Erdogan avertizează că războiul din Orientul Mijlociu „nu ar trebui să împiedice eforturile de pace în Ucraina”

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat marți, 10 martie, că războiul din Orientul Mijlociu „nu ar trebui să împiedice eforturile de pace în Ucraina”. De asemenea, acesta a subliniat că „Turcia este pregătită să găzduiască următoarea rundă de discuţii trilaterale”.

„Ar fi benefic ca negocierile să continue fără întârziere şi ca rănile Ucrainei să fie vindecate”, a precizat şeful statului turc în cursul unei convorbiri telefonice cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit unui comunicat al preşedinţiei de la Ankara, scrie Agerpres.

„Securitatea navigaţiei în Marea Neagră este de o importanţă capitală pentru Turcia. O încetare a focului care să protejeze infrastructura energetică şi portuară poate contribui la consolidarea încrederii între părţi, iar Turcia îşi va oferi sprijinul deplin în acest sens”, a adăugat el.

Preşedintele (Erdogan) a afirmat că „Turcia este pregătită să găzduiască următoarea rundă de discuţii trilaterale. Salutăm această iniţiativă şi sperăm că va da roade”, a declarat Volodimir Zelenski pe platforma X.

Săptămâna trecută, Zelenski a avertizat că implicarea SUA în războiul împotriva Iranului ar putea afecta fluxul de arme de care Ucraina are nevoie pentru a continua să se apere împotriva invaziei Rusiei.

El a spus că următoarea întâlnire trilaterală cu SUA și Rusia este încă planificată pentru începutul lunii martie, deși este posibil să nu mai aibă loc în Abu Dhabi.

Președintele ucrainean și-ar dori ca aceasta să se desfășoare la Geneva sau în altă parte în Europa, sugerând Austria, Vaticanul sau Turcia ca locații posibile.