search
Joi, 11 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

SUA ar avea un plan secret pentru a scoate patru state membre din Uniunea Europeană. Casa Albă respinge scurgerea de informații

0
0
Publicat:

Un site american de apărare susține că a văzut un document secret care ar dezvălui o strategie șocantă a administrației Trump: îndepărtarea Austriei, Italiei, Ungariei și Poloniei de Uniunea Europeană, ca parte a unui nou plan intitulat „Make Europe Great Again”, pentru a le apropia de cercul de influență al Washingtonului.

Casa Albă a respins ferm acuzațiile. FOTO: EPA-EFE
Casa Albă a respins ferm acuzațiile. FOTO: EPA-EFE

Documentul, publicat de Defense One și citat de Daily Mail, ar recomanda ca Washingtonul să apropie cele patru state de propria sferă de influență, subminând coeziunea UE și sprijinind partide și mișcări politice care „caută suveranitate și păstrarea sau restaurarea modului de viață european tradițional”.

Scandalul vine la doar o săptămână după publicarea strategiei oficiale de securitate națională a SUA, de 33 de pagini, care avertiza asupra riscului de „dispariție a civilizației” în Europa și punea la îndoială loialitatea viitoare a unor state membre ale UE.

Casa Albă neagă categoric existența documentului

Casa Albă a respins ferm acuzațiile. Purătoarea de cuvânt Anna Kelly a declarat că nu există nicio „versiune alternativă” a strategiei și că președintele Trump „a semnat o strategie clară, transparentă, care îndrumă în mod clar guvernul SUA să pună în aplicare principiile și prioritățile stabilite”.

Cu toate acestea, Defense One a publicat extrase despre o presupusă versiune „mai amplă”, care ar fi circulat înainte de publicarea documentului oficial. În aceasta ar fi fost menționate explicit Austria, Italia, Ungaria și Polonia ca state pe care SUA ar trebui „să le tragă departe de Uniunea Europeană”.

Context: Relațiile lui Trump cu lideri conservatori din Europa

Strategia neoficială pare să se alinieze politicilor recente ale Casei Albe. Trump a consolidat relațiile cu lideri național-conservatori, precum premierul ungar Viktor Orbán, primit la Casa Albă luna trecută, dar și cu președintele polonez Karol Nawrocki. SUA i-a oferit Ungariei chiar și o derogare de la sancțiunile privind importurile de petrol și gaze din Rusia.

De asemenea, Trump și-a exprimat public admirația pentru premierul italian Giorgia Meloni, pe care a numit-o „o femeie fantastică”.

Reacții în Europa: „SUA nu poate dicta alegerile politice ale europenilor”

Reacția liderilor europeni a fost imediată. António Costa, președintele Consiliului European, a criticat Washingtonul: „Statele Unite nu pot înlocui cetățenii europeni în a decide care partide sunt corecte și care sunt greșite.”

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, a adoptat un ton mai temperat, afirmând că anumite părți ale strategiei sunt „de înțeles”, dar insistă că Europa trebuie să devină „mult mai independentă de SUA în materie de securitate”.

