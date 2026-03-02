Israel lansează o operațiune terestră împotriva Hezbollah. Armata israeliană avertizează că luptele ar putea dura mai multe zile

Israelul a anunțat că a început o operațiune terestră împotriva mișcării șiite libaneze Hezbollah, după ce gruparea a lansat în cursul nopții rachete și drone asupra nordului țării.

Șeful Statului Major al armatei israeliene, general-locotenent Eyal Zamir, a declarat că ofensiva ar putea continua „mai multe zile”.

„Am lansat o campanie ofensivă împotriva Hezbollah. Nu suntem doar în defensivă, trecem la ofensivă”, a afirmat el într-un mesaj video difuzat de armată. „Trebuie să ne pregătim pentru mai multe zile de lupte, poate multe. Este necesară o pregătire defensivă solidă și o ofensivă desfășurată în valuri, în mod continuu.”

Schimb intens de focuri peste graniță

Sirenele de alertă au răsunat în nordul Israelului în primele ore ale dimineții, inclusiv în orașul Haifa și în zonele învecinate, după lansarea de rachete din sudul Libanului.

Israel Defense Forces (IDF) a precizat că cel puțin o rachetă a fost interceptată de sistemele de apărare aeriană, iar alte proiectile au căzut în zone nelocuite. De asemenea, armata a anunțat că a doborât cel puțin două drone suspecte deasupra regiunii Galileea Superioară. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale.

Hezbollah a revendicat atacul, afirmând că a lansat „un baraj de rachete de precizie și un roi de drone” drept represalii pentru uciderea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, în urma loviturilor americano-israeliene asupra Iranului.

Gruparea a susținut că a vizat un sit de apărare antirachetă situat la sud de Haifa.

Primele atacuri după armistițiul din 2024

Atacul marchează prima acțiune directă a Hezbollah împotriva Israelului de la intrarea în vigoare a armistițiului mediat de SUA între Israel și Liban, în noiembrie 2024.

Cu doar câteva ore înainte, liderul Hezbollah, Naim Qassem, declarase că organizația sa va confrunta Israelul și Statele Unite pentru loviturile asupra Iranului, în pofida apelurilor guvernului libanez de a evita implicarea într-un nou conflict.

Hezbollah a sugerat că atacul ar trebui să fie interpretat ca un „avertisment” adresat Israelului de a se retrage din pozițiile de frontieră pe care le menține în sudul Libanului din motive de securitate, în ciuda prevederilor acordului de încetare a focului.

Lovituri aeriene asupra Beirutului

Ca răspuns, armata israeliană a anunțat că a lansat zeci de atacuri aeriene asupra unor ținte Hezbollah din Liban, inclusiv în capitala Beirut și în sudul țării.

Potrivit IDF, loviturile au vizat cartiere generale și infrastructură a grupării, precum și un vehicul în care s-ar fi aflat doi membri ai forței de elită Radwan, în zona Kfar Dajjal. Armata a mai precizat că a țintit „membri de rang înalt” ai organizației în Beirut, fără a oferi detalii suplimentare.

Martorii au relatat că peste o duzină de explozii au zguduit suburbiile sudice ale Beirutului – cunoscute drept un bastion Hezbollah – în cele mai intense bombardamente de la conflictul din 2024. Locuitorii au fugit pe jos sau cu mașinile, provocând blocaje rutiere, iar școli și adăposturi ar fi fost deschise pentru a primi persoane strămutate.

Ministerul Sănătății din Liban nu a furnizat imediat un bilanț al victimelor.

Avertismente pentru civili și reacția guvernului libanez

Armata israeliană a emis avertismente de evacuare pentru civilii din zeci de localități din sudul Libanului. Purtătoarea de cuvânt în limba arabă a IDF, locotenent-colonel Ella Waweya, a cerut populației „să evacueze imediat locuințele și să se deplaseze la cel puțin 1.000 de metri distanță, în zone deschise”.

IDF a acuzat Hezbollah că „distruge statul libanez” și a susținut că responsabilitatea pentru escaladare aparține grupării.

Premierul Libanului, Nawaf Salam, a condamnat lansarea de rachete din sudul țării, fără a menționa explicit Hezbollah. El a descris atacul drept „un act iresponsabil și suspect” care pune în pericol securitatea Libanului și oferă Israelului pretexte pentru a continua bombardamentele.

„Nu vom permite ca țara să fie târâtă în noi aventuri și vom lua toate măsurile necesare pentru a-i trage la răspundere pe cei responsabili”, a declarat Salam.

Posibilă escaladare regională

Noua confruntare deschide perspectiva unei escaladări regionale, în contextul tensiunilor crescute dintre Israel și Iran.

Generalul Zamir a avertizat că Israelul este pregătit pentru un „scenariu pe mai multe fronturi” și a subliniat că orice actor care amenință securitatea țării „va plăti un preț greu”.

Pe măsură ce schimburile de focuri continuă, rămâne neclar cât de amplu se va extinde conflictul și dacă eforturile diplomatice vor reuși să împiedice o confruntare de proporții între Israel, Hezbollah și susținătorii regionali ai acestora.