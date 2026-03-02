search
Luni, 2 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Israel lansează o operațiune terestră împotriva Hezbollah. Armata israeliană avertizează că luptele ar putea dura mai multe zile

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Israelul a anunțat că a început o operațiune terestră împotriva mișcării șiite libaneze Hezbollah, după ce gruparea a lansat în cursul nopții rachete și drone asupra nordului țării.

Soldați israelieni/FOTO:EPA/EFE
Soldați israelieni/FOTO:EPA/EFE

Șeful Statului Major al armatei israeliene, general-locotenent Eyal Zamir, a declarat că ofensiva ar putea continua „mai multe zile”.

„Am lansat o campanie ofensivă împotriva Hezbollah. Nu suntem doar în defensivă, trecem la ofensivă”, a afirmat el într-un mesaj video difuzat de armată. „Trebuie să ne pregătim pentru mai multe zile de lupte, poate multe. Este necesară o pregătire defensivă solidă și o ofensivă desfășurată în valuri, în mod continuu.”

Schimb intens de focuri peste graniță

Sirenele de alertă au răsunat în nordul Israelului în primele ore ale dimineții, inclusiv în orașul Haifa și în zonele învecinate, după lansarea de rachete din sudul Libanului.

Israel Defense Forces (IDF) a precizat că cel puțin o rachetă a fost interceptată de sistemele de apărare aeriană, iar alte proiectile au căzut în zone nelocuite. De asemenea, armata a anunțat că a doborât cel puțin două drone suspecte deasupra regiunii Galileea Superioară. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale.

Hezbollah a revendicat atacul, afirmând că a lansat „un baraj de rachete de precizie și un roi de drone” drept represalii pentru uciderea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, în urma loviturilor americano-israeliene asupra Iranului.

Gruparea a susținut că a vizat un sit de apărare antirachetă situat la sud de Haifa.

Primele atacuri după armistițiul din 2024

Atacul marchează prima acțiune directă a Hezbollah împotriva Israelului de la intrarea în vigoare a armistițiului mediat de SUA între Israel și Liban, în noiembrie 2024.

Cu doar câteva ore înainte, liderul Hezbollah, Naim Qassem, declarase că organizația sa va confrunta Israelul și Statele Unite pentru loviturile asupra Iranului, în pofida apelurilor guvernului libanez de a evita implicarea într-un nou conflict.

Citește și: Iranul lansează un nou val de atacuri asupra Israelului și statelor din Golf. Explozii puternice în Ierusalim, Dubai și Doha

Hezbollah a sugerat că atacul ar trebui să fie interpretat ca un „avertisment” adresat Israelului de a se retrage din pozițiile de frontieră pe care le menține în sudul Libanului din motive de securitate, în ciuda prevederilor acordului de încetare a focului.

Lovituri aeriene asupra Beirutului

Ca răspuns, armata israeliană a anunțat că a lansat zeci de atacuri aeriene asupra unor ținte Hezbollah din Liban, inclusiv în capitala Beirut și în sudul țării.

Potrivit IDF, loviturile au vizat cartiere generale și infrastructură a grupării, precum și un vehicul în care s-ar fi aflat doi membri ai forței de elită Radwan, în zona Kfar Dajjal. Armata a mai precizat că a țintit „membri de rang înalt” ai organizației în Beirut, fără a oferi detalii suplimentare.

Martorii au relatat că peste o duzină de explozii au zguduit suburbiile sudice ale Beirutului – cunoscute drept un bastion Hezbollah – în cele mai intense bombardamente de la conflictul din 2024. Locuitorii au fugit pe jos sau cu mașinile, provocând blocaje rutiere, iar școli și adăposturi ar fi fost deschise pentru a primi persoane strămutate.

Ministerul Sănătății din Liban nu a furnizat imediat un bilanț al victimelor.

Avertismente pentru civili și reacția guvernului libanez

Armata israeliană a emis avertismente de evacuare pentru civilii din zeci de localități din sudul Libanului. Purtătoarea de cuvânt în limba arabă a IDF, locotenent-colonel Ella Waweya, a cerut populației „să evacueze imediat locuințele și să se deplaseze la cel puțin 1.000 de metri distanță, în zone deschise”.

