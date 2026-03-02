Instalația nucleară de la Natanz a fost lovită în timpul atacurilor americano-israeliene, susține ambasadorul Iranului la agenția nucleară a ONU

Instalația nucleară din orașul iranian Natanz a fost lovită în timpul atacurilor americano-israeliene împotriva Iranului, a declarat mai devreme astăzi ambasadorul Iranului la agenția nucleară a ONU.

„Din nou au atacat ieri instalațiile nucleare pașnice și aflate sub garanții ale Iranului”, le-a spus Reza Najafi jurnaliștilor, în cadrul unei reuniuni a Consiliului guvernatorilor al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), scrie The Guardian.

Potrivit publicației citate, agenția de supraveghere nucleară a transmis că nu există indicii potrivit cărora vreuna dintre instalațiile nucleare ale Iranului ar fi suferit pagube sau ar fi fost lovită.

Instalația nucleară de la Natanz s-a numărat printre siturile vizate de raidurile aeriene ale SUA și Israelului împotriva Iranului, în iunie 2025.

Programul nuclear al Iranului s-a numărat printre motivele invocate de Israel și SUA pentru lansarea atacurilor, susținând că Teheranul se apropia prea mult de capacitatea de a produce, în cele din urmă, o bombă atomică.

Iranul deține un stoc de uraniu îmbogățit la 60%, aproape de nivelul necesar pentru arme nucleare, însă și-a exprimat disponibilitatea de a reduce nivelul de puritate la 20% sau sub acest prag.

Teheranul susține că nu urmărește dezvoltarea de arme nucleare și că programul său are scopuri pașnice, civile.

„Un regim iranian înarmat cu rachete cu rază lungă de acțiune și arme nucleare ar reprezenta o amenințare gravă pentru fiecare american”, a declarat Donald Trump, încercând să își justifice atacurile, în pofida faptului că nu există dovezi credibile că Iranul ar fi încercat să construiască o armă nucleară.

„Nu putem permite unei națiuni care susține armate teroriste să dețină astfel de arme, care i-ar permite să șantajeze lumea pentru a-și impune voința malefică. Nu se va întâmpla”, a afirmat președintele SUA.

Statele Unite și Israel au lansat sâmbătă dimineață, 28 februarie, o ofensivă militară coordonată împotriva Iranului, vizând „zeci de obiective militare” în Teheran și alte orașe, inclusiv Isfahan, Tabriz, Karaj, Qom, Kermanshah și Ilam.

Operațiunea este denumită „Furie Epică” de Pentagon și „Răgetul Leului” de armata israeliană, având scopul declarat de a neutraliza amenințările iraniene și de a distruge infrastructura de rachete și militara a regimului de la Teheran.

În urma atacurilor, autoritățile iraniene au confirmat că liderul suprem Ayatollah Ali Khamenei a fost ucis.