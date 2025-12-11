Putin își reafirmă sprijinul pentru Maduro după confiscarea unui petrolier venezuelean de către SUA

Președintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului venezuelean Nicolas Maduro sprijinul său ferm, într-o discuţie telefonică purtată joi, la scurt timp după ce SUA au confiscat un petrolier în largul Venezuelei.

În comunicatul emis după convorbire, Kremlinul a precizat că liderul rus „şi-a exprimat solidaritatea cu poporul venezuelean şi a confirmat sprijinul său pentru politica guvernului lui Nicolas Maduro, menită să protejeze interesele sale naţionale şi suveranitatea, într-un context de presiuni externe în creştere”. Potrivit Agerpres, documentul nu menţionează în mod direct Statele Unite, însă intervine după incidentul care a amplificat tensiunile dintre Washington şi Caracas.

Proiecte comune şi relaţii consolidate

Potrivit preşedinţiei ruse, Putin şi Maduro au reafirmat „angajamentul lor reciproc” în continuarea proiectelor ruso-venezuelene, în special în domeniile economic, energetic şi comercial. Relaţiile apropiate dintre cei doi lideri au fost întărite în luna mai, când a fost semnat un nou tratat de cooperare între Rusia şi Venezuela.

Presiuni crescânde din partea Washingtonului

Guvernul american a intensificat în ultimele luni măsurile economice şi militare împotriva administraţiei lui Maduro. Într-un interviu acordat site-ului Politico, Donald Trump a declarat recent că zilele liderului venezuelean sunt „numărate”.

Statele Unite au desfăşurat în această vară un dispozitiv militar important în zona Caraibelor, însă confiscarea petrolierului reprezintă o premieră în actuala criză. Pe fondul dependenţei Venezuelei de exporturile de petrol, această acţiune marchează o escaladare semnificativă a tensiunilor.