Gardienii Revoluției au atacat baza Flotei a Cincea a Marinei SUA din Bahrein şi şi alte ţinte din Kurdistan

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran a anunțat că a lansat un val de atacuri cu rachete asupra unor baze militare americane din Bahrain și din regiunea Kurdistanului irakian.

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a afirmat că, în cursul nopţii de marți spre miercuri, a lansat noi atacuri asupra unor baze militare americane din Bahrain și din regiunea Kurdistan.

Potrivit unui comunicat difuzat de agenția iraniană Tasnim şi preluat de presa internaţională, Gardienii Revoluției au lansat un număr mare de rachete asupra unor obiective militare americane din regiune.

Printre țintele menționate se numără baza Flotei a Cincea a Marinei Statelor Unite din Bahrain, precum și alte trei instalații militare aflate în Kurdistanul irakian.

Baza navală din Bahrain găzduiește cartierul general al Flotei a Cincea a SUA, una dintre principalele structuri ale marinei americane desfășurate în zona Golfului Persic, care are un rol strategic în securitatea rutelor maritime și în operațiunile militare americane din Orientul Mijlociu.

Regiunea Kurdistanului irakian găzduiește mai multe baze utilizate de armata americană și de forțele coaliției internaționale, iar acestea au fost în trecut ținta unor atacuri revendicate de grupări apropiate de Teheran.

Conform comunicatului citat de presa iraniană, atacurile ar face parte din răspunsul Teheranului la tensiunile militare tot mai ridicate din regiune. Deocamdată, informațiile privind amploarea loviturilor și eventualele pagube nu au fost confirmate independent.

În același context, Mohammad Bagher Qalibaf, președintele parlamentului iranian, a transmis un mesaj ferm pe rețeaua socială X, în care a sugerat că Iranul nu intenționează să oprească confruntarea militară în acest moment.

„Cu siguranță nu căutăm un armistițiu; credem că trebuie să-l lovim pe agresor în faţă, astfel încât să învețe o lecție și să nu se mai gândească niciodată să atace dragul nostru Iran”, a spus Mohammad Bagher Qalibaf, într-o postare publicată marți pe contul său de pe platforma X.

Declarațiile oficialilor iranieni vin pe fondul unei escaladări a tensiunilor din Orientul Mijlociu, unde confruntările directe dintre Iran și Statele Unite, precum și între aliații acestora din regiune, s-au intensificat în ultimele luni.