclusiv National Security Agency (NSA) și National Geospatial-Intelligence Agency (NGA), și-au intensificat activitatea de colectare a informațiilor privind insula.

Potrivit surselor, au fost mobilizate inclusiv resurse spațiale și sateliți pentru monitorizarea activităților desfășurate pe teritoriul Cubei.

Washingtonul își actualizează opțiunile militare

Noile informații culese ar urma să permită armatei americane să își actualizeze scenariile privind eventuale opțiuni militare, în cazul în care președintele Trump ar decide să recurgă la astfel de măsuri.

Cuba se îndreaptă încet spre colaps, pe măsură ce întreruperile de curent și blocada SUA împing societatea la limita prăpastiei

Anterior, oficiali din domeniul apărării și al serviciilor de informații se plânseseră că datele disponibile despre capacitățile militare cubaneze erau depășite.

În paralel, ofițerii CIA vor analiza informațiile pentru a identifica eventuale vulnerabilități în conducerea cubaneză, inclusiv fluxuri financiare netransparente și afaceri desfășurate de membrii elitei politice.

Potrivit surselor, unele dintre aceste informații ar putea fi făcute publice ulterior, ca parte a unei strategii de presiune politică, similară tacticilor folosite anterior împotriva Rusiei.

Relațiile dintre CIA și Cuba au oscilat în ultimul deceniu

În ultimii ani, CIA a avut un rol complex în relația cu Havana, alternând între activități de spionaj și contacte diplomatice discrete.

După reluarea relațiilor diplomatice dintre Statele Unite și Cuba, în 2015, fostul director CIA John Brennan a efectuat o vizită la Havana, unde s-a întâlnit cu oficiali cubanezi pentru a discuta o posibilă cooperare în domeniul combaterii traficului de droguri și al terorismului.

Inițiativa nu a produs însă rezultate concrete, cele două părți acuzându-se reciproc că nu și-au respectat angajamentele asumate.

Mesaj direct transmis conducerii cubaneze

În luna mai, pe fondul deteriorării relațiilor bilaterale, actualul director al CIA, John Ratcliffe, s-a deplasat la Havana pentru discuții cu Raúl G. Rodríguez Castro, nepotul fostului lider cubanez Raúl Castro.

Potrivit surselor, Ratcliffe le-a transmis oficialilor cubanezi că Washingtonul îi consideră atât adversari redutabili, cât și potențiali parteneri în viitor.

În același timp, el ar fi avertizat că timpul pentru reforme se scurge rapid și că, în lipsa unor schimbări majore, Cuba riscă să ajungă într-o situație similară cu cea a Venezuelei.

Îngrijorări la Washington privind extinderea bazelor de spionaj chineze din Cuba

Planurile privind Cuba, amânate de războiul cu Iranul

În interiorul administrației Trump au existat voci care au estimat că actualul regim cubanez ar putea cădea înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din Statele Unite.

Aceste evaluări au fost alimentate de schimbările produse în Venezuela, unul dintre cei mai apropiați aliați ai Havanei.

Totuși, potrivit surselor, conflictul prelungit cu Iranul a consumat o mare parte din resursele și atenția administrației americane, iar strategia privind Cuba a trecut temporar pe plan secund.

Oficialii favorabili unei politici dure față de Havana continuă să creadă că Washingtonul va reveni asupra acestui dosar după încheierea conflictului din Orientul Mijlociu.

CIA încearcă să își refacă rețeaua din Cuba

În timpul Războiului Rece, CIA a menținut o prezență limitată la ambasada SUA din Havana, însă activitatea agenților americani era puternic îngreunată de supravegherea permanentă exercitată de serviciile cubaneze.

Interesul Washingtonului pentru Cuba a scăzut în anii 2000, când resursele comunității de informații au fost concentrate asupra războaielor din Irak și Afganistan și asupra combaterii terorismului.

În primul mandat al lui Donald Trump, activitatea stației CIA din Havana a fost suspendată după apariția controversatului „Sindrom Havana”, afecțiune raportată de mai mulți diplomați și ofițeri americani.

