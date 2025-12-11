SUA ar avea un plan secret pentru a scoate patru state membre din Uniunea Europeană. Casa Albă respinge scurgerea de informații

Un site american de apărare susține că a văzut un document secret care ar dezvălui o strategie șocantă a administrației Trump: îndepărtarea Austriei, Italiei, Ungariei și Poloniei de Uniunea Europeană, ca parte a unui nou plan intitulat „Make Europe Great Again”, pentru a le apropia de cercul de influență al Washingtonului.

Documentul, publicat de Defense One și citat de Daily Mail, ar recomanda ca Washingtonul să apropie cele patru state de propria sferă de influență, subminând coeziunea UE și sprijinind partide și mișcări politice care „caută suveranitate și păstrarea sau restaurarea modului de viață european tradițional”.

Scandalul vine la doar o săptămână după publicarea strategiei oficiale de securitate națională a SUA, de 33 de pagini, care avertiza asupra riscului de „dispariție a civilizației” în Europa și punea la îndoială loialitatea viitoare a unor state membre ale UE.

Casa Albă neagă categoric existența documentului

Casa Albă a respins ferm acuzațiile. Purătoarea de cuvânt Anna Kelly a declarat că nu există nicio „versiune alternativă” a strategiei și că președintele Trump „a semnat o strategie clară, transparentă, care îndrumă în mod clar guvernul SUA să pună în aplicare principiile și prioritățile stabilite”.

Cu toate acestea, Defense One a publicat extrase despre o presupusă versiune „mai amplă”, care ar fi circulat înainte de publicarea documentului oficial. În aceasta ar fi fost menționate explicit Austria, Italia, Ungaria și Polonia ca state pe care SUA ar trebui „să le tragă departe de Uniunea Europeană”.

Context: Relațiile lui Trump cu lideri conservatori din Europa

Strategia neoficială pare să se alinieze politicilor recente ale Casei Albe. Trump a consolidat relațiile cu lideri național-conservatori, precum premierul ungar Viktor Orbán, primit la Casa Albă luna trecută, dar și cu președintele polonez Karol Nawrocki. SUA i-a oferit Ungariei chiar și o derogare de la sancțiunile privind importurile de petrol și gaze din Rusia.

De asemenea, Trump și-a exprimat public admirația pentru premierul italian Giorgia Meloni, pe care a numit-o „o femeie fantastică”.

Reacții în Europa: „SUA nu poate dicta alegerile politice ale europenilor”

Reacția liderilor europeni a fost imediată. António Costa, președintele Consiliului European, a criticat Washingtonul: „Statele Unite nu pot înlocui cetățenii europeni în a decide care partide sunt corecte și care sunt greșite.”

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, a adoptat un ton mai temperat, afirmând că anumite părți ale strategiei sunt „de înțeles”, dar insistă că Europa trebuie să devină „mult mai independentă de SUA în materie de securitate”.

Scandalul s-a amplificat după ce Trump a criticat dur UE, acuzând blocul comunitar că „merge într-o direcție foarte proastă”, în contextul unei amenzi de 105 milioane de lire aplicate platformei X.