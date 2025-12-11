Viziunea administrației Trump asupra lumii și cea a Europei se bat cap în cap: ștergere a civilizației versus ostilitate

Noua strategie de securitate națională a SUA critică față de Europa a declanșat un val de reacții de furie și consternare peste Atlantic, oficialii europeni afirmând că prin acest document atacurile virulente ale administrației Trump împotriva democrațiilor europene au devenit politică oficială, relatează WP.

Eforturile președintelui Donald Trump de a opri războiul din Ucraina în condiții favorabile Rusiei, împreună cu anunțul Uniunii Europene privind o amendă de aproximativ 140 de milioane de dolari pentru platforma X pentru încălcarea regulilor digitale ale blocului comunitar au alimentat declarații incendiare, ducând relațiile transatlantice la cel mai scăzut nivel de la revenirea lui Trump la Casa Albă în ianuarie.

Elon Musk, proprietarul X, cere abolirea UE, iar susținătorii lui Trump se revoltă împotriva blocului format din 27 de națiuni. Oficialii europeni prezintă reglementările ca pe o chestiune de suveranitate și spun că încearcă să oprească abuzurile comise de gigantii companii tehnologice americani.

Tensiunile au izbucnit după ce strategia SUA a înfățișat mai degrabă UE drept amenințare - și nu Rusia sau China - și a făcut afirmația că Europa riscă „ștergerea civilizației” din cauza imigranților și a politicilor sociale progresiste. Documentul scoate la iveală profunzimea rupturii din alianța occidentală veche de 80 de ani, spun oficialii și analiștii europeni și este dovada clară că națiunile europene ar trebui să lupte pentru o mai mare independență militară.

Reacțiile liderilor europeni

Într-o replică sarcastică, ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a scris că decesele cauzate de arme de foc sunt „o metrică interesantă a ștergerii”, menționând că în Statele Unite sunt de aproape șapte ori mai multe pe an decât în ​​UE. Alți comentatori și-au îndreptat furia către produsele alimentare americane interzise în Europa din cauza aditivilor chimici.

Încă de la începutul mandatului lui Trump, cercul apropiat al președintelui a criticat Europa.

Vicepreședintele JD Vance a susținut prima tiradă în februarie, într-un discurs la Conferința de Securitate de la München, în care a acuzat guvernele europene că cenzurează oponenții politici, în special extrema dreaptă, prin restricționarea discursului de ură și a susținut că acestea au provocat „orori” prin acceptarea unui număr prea mare de imigranți. Ulteror, au apărut dispute privind tarifele și reglementările.

„Acum este limpede, discursul lui Vance de la München și numeroasele tweet-uri ale președintelui Trump au devenit doctrină oficială a Statelor Unite și trebuie să acționăm în consecință”, a declarat luni președintele Consiliului European, António Costa, la un eveniment organizat la Paris.

Costa a îndemnat Europa să priceapă că „alianțele de după al Doilea Război Mondial s-au schimbat” și să se pregătească „să ne protejăm nu doar împotriva adversarilor noștri, ci și împotriva aliaților care ne provoacă”.

Eforturile liderilor europeni de a-l îmbuna pe Trump- negocierea unui acord privind tarifele vamale, aprobarea majorării cheltuielilor militare și preluarea sprijinului militar și financiar pentru Ucraina - par să nu fi reușit să influențeze prea mult opiniile din cadrul administrației sale. Iar acum un document oficial a consemnat aceste aprecieri în scris.

„Există o recunoaștere tot mai puternică a faptului că strategia lor nu a funcționat”, a declarat Nathalie Tocci, directoarea Institutului pentru Afaceri Internaționale, cu sediul la Roma, și fostă consilieră pe probleme de politică externă a UE. „Devine din ce în ce mai clar că aceasta este exprimată de administrația Trump, dar se pare că există o viziune asupra lumii mai amplă, de tip MAGA, în care Europa este identificată drept Inamicul Public Numărul 1.”

Strategia de securitate a SUA descrie continentul drept „singura regiune a lumii în care, aparent, democrația este amenințată”; repetă teoria „marii înlocuiri” - o afirmație nefondată conform căreia populațiile albe sunt înlocuite în mod deliberat de imigranți non-albi; și „crede într-o narațiune” în ceea ce privește motivația Rusiei, care îi învinovățește pe europeni pentru propriul război din Ucraina.

„Toată treaba e de-a dreptul nebunească”, a spus ea.

Problema extremei drepte

Strategia SUA ce îmbrățișează partidele naționaliste europene și promisiunea sa de a „cultiva rezistența față de traiectoria actuală a Europei în cadrul națiunilor europene” au atras, de asemenea, critici.

„Ceea ce nu putem accepta este această amenințare de interferență în viața politică a Europei”, a declarat Costa într-unul dintre cele mai acide comentarii de la vârful blocului comunitar.

Fostul comisar UE Thierry Breton a împărtășit aceste reacții, declarând documentul „foarte șocant” arată „negru pe alb” faptul că Casa Albă vede instituțiile europene „ca un inamic” pe care vrea să-l „destabilizeze”. Administrația pare să-și dorească o „Europă mult mai fragmentată și, prin urmare, evident, slăbită”, a spus el,

Unii politicieni și comentatori europeni și-au petrecut weekendul răspunzând la tiradele lui Musk și ale oficialilor americani într-un război al subtweet-urilor pe X.

Un membru al Parlamentului European din Germania a declarat că continentul nu își dorește „o oligarhie a fraților din domeniul tehnologiei”. Un altul, din Franța, a postat că „Europa nu este o colonie a Statelor Unite”.

De cealaltă parte a disputei, secretarul de stat adjunct Christopher Landau, proaspăt întors dintr-o vizită la sediul NATO, s-a plâns de națiunile europene care urmăresc „tot felul de agende care sunt adesea complet contrare intereselor și securității SUA”.

