Video Soldații Gărzii Naționale, puși să strângă gunoiul la Washington: „Ne angajăm să păstrăm siguranţa şi frumuseţea”

Soldații Gărzii Naționale trimiși de Donald Trump la Washington au primit marți o misiune mai puțin obișnuită: să strângă gunoiul din jurul Casei Albe și din zonele centrale ale orașului.

Garda Naţională, desfăşurată în capitala americană la ordinul lui Donald Trump, a primit marţi o misiune neaşteptată: strângerea gunoiului din centrul Washingtonului. Imaginile și clipurile video cu soldații în uniformă adunând deşeuri în jurul Casei Albe au devenit virale pe rețelele sociale și au stârnit numeroase reacţii.

Potrivit postului american FOX 5 DC, 110 membri ai Gărzii Naţionale au fost trimişi să cureţe Lafayette Square, National Mall şi zona Tidal Basin. „Ne angajăm să păstrăm siguranţa şi frumuseţea Washingtonului”, a declarat un responsabil citat de News.ro.

În total, aproximativ 200 de soldaţi au fost mobilizaţi în capitală pentru menţinerea ordinii publice, însă marţi au fost văzuţi mai degrabă cu saci de gunoi decât cu arme.

Trump: „Capitala, invadată de bande”

Donald Trump a anunţat pe 11 august că statul federal va prelua controlul asupra ordinii publice din Washington, trimiţând Garda Naţională pentru a „curăţa” capitala americană. Liderul republican a descris oraşul drept „invadat de bande”.

Pe lângă soldaţi, la Washington au fost desfăşuraţi şi agenţi federali din cadrul FBI, ai poliţiei de imigrare ICE, dar şi ai agenţiei antidrog DEA.

Pedeapsa cu moartea pentru orice crimă în Washington

Președintele american a anunțat marți, 26 august, că va cere aplicarea pedepsei cu moartea pentru orice crimă comisă în Washington D.C., deși aceasta a fost abolită în capitală în 1981. El a argumentat că măsura ar fi „un puternic descurajator” împotriva violenței.

„Oricine omoară pe cineva în capitală, pedeapsa capitală. Capitală, pedeapsa capitală. Dacă cineva omoară pe cineva în capitală, Washington D.C., vom cere pedeapsa cu moartea. Este puternic descurajator”, a declarat președintele în cadrul unui consiliu de miniștri la Casa Albă, adăugând că „nu avem de ales”.

Președintele nu a detaliat imediat planul, dar a descris pedeapsa cu moartea ca pe o „măsură de prevenție foarte puternică”.