Stația a fost redeschisă în 2024, în ultimele luni ale administrației Biden, însă ofițerii americani continuă să opereze în condiții dificile, fiind monitorizați constant și având libertate limitată de deplasare pe teritoriul Cubei.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
S-a aflat cine este bărbatul care a „pictat” o declarație de dragoste pe o stâncă de pe Transfăgărășan
digi24.ro
image
A început să plouă în Austria, apele Dunării ar urma să crească zilele următoare și în România
stirileprotv.ro
image
Un politician de top din Libia a dat în judecată Poliția de Frontieră din România după ce SRI l-a declarat, oficial, terorist ISIS
gandul.ro
image
Miliardarii turci de la Ford Otosan investesc 100 de milioane de euro în România. Banca Transilvania le acordă o finanțare uriașă
mediafax.ro
image
Declarația lui Șumudică despre Rapid pentru care Pancu îl va aplauda în picioare. Exclusiv
fanatik.ro
image
Mall-ul de plante din București are cinci niveluri cu peste 1.200 de soiuri, ghivece inteligente și un mesteacăn artificial care costă cât un apartament
libertatea.ro
image
Reacția neașteptată a singurului partidul de opoziţie din Rusia după ce văduva lui Navalnîi i-a îndemnat pe ruși să-l voteze
digi24.ro
image
Fostul șef de club surprinde cu o teorie discutabilă: „Așa, n-am mai fi avut cel mai scump curent din Uniunea Europeană”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru, cu o zi înainte de nuntă: Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez!
digisport.ro
image
Șoc în Superliga României: jucător suspendat pentru dopaj. Ce s-a întâmplat
click.ro
image
Șefa ANM anunță un nou val de caniculă și furtuni pentru săptămâna viitoare: „Ploile nu vor putea compensa seceta pedologică”
antena3.ro
image
Paradox: importăm fructe de pădure de peste 25 mil. euro anual, dar sancţionăm culegătorii
zf.ro
image
Un nou lanț de magazine cu prețuri mici vine în România. Se fac angajări
observatornews.ro
image
Episodul extrem din dosarul lui Cătălin Avramescu, cercetat de DIICOT: 'A plecat în pădure cu o
cancan.ro
image
Românii plătesc cele mai mari contribuții la pensie, dar au printre cele mai mici pensii în UE. De ce?
newsweek.ro
image
Ioana Țiriac, vacanță de mega – lux într-un castel unde o noapte de cazare costă 1.700 de euro
prosport.ro
image
Orașele din România unde aerul condiționat consumă cel mai mult. Canicula îți poate dubla factura la curent
playtech.ro
image
Dinamo, lovitura de ultimă oră a lui Adrian Mazilu. „A semnat!”
fanatik.ro
image
Urmează un nou val de furtuni violente: Ce zone sunt vizate și de ce se întâmpla mereu asta după perioadele de caniculă. Explicațiile ANM
ziare.com
image
Răsturnare de situație: Pep Guardiola l-a sunat pe Rodri și l-a convins să semneze
digisport.ro
image
Ioana Țiriac, vacanță de lux pe Riviera Franceză. Cât costă o noapte de cazare în hotelul ales de fiica lui Ion Țiriac
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţul şoc al zilei! Puţini ştiau că are cancer
romaniatv.net
image
Trump și-a găsit înlocuitor! Numele spus în privat donatorilor pentru viitoarele alegeri din 2028
mediaflux.ro
image
Florin Prunea, dizgrațios pe stadion, ca delegat UEFA: „Vă arăt ceva frumos. E ce trebuie, fratello?”
gsp.ro
image
Adrian Veștea, reacție la situația deplorabilă din Spitalul Județean Brașov: „Oricât aș fi eu de președinte, nu mă bag peste fluxurile medicale. De asta a făcut școală managerul”
actualitate.net
image
REPORTAJ | Bolnavi de cancer, tratați în saloane degradate la Spitalul Județean Brașov. Mucegai, rugină și mizerie în mai multe zone: „Ne este frică să nu ne cadă tavanul în cap” FOTO/VIDEO
actualitate.net
image
Alina Pușcău, mărturisire cutremurătoare înainte de operație: „Am cancer la sân. Am intrat în metastază”
click.ro
image
Momente de panică pentru Carmen Șerban. Mașina vedetei a căzut în craterul din zona Eroilor: „M-am speriat foarte tare”
click.ro
image
Cum a slăbit Mihail Pautov 10 kilograme după ce a aflat că are prediabet: „Fără diete absurde”
click.ro
Victor Hugo (1802 1885), scriitor francez, fotografie portret de tip Woodbury de Cliché Bertall, 1860 1869, profimedia 0652818418 jpg
Era adorat de prostituate, pentru apetitul său sexual uriaș. Când a murit faimosul scriitor, toate cocotele Parisului l-au plâns
okmagazine.ro
Prințesa Diana sursa foto Profimedia jpg
În dormitor cu Prințesa Diana: „Pasiunea ei m-a devorat. Am plecat epuizat. Era romantică, tandră și posesivă”, dezvăluie un fost amant
okmagazine.ro
Gică Petrescu, Mara Mălineanu, Maria Tănase și Maurice Nègre (© Muzeul Olteniei)
Istoria unei fotografii: Maria Tănase, alături de Gică Petrescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Smiley, în „fustă”! Cum au reacționat fanii și care e verdictul designerilor. „Cred că are șifonierul la comun cu nevastă-sa!”
image
Alina Pușcău, mărturisire cutremurătoare înainte de operație: „Am cancer la sân. Am intrat în metastază”

OK! Magazine

image
Regina cochetă despre care se spune c-ar fi inventat vibratorul. Ce găselniță ingenioasă cu albine folosea pentru a obține singură plăcere