Scandalul s-a amplificat după ce Trump a criticat dur UE, acuzând blocul comunitar că „merge într-o direcție foarte proastă”, în contextul unei amenzi de 105 milioane de lire aplicate platformei X.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
digi24.ro
image
Președinta CAB, despre criza magistraților: „Tribunale precum Teleorman și Călărași nu răspund nevoilor de viață socială”
stirileprotv.ro
image
Fierbe Marea Neagră ca în mijlocul verii. Cum va fi afectată România și care este explicația acestui fenomen ciudat
gandul.ro
image
Cod galben de ceață în 13 județe. Vizibilitatea scade sub 50 de metri pe mai multe drumuri
mediafax.ro
image
Gestul făcut de Shakira după împăcarea cu Gerard Pique: ”Un moment care va rămâne în istorie”
fanatik.ro
image
„Își implora mama să îi taie piciorul!” Chirurgul Gheorghe Burnei a scăpat de închisoare, dar trebuie să plătească despăgubiri celor pe care i-a mutilat
libertatea.ro
image
EXCLUSIV Cum explică șefa ÎCCJ momentul „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, din timpul conferinței de la Curtea de Apel București
digi24.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
O studentă de 19 ani a fost găsită moartă, a doua zi după ce a făcut "Trendul Diavolului" pe internet
digisport.ro
image
Unul dintre magistrații din materialul Recorder a fost ofițer al unui serviciu secret! Fost ministru USR al Justiției: 'Sunt rezervat în privința unor astfel de situații'
stiripesurse.ro
image
Controverse după moartea Rodicăi Stănoiu. A ajuns la spital cu lovituri și externată pe semnătură de iubitul cu 50 de ani mai tânăr
antena3.ro
image
Orașul european care oferă turiştilor mâncare gratis, transport și intrare liberă la muzee, cu o condiţie
observatornews.ro
image
Rodica Stănoiu, înmormântată fără autopsie! Nimeni nu știe cauza exactă a morții
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
prosport.ro
image
'Dacă sunt singur la părinţi, trebuie să dezbat moştenirea?'. Avocatul explică exact
playtech.ro
image
Judecătorul din documentarul Recorder renunță la robă. Ionel Laurențiu Beșu pleacă de la Tribunalul București și cere să devină procuror
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Absolut neverosimil! Au bătut cu 9-0, dar au fost eliminați tocmai la criteriul golurilor marcate
digisport.ro
image
Jocuri de culise la CCR - Presiuni pentru amânarea deciziei pe legea pensiilor magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
Șase zile libere legale ar putea dispărea din calendarul oficial al anului 2026
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
Cum s-ar fi cunoscut Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Marius o urmărea și îi știa toate mișcările. A convins-o că destinul i-a scos-o în cale. Strategia ULUITOARE!
romaniatv.net
image
Anunț pentru toți românii care au acest tip de carte de identitate! Apar noi probleme
mediaflux.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
Furia Ancăi Alexandrescu după ce a pierdut alegerile la Capitală. Cum vrea să se răzbune
actualitate.net
image
Cine sunt, de fapt, Dragoș și Gheorghe Vîlcu, despre care se spune că finanțează din umbră Recorder și Hotnews
actualitate.net
image
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”
click.ro
image
Reacția acidă a lui Dan Negru, după revenirea la TV, la 50 de ani, a rivalelor Mihaela Rădulescu și Andreea Marin: „România suferă de discriminare de vârstă și în televiziune”
click.ro
image
Cum se simte Nick Rădoi după șase operații?! „Mai am încă șase luni chimioterapie” Ce tratamente minune face milionarul în Mexic? „Doctorii din America nu sunt de acord”
click.ro
Prințul William, Prințul Harry sursa foto GettyImages jpg
Clarvăzătorul supranumit ”Nostradamus al zilelor noastre” face o profeție sumbră legată de Prințul William și Prințul Harry
okmagazine.ro
Rulada cu gem de fructe de padure Sursa foto shutterstock 1744930400 jpg
Ruladă cu gem de fructe de pădure, deliciul surpriză care îți cucerește familia!
clickpentrufemei.ro
Miners in Namibia Uncovered a Buried Shipwreck Full of Gold scaled jpg webp
Povestea incredibilă a navei „Bom Jesus”, fantoma de aur a lumii vechi eșuată în deșertul Namib
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Sărbători fără fiul și fiica ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină Marina Almășan dorul: „Beau cafeaua dintr-o cană cu chipul lor”. Ce meserii au Victoraș și Marinuș?
image
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”

OK! Magazine

image
Mărturie-șoc: „Am fost angajat de Regele Charles pentru un eveniment important și nu mi-a venit să cred ce mi-a spus”

Click! Pentru femei

image
Ea nu și-a dorit Premiul Nobel pentru Pace! De ce-a refuzat Regina Elisabeta prestigiosul premiu?

Click! Sănătate

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani