search
Miercuri, 27 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Video Soldații Gărzii Naționale, puși să strângă gunoiul la Washington: „Ne angajăm să păstrăm siguranţa şi frumuseţea”

0
0
Publicat:

Soldații Gărzii Naționale trimiși de Donald Trump la Washington au primit marți o misiune mai puțin obișnuită: să strângă gunoiul din jurul Casei Albe și din zonele centrale ale orașului.

Soldații Gărzii Naționale, puși să strângă gunoiul la Washington FOTO: Captură video
Soldații Gărzii Naționale, puși să strângă gunoiul la Washington FOTO: Captură video

Garda Naţională, desfăşurată în capitala americană la ordinul lui Donald Trump, a primit marţi o misiune neaşteptată: strângerea gunoiului din centrul Washingtonului. Imaginile și clipurile video cu soldații în uniformă adunând deşeuri în jurul Casei Albe au devenit virale pe rețelele sociale și au stârnit numeroase reacţii.

Potrivit postului american FOX 5 DC, 110 membri ai Gărzii Naţionale au fost trimişi să cureţe Lafayette Square, National Mall şi zona Tidal Basin. „Ne angajăm să păstrăm siguranţa şi frumuseţea Washingtonului”, a declarat un responsabil citat de News.ro.

În total, aproximativ 200 de soldaţi au fost mobilizaţi în capitală pentru menţinerea ordinii publice, însă marţi au fost văzuţi mai degrabă cu saci de gunoi decât cu arme.

Trump: „Capitala, invadată de bande”

Donald Trump a anunţat pe 11 august că statul federal va prelua controlul asupra ordinii publice din Washington, trimiţând Garda Naţională pentru a „curăţa” capitala americană. Liderul republican a descris oraşul drept „invadat de bande”.

Pe lângă soldaţi, la Washington au fost desfăşuraţi şi agenţi federali din cadrul FBI, ai poliţiei de imigrare ICE, dar şi ai agenţiei antidrog DEA.

Pedeapsa cu moartea pentru orice crimă în Washington

Președintele american a anunțat marți, 26 august, că va cere aplicarea pedepsei cu moartea pentru orice crimă comisă în Washington D.C., deși aceasta a fost abolită în capitală în 1981. El a argumentat că măsura ar fi „un puternic descurajator” împotriva violenței.

„Oricine omoară pe cineva în capitală, pedeapsa capitală. Capitală, pedeapsa capitală. Dacă cineva omoară pe cineva în capitală, Washington D.C., vom cere pedeapsa cu moartea. Este puternic descurajator”, a declarat președintele în cadrul unui consiliu de miniștri la Casa Albă, adăugând că „nu avem de ales”.

Președintele nu a detaliat imediat planul, dar a descris pedeapsa cu moartea ca pe o „măsură de prevenție foarte puternică”. 

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Cazul miraculos al unui soldat ucrainean, care a supraviețuit după ce rușii i-au tăiat gâtul și l-au aruncat într-o groapă
digi24.ro
image
Supraviețuitorul accidentului din Munții Iezer a fost găsit în râpă după 10 ore de la tragedie. Ce le-a spus salvatorilor
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan a mers la Guvern pentru a le propune lui Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan două nume pentru șefia SRI și SIE. Cine sunt cei doi
gandul.ro
image
Un bărbat a încasat 25 de ani pensia soacrei moarte. El riscă opt ani de închisoare
mediafax.ro
image
Consilierul lui Ilie Bolojan, acuzat că a făcut prăpăd în apartamentul în care a locuit cu chirie: „Am avut încredere, fiind de la USR“
fanatik.ro
image
Cele 100 de zile de președinte ale lui Nicușor Dan. Expert: A ales rolul de președinte coordonator, nu de unul jucător
libertatea.ro
image
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
digi24.ro
image
O eroare a făcut ca Alcaraz să rămână fără păr înainte de US Open! Ibericul a povestit în detaliu incidentul
gsp.ro
image
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte în fața tuturor, atunci când a aflat că Taylor Swift se mărită
digisport.ro
image
Ceasurile se dau înapoi mai devreme în 2025. Data trecerii la ora de iarnă
stiripesurse.ro
image
În Timişoara, doi tineri au fugit de la restaurant fără să plătească nota, dar nu şi-au dat seama că au fost filmați de camere
antena3.ro
image
Emil Constantinescu, exclusiv Observator: Este revoltat de propunerea ca Institutul Levantului să fie închis
observatornews.ro
image
Caniculă și ninsori în septembrie 2025. Meteorologii Accuweather anunță o lună cum n-a mai fost în România
cancan.ro
image
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
prosport.ro
image
Unde să pleci în vacanță în septembrie 2025. Cele mai ieftine destinații turistice în prima lună de toamnă
playtech.ro
image
Măsuri șoc în pachetul II: închisoare pentru șefii poștei, detector de minciuni la ANAF. Ce vor păți administratorii firmelor falimentare
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Americanii au rămas "mască". Așa a apărut Naomi Osaka pe teren, la US Open. "Efectul a fost cel dorit"
digisport.ro
image
Noul Cod Rutier 2025 schimbă regulile: Cu cât mai poți depăși viteza legală fără să fii amendat
stiripesurse.ro
image
Incendiul izbucnit marți seară la Dragonul Roșu a făcut dezastru! O hală de 2.000 de metri pătrați a fost mistuită de flăcări
kanald.ro
image
Noul preşedinte al Poloniei blochează prin veto ajutoarele pentru copiii refugiaţilor și accesul...
playtech.ro
image
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
wowbiz.ro
image
Controverse privind ora de iarnă 2025. Decizia Uniunii Europene vizează şi România!
romaniatv.net
image
Meteo 27 august 2025. Unde începe să se încălzească simțitor
mediaflux.ro
image
O eroare a făcut ca Alcaraz să rămână fără păr înainte de US Open! Ibericul a povestit în detaliu incidentul
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Victor Ponta recunoaște motivele divorțului de Daciana Sîrbu: „Vinovatul sunt eu, 100%”
actualitate.net
image
De la festival, direct pe patul de spital! Monica Anghel a ajuns pe mâna medicilor: „M-am operat!” Care e starea ei de sănătate?
click.ro
image
Alimentele populare care favorizează hipertensiunea și diabetul de tip 2. Dr. Irinel Popescu avertizează: „Riscul crește exponențial”
click.ro
image
Cât a plătit Dan Negru în Istanbul pe o porție de Budinca lui Noe: „Gust de colivă și cam scump!” Cum se prepară cel mai vechi desert din lume?
click.ro
Prințul Harry și mama sa, Prințesa Diana foto GettyImages jpg
Noi acuze împotriva Prințului Harry: ”E așa disperat după bani, că urmează și un documentar despre Prințesa Diana”
okmagazine.ro
Rosii umplute Sursa foto shutterstock 2353575893 jpg
Roșii umplute cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
image
De la festival, direct pe patul de spital! Monica Anghel a ajuns pe mâna medicilor: „M-am operat!” Care e starea ei de sănătate?

OK! Magazine

image
Desfrâu la Palat, nu se mai săturau de sex! Cele mai nimfomane femei regale. Unele devoratoare de bărbați au plătit cu viața

Click! Pentru femei

image
După ce s-a uitat cu nepotul la desene animate cu un cuplu de același sex, Snoop Dogg s-a speriat: „E pentru copii?”

Click! Sănătate

image
Oncolog: Simptom la nivelul gurii ce indică risc de cancer