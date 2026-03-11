search
Miercuri, 11 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Gardienii Revoluției au atacat baza Flotei a Cincea a Marinei SUA din Bahrein şi şi alte ţinte din Kurdistan

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran a anunțat că a lansat un val de atacuri cu rachete asupra unor baze militare americane din Bahrain și din regiunea Kurdistanului irakian.

Iranul a atacat bazele militare din Bahrein şi Kurdistan. FOTO: arhivă
Iranul a atacat bazele militare din Bahrein şi Kurdistan. FOTO: arhivă

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a afirmat că, în cursul nopţii de marți spre miercuri, a lansat noi atacuri asupra unor baze militare americane din Bahrain și din regiunea Kurdistan.

Potrivit unui comunicat difuzat de agenția iraniană Tasnim şi preluat de presa internaţională, Gardienii Revoluției au lansat un număr mare de rachete asupra unor obiective militare americane din regiune.

Printre țintele menționate se numără baza Flotei a Cincea a Marinei Statelor Unite din Bahrain, precum și alte trei instalații militare aflate în Kurdistanul irakian.

Baza navală din Bahrain găzduiește cartierul general al Flotei a Cincea a SUA, una dintre principalele structuri ale marinei americane desfășurate în zona Golfului Persic, care are un rol strategic în securitatea rutelor maritime și în operațiunile militare americane din Orientul Mijlociu.

Regiunea Kurdistanului irakian găzduiește mai multe baze utilizate de armata americană și de forțele coaliției internaționale, iar acestea au fost în trecut ținta unor atacuri revendicate de grupări apropiate de Teheran.

Conform comunicatului citat de presa iraniană, atacurile ar face parte din răspunsul Teheranului la tensiunile militare tot mai ridicate din regiune. Deocamdată, informațiile privind amploarea loviturilor și eventualele pagube nu au fost confirmate independent.

În același context, Mohammad Bagher Qalibaf, președintele parlamentului iranian, a transmis un mesaj ferm pe rețeaua socială X, în care a sugerat că Iranul nu intenționează să oprească confruntarea militară în acest moment.

„Cu siguranță nu căutăm un armistițiu; credem că trebuie să-l lovim pe agresor în faţă, astfel încât să învețe o lecție și să nu se mai gândească niciodată să atace dragul nostru Iran”, a spus Mohammad Bagher Qalibaf, într-o postare publicată marți pe contul său de pe platforma X.

Declarațiile oficialilor iranieni vin pe fondul unei escaladări a tensiunilor din Orientul Mijlociu, unde confruntările directe dintre Iran și Statele Unite, precum și între aliații acestora din regiune, s-au intensificat în ultimele luni.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza „o preluare prietenoasă” a unui stat insular
digi24.ro
image
Un militar de 30 de ani a murit după ce a încercat să salveze un câine căzut într-un bazin cu apă, la Baza 86 Aeriană Borcea
stirileprotv.ro
image
Cum ar intra România în criza energetică anunțată la nivel global. Situația la zi a producției de gaze, energie și combustibili. Gândul face recensământul investițiilor care ar fi trebuit să ne transforme în „hub regional”, dar țara nu este nici măcar independentă energetic
gandul.ro
image
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
mediafax.ro
image
„Bombă” ascunsă în nisipul de la Năvodari: rezervorul ilegal de GPL duce la firma familiei unei avocate de casă a Primăriei Constanța
fanatik.ro
image
Averea lui Donald Trump a crescut cu 1,4 miliarde de dolari doar în ultimul an. Pe ce loc e în topul miliardarilor lumii
libertatea.ro
image
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
digi24.ro
image
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
gsp.ro
image
De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează oameni din toată lumea
digisport.ro
image
Încep luptele interne din Iran: Primul lider suprem se opunea categoric alegerilor pe cale ereditară
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din SUA urmează să fie executat deși nu a ucis niciodată pe nimeni
antena3.ro
image
Economiştii explică de ce s-au scumpit carburanţii, deşi marfa este din stocuri
observatornews.ro
image
Ea este femeia din Timișoara ucisă de propriul fiu, de 8 martie. Vecinii fac dezvăluiri ULUITOARE
cancan.ro
image
Dacă te trezești înainte să sune alarma e mai bine să te ridici sau să te duci la somn? Studiile avertizează
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
prosport.ro
image
De ce a fost închisă rafinăria Lukoil-Petrotel Ploiești. Guvernul vrea să o redeschidă din cauza crizei carburanţilor
playtech.ro
image
Editorial Andrei Vochin, după prezentarea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Când un antrenor spune asta, mesajul devine periculos”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
OUT! A doua ”victimă” făcută de Mirel Rădoi la FCSB: ”A semnat rezilierea contractului, a plecat”
digisport.ro
image
Cristela Georgescu, acuzații despre amenzile uriașe primite și presiunile asupra familiei sale: "Există două amenzi foarte mari / Am fost sancționați pe baza unei aparențe"
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS! Kate Middleton a fost DIAGNOSTICATĂ cu... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Cristina Spătar rupe tăcerea despre soțul ei! Cât de gelos este Vicențiu Mocanu: „Știe tot ce vorbesc”
wowbiz.ro
image
Se întorc ninsorile! Şefa meteorologilor anunţă unde va ninge
romaniatv.net
image
Bani în plus la pensie în 2026. S-a stabilit oficial în buget suma
mediaflux.ro
image
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu vorbește deschis despre relația cu Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr: „Mi-am asumat mereu că voi fi judecată” VIDEO
actualitate.net
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Secretele chiftelelor perfecte din cartofi. Preparatul ideal pentru mesele de Postul Paștelui
click.ro
image
Facultățile din România cu cele mai mici salarii după absolvire. Cât câștigă absolvenții la 5 ani de la terminarea studiilor
click.ro
image
Horoscop 11 martie. Viitorul sună bine pentru Berbeci, încercări la tot pasul pentru Gemeni
click.ro
mette marit haakon GettyImages 1610627 jpg
A meritat iubirea lor? Prinţul e pe punctul de a-şi pierde tronul din cauza scandalului iscat de ea
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
manuscris jpg
Descoperire spectaculoasă: un manuscris al lui Arhimede ascuns sub o pictură modernă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Marina Almășan, la Judecătorie de mână cu noul iubit, Sorin Mărcuș: „A vrut s-o susțină în caz că venea Georgică Cornu” De ce a lipsit omul de afaceri timișorean de la ultima înfățișare
image
Secretele chiftelelor perfecte din cartofi. Preparatul ideal pentru mesele de Postul Paștelui

OK! Magazine

image
Atitudinea de neînțeles a Prințesei Anne vizavi de Prințesa Kate. De ce a ignorat-o sora Regelui

Click! Pentru femei

image
Pe cine favorizează Jupiter după 10 martie? Cele 4 zodii cărora li se deschid multe uși

Click! Sănătate

image
Aceasta este culoarea preferată a psihopaţilor!