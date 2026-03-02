Șeful NATO spune că Europa „susține în totalitate” acțiunea SUA în Iran. Ce spune Rutte despre implicarea Alianței în operațiuni

Europa „susține în totalitate” acțiunea Statelor Unite în Iran, a declarat luni secretarul general al NATO, Mark Rutte, într-un interviu acordat BBC News. Declarațiile vin pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și al atacurilor recente asupra Iranului.

Iranul, o „amenințare” pentru regiune și Europa

Rutte a subliniat că Teheranul reprezintă o „amenințare” nu doar pentru Israel, ci și pentru Europa și pentru întreaga regiune. În acest context, el a precizat că statele europene „își intensifică eforturile” ca reacție la evoluțiile recente.

Întrebat dacă a avut cunoștință în avans despre planurile comune ale SUA și Israelului privind atacurile asupra Iranului, șeful NATO a evitat un răspuns direct. El a menționat însă că a avut „multe conversații” cu oficiali americani și a subliniat că Washingtonul și NATO „coordonează îndeaproape” acțiunile.

NATO nu va participa la operațiuni

Rutte a fost chestionat și cu privire la o posibilă implicare a forțelor NATO în operațiunile din Iran. Acesta a exclus categoric un asemenea scenariu.

„Nu, este clar că aceasta este o campanie condusă de americani și israelieni”, a declarat el pentru BBC.

Între timp, conflictul din Orientul Mijlociu a intrat în a treia zi. Luptele s-au extins peste noapte și în Liban, în urma unor schimburi de focuri între Israel și Hezbollah.

Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că operațiunile militare vor continua până când toate obiectivele stabilite vor fi atinse.