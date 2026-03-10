Donald Trump cere Iranului să îndepărteze minele din Strâmtoarea Ormuz. Anunță că vor fi consecințe „la un nivel nemaivăzut”

Președintele SUA, Donald Trump, avertizează din nou Iranul în această seară. De data aceasta, tema principală o reprezintă presupusele mine pe care Teheranul le-ar fi amplasat în Strâmtoarea Ormuz.

Președintele SUA Donalt Trump a scris un mesaj pe Truth Social în legătură cu Strâmtoarea Ormuz: „Am plăcerea să vă anunț că, în ultimele ore, am lovit și am distrus complet 10 ambarcațiuni și/sau nave inactive de mine, urmând să apară și altele!”, scrie Mediafax.

Donald Trump a mai adăugat: „În plus, folosim aceeași tehnologie și capacități de rachete desfășurate împotriva traficanților de droguri pentru a elimina definitiv orice barcă sau navă care încearcă să mineze Strâmtoarea Hormuz. Vor fi tratate rapid și violent. ATENȚIE!. Dacă, din orice motiv, au fost amplasate mine și acestea nu sunt îndepărtate imediat, consecințele militare pentru Iran vor fi la un nivel nemaivăzut până acum. Dacă, pe de altă parte, vor îndepărta ceea ce s-ar fi putut amplasa, va fi un pas uriaș în direcția corectă!”

Serviciile de informații ale SUA au primit informații potrivit cărora Iran a început să mineze Strâmtoarea Ormuz, a relatat în această seară postul CBS.

Iranul ar fi început să plaseze mine în Strâmtoarea Hormuz, cel mai important punct de legătură energetic din lume, care transportă aproximativ o cincime din totalul țițeiului, a relatat în această seară și CNN în regim de breaking news.

Activitățile de amplasare a minelor nu sunt încă extinse, câteva zeci fiind amplasate în ultimele zile, au declarat sursele. Însă Iranul încă deține între 80% și 90% din bărcile sale mici și din mine, a declarat una dintre surse, astfel încât forțele sale ar putea amplasa, în mod fezabil, sute de mine pe canal.

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran, care controlează acum efectiv strâmtoarea împreună cu marina tradițională a Iranului, are capacitatea de a desfășura ambarcațiuni dispersate de plasare a minelor, ambarcațiuni încărcate cu explozibili și baterii de rachete cu bază la țărm, a relatat CNN.