Trump anunță că SUA au scufundat nouă nave iraniene. „Ne îndreptăm acum împotriva celorlalte. În curând vor pluti și ele pe fundul mării!”

Președintele american Donald Trump a declarat că forțele SUA au distrus nouă nave ale marinei iraniene, unele dintre ele considerate importante, și au avariat grav cartierul general naval al Iranului.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a transmis duminică seară noi informații despre ofensiva militară americană desfășurată împotriva Iranului, afirmând că marina iraniană a suferit pierderi semnificative.

Într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, liderul de la Casa Albă a anunțat că forțele americane au distrus și scufundat mai multe nave militare iraniene.

„Tocmai am fost informat că am distrus și scufundat 9 nave ale marinei iraniene, unele dintre ele relativ mari și importante. Ne îndreptăm acum împotriva celorlalte - în curând vor pluti și ele pe fundul mării! Într-un alt atac, am distrus în mare parte cartierul lor general naval. În rest, marina lor se descurcă foarte bine!”, a scris Donald Trump.

Potrivit declarațiilor sale, operațiunile au vizat atât nave de luptă, cât și infrastructura de comandă a forțelor navale iraniene.

Președintele american a precizat că un comandament naval iranian a fost „distrus în mare parte” într-un atac separat, fără a oferi detalii despre locația exactă sau momentul operațiunii.

Anterior, armata americană confirmase că a lovit și scufundat o corvetă iraniană din clasa Jamaran în apropierea portului Chabahar, în Golful Oman, semn al extinderii acțiunilor militare împotriva țintelor iraniene.

Declarațiile lui Trump indică o escaladare majoră a confruntării navale dintre Statele Unite și Iran, în condițiile în care operațiunile militare americane din regiune continuă, iar oficialii de la Washington avertizează că acțiunile vor merge mai departe până la neutralizarea amenințărilor considerate strategice.