Landau a menționat „sinuciderea economică/fanatismul climatic” și „disprețul pentru suveranitatea națională”. În postările ulterioare, însă, Landau a descris „fermecătoarea” piață de Crăciun din centrul Bruxelles-ului și a distribuit o fotografie cu cartofi prăjiți belgieni.

Strategia SUA publicată la sfârșitul săptămânii trecute - o declarație pe care o publică fiecare administrație - a acuzat UE că încearcă să „submineze libertatea politică și suveranitatea”, deplângând „cenzura libertății de exprimare” și „pierderea identităților naționale” în Europa.

Spre deosebire de strategia din primul mandat al lui Trump, aceasta nu s-a concentrat pe provocările geopolitice din partea Rusiei și Chinei. În schimb, a invocat necesitatea „restabilirii stabilității strategice” cu Rusia și a prezentat SUA ca un potențial moderator între Moscova și Europa, mai degrabă decât ca cel mai important membru al alianței NATO, care consideră Rusia o amenințare.

Strategia de securitate a ridiculizat, de asemenea, „așteptările nerealiste” legate de susținerea Ucrainei de către liderii europeni împotriva invaziei Rusiei și a acuzat „guvernele minoritare instabile” ale acestora de „subminarea proceselor democratice”.

Acești termeni duri prezintă o viziune asupra Europei ce contrazice multe opinii de pe continent. Un sondaj anual realizat de Körber-Stiftung, o organizație non-profit germană, a constatat că 59% dintre germani sunt de părere că își pot exprima liber opiniile, în timp ce doar aproximativ 35% apreciază că este valabil și pentru americani.

Aceasta nu este prima ruptură transatlantică. În timpul administrației George W. Bush, a existat o divizare din cauza invaziei americane în Irak, iar primul mandat al lui Trump a fost, de asemenea, controversat. Însă sondajele din acest an sugerează o alienare crescândă, tot mai mulți europeni percepând negativ legăturile cu America sau chiar ca fiind unele între adversari.

În ceea ce privește Ucraina, sondajele recente sugerează, de asemenea, că sprijinul public pentru susținerea de către Europa a Kievului rămâne solid în țări precum Germania, Marea Britanie și Franța, în ciuda oboselii crescânde din cauza dificultăților economice și a presiunii politice din partea extremei stângi și extremei drepte.

Liderii europeni s-au angajat să stimuleze economiile aflate în dificultate, să reducă birocrația și să se angajeze într-o consolidare a apărării. Însă mulți europeni au criticat plângerile SUA ca fiind absurde.

Echipa lui Trump nu și-a ascuns disprețul. Trump a spus odată că UE - un proiect susținut de mult timp de SUA și conceput pentru a promova liberul schimb și a preveni conflictele militare pe continent - a fost înființată pentru a „înșela” Statele Unite. Într-o conversație scursă, consilierii de rang înalt ai lui Trump i-au numit pe europeni „jalnici” și „profitori”.

O ironie este că, chiar înainte de discursurile xenofobe de la Washington, multe guverne europene începuseră să se îndepărteze de politicile de imigrație deschise, pe măsură ce centriștii aflați în dificultate încearcă să răspundă provocărilor din partea partidelor naționaliste.

Însă nu toată lumea a fost nemulțumită de viziunea SUA pentru Europa.

Alternativa pentru Germania (AfD), un partid anti-imigrație, anti-islam și eurosceptic, clasificat de autoritățile germane drept extremist, a salutat strategia de securitate ca fiind „o verificare a realității politicii externe pentru Europa și în special pentru Germania”.

Premierul ungar, Viktor Orban, prietenos cu Kremlinul, l-a lăudat pe Musk „pentru că a menținut linia” împotriva a ceea ce a numit un „atac asupra X” din partea „stăpânilor de la Bruxelles” din cadrul ramurii executive a UE.

Secretarul de stat Marco Rubio a calificat amenda aplicată lui X „un atac asupra tuturor platformelor tehnologice americane și a poporului american din partea guvernelor străine”, în timp ce Musk a distribuit o serie de postări împotriva UE, despre care a spus că „ar trebui abolită, iar suveranitatea returnată fiecărei țări”.

Răspunzându-i lui Musk, fostul președinte rus Dmitri Medvedev a postat: „Exact”.

Rusia a salutat noua strategie americană

Moscova a salutat anumite aspecte ale noii strategii americane. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zakharova, a declarat că Rusia speră că aceasta „va avea un efect de trezire asupra partidului beligerant european”.

Jürgen Hardt, purtătorul de cuvânt pe probleme de politică externă al Uniunii Creștin-Democrate din Germania, partidul cancelarului Friedrich Merz, a declarat că strategia lui Trump reflectă „partidele radicale de dreapta din Europa”, cu o linie pro-Kremlin „sau uneori sună ca și cum Putin însuși ar vorbi despre Europa”.

Chiar și prim-ministrul italian Giorgia Meloni - o aliată conservatoare a lui Trump și Musk în politică și ideologie - a declarat într-un interviu televizat că „atunci când externalizezi securitatea către altcineva, trebuie să știi că există un preț de plătit”.

Unii, însă, au criticat liderii UE și naționali pentru că nu au ripostat mai dur..

Josep Borrell, fostul diplomat de rang înalt al UE, a calificat marți strategia SUA „o declarație de război politic” și a spus că Trump pare să își dorească o „Europă albă subordonată, împărțită în națiuni”. Borrell le-a cerut liderilor europeni să „înceteze să se mai prefacă că Trump nu este adversarul nostru, ascunzându-se în spatele unei tăceri pline de teamă și mulțumire de sine, și să afirme în schimb suveranitatea UE”.