Miercuri, 11 Martie 2026
Adevărul
SUA anunţă distrugerea a 16 nave iraniene de plasare a minelor. Donald Trump: „Altele vor urma!”

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Forțele americane au distrus 16 nave iraniene utilizate pentru plasarea de mine în apropierea strâmtorii Ormuz, după ce președintele Donald Trump a avertizat Iranul că orice acțiune de minare va atrage „consecințe militare fără precedent”.

Armata Statelor Unite a anunțat marți, 10 martie, că forțele americane au distrus 16 nave iraniene de plasare a minelor în zona strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai strategice rute maritime pentru transportul mondial de petrol și gaze naturale lichefiate (GNL).

„Forțele americane au eliminat mai multe nave de război iraniene pe 10 martie, inclusiv 16 nave de plasare a minelor în apropierea strâmtorii Ormuz”, a transmis armata SUA pe platforma X, confirmând operațiunile desfășurate în regiune.

Anterior, președintele Donald Trump anunțase că mai multe vase fuseseră deja distruse și a sublinia eficiența misiunii.

„Armata americană a lovit și a distrus complet 10 bărci și/sau nave inactive de plasare a minelor, iar altele vor urma!”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

Totodată, președintele SUA a avertizat Iranul că orice tentativă de a mina strâmtoarea Ormuz va atrage măsuri militare severe. „Dacă, din orice motiv, au fost amplasate mine și acestea nu sunt îndepărtate imediat, consecințele militare pentru Iran vor fi fără precedent”, a avertizat el. „Dacă, în schimb, vor fi îndepărtate, acesta va fi un pas uriaș în direcția corectă!”, a adăugat Trump.

SUA

