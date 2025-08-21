Vicepreședintele SUA, JD Vance, a fost huiduit și întrerupt cu scandări de genul „Free DC!” („Eliberați DC!”) în timpul unei sesiuni foto cu trupele Gărzii Naționale la Gara Union din Washington, miercuri după-amiază, 20 august.

Oferind burgeri trupelor desfășurate săptămâna trecută de Donald Trump, la fast food-ul Shake Shack din gara Union Station, alături de secretarul apărării Pete Hegseth și adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller, Vance le-a spus soldaților: „Apreciem tot ceea ce faceți” și a afirmat: „Am readus legea și ordinea.”

Între timp, o mulțime de protestatari manifesta afară, scrie The Guardian.

Mulțimea a strigat sloganuri precum „Eliberați DC!” și „De la DC la Palestina, ocupația este o crimă.” Unii au și înjurat în timp ce cei trei intrau în Union Station și se adunau la restaurant, și au continuat să strige și în timp ce aceștia încercau să vorbească cu reporterii și, în cele din urmă, când au plecat.

→ Imaginea 1/2: JD Vance/FOTO: X

Întrebat de ce trupele erau la gară și nu în alte părți ale orașului, unde statisticile arătau rate mai mari ale criminalității, Vance a susținut că zona era invadată de „vagabonzi, dependenți de droguri, persoane fără adăpost cronice și bolnavi mintal” și că vizitatorii nu se simțeau în siguranță.

„Acesta ar trebui să fie un monument al măreției americane”, a spus el, adăugând mai târziu: „Nu trebuie să trăim așa.”

Referindu-se la proteste, Vance a declarat: „E cam bizar că avem o grămadă de oameni în vârstă, în principal albi, care protestează împotriva politicilor ce îi mențin pe oameni în siguranță, deși ei nu au simțit vreodată pericolul în viața lor.”

Preluând sloganurile protestatarilor, el a adăugat: „Haideți să eliberăm Washington DC, astfel încât familiile tinere să poată umbla libere și să se simtă în siguranță. De asta vrem să eliberăm DC.”

Afirmațiile sale au fost susținute și de Miller, care i-a batjocorit pe protestatari numindu-i „comuniști nebuni”.

„O să-i ignorăm pe acești hippies albi și proști, care trebuie să meargă acasă și să tragă un pui de somn, pentru că au toți peste 90 de ani, și ne vom întoarce la treaba de a proteja poporul american și cetățenii din Washington DC”, a spus el.

Săptămâna trecută, Trump a explicat că va plasa menţinerea ordinii în capitala federală sub controlul administraţiei sale şi va desfăşura Garda Naţională. Primarul democrat al Washingtonului, Muriel Bowser, a respins acuzaţia că există o creştere a violenţei, dând asigurări că aceasta este "la cel mai scăzut nivel din ultimii 30 de ani".

Preşedintele american deja desfăşurase Garda Naţională şi US Marine Corps la Los Angeles în timpul protestelor masive din luna iunie împotriva politicii de migraţie a administraţiei sale.

A fost prima desfăşurare de acest fel împotriva voinţei unui guvernator local din 1965.