IDF a acuzat Hezbollah că „distruge statul libanez” și a susținut că responsabilitatea pentru escaladare aparține grupării.

Premierul Libanului, Nawaf Salam, a condamnat lansarea de rachete din sudul țării, fără a menționa explicit Hezbollah. El a descris atacul drept „un act iresponsabil și suspect” care pune în pericol securitatea Libanului și oferă Israelului pretexte pentru a continua bombardamentele.

Nu vom permite ca țara să fie târâtă în noi aventuri și vom lua toate măsurile necesare pentru a-i trage la răspundere pe cei responsabili”, a declarat Salam.

Posibilă escaladare regională

Noua confruntare deschide perspectiva unei escaladări regionale, în contextul tensiunilor crescute dintre Israel și Iran.

Generalul Zamir a avertizat că Israelul este pregătit pentru un „scenariu pe mai multe fronturi” și a subliniat că orice actor care amenință securitatea țării „va plăti un preț greu”.

Pe măsură ce schimburile de focuri continuă, rămâne neclar cât de amplu se va extinde conflictul și dacă eforturile diplomatice vor reuși să împiedice o confruntare de proporții între Israel, Hezbollah și susținătorii regionali ai acestora.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Pe ce dată trebuia să aibă loc atacul comun SUA-Israel împotriva Iranului și de ce s-a răzgândit Trump
digi24.ro
image
LIVE UPDATE. A treia zi a operaţiunii militare americano-israeliane în Iran. Ședință la Guvern privind românii blocați
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care ninge de Paște. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza
gandul.ro
image
Războiul din Orientul Mijlociu. Trei militari americani uciși în „Operațiunea Epic Fury” / Macron trimite mai multe forțe militare în Golf după atacurile asupra Iranului / Iranul atacă și baze militare unde sunt staționați soldați germani
mediafax.ro
image
Noul terminal de la Băneasa, blocat în licitații. Vecinii din cartierele de lux deja reclamă zgomotul
fanatik.ro
image
Teodosie trebuie să plece din vila sa din Constanța, în care stă gratuit: un decret semnat de Nicolae Ceaușescu nu mai e valabil
libertatea.ro
image
Misterul sferei care s-a prăbușit acum cinci ani într-o pădure din Rusia. Teoriile care planează asupra sa
digi24.ro
image
Prima națională care amenință că se retrage de la Cupa Mondială după atacurile din Orientul Mijlociu
gsp.ro
image
E gata! Anunțul făcut de conducerea CFR-ului, în privința depunctării
digisport.ro
image
Ungaria privește cu invidie: România intră în jocul marilor puteri și devine hub strategic pentru 'aurul viitorului'
stiripesurse.ro
image
Prima țară UE lovită de dronele Iranului. Alertă în Cipru, școli închise. Locuitorii din Akrotiri evacuați după ”o explozie puternică”
antena3.ro
image
Recorduri de temperatură pentru începutul lunii martie. Vremea se schimbă din nou radical
observatornews.ro
image
Cât va dura războiul Iran - SUA, de fapt. Donald Trump a făcut anunțul momentului
cancan.ro
image
Ministrul muncii: Pensiile cresc cu sume între 160 lei și 1.200 lei. Ce bani iei în funcție de pensia actuală?
newsweek.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
prosport.ro
image
Autorizația de demolare în 2026: cât plătești pentru o casă veche și ce reguli noi trebuie respectate
playtech.ro
image
Iuliu Mureșan a oferit detalii de ultimă oră despre situația medicală a lui Dan Petrescu. „Tocmai am vorbit”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Becali a luat decizia în privința lui Charalambous și Pintilii, imediat după ce FCSB a ratat play-off-ul
digisport.ro
image
Șoc pentru România: Prețul carburantului va bubui și urcă la 10 lei pe litru, iar asta va fi pe termen lung (Asociația Energia Inteligentă)
stiripesurse.ro
image
Antrenorul Vasile Constantin „Mao” s-a stins din viață la 88 de ani
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Bolojan goleşte cardurile românilor în martie 2026! Anunţul oficial de la Ministerul Finanţelor DOCUMENT
romaniatv.net
image
Eliza, fiica Adriana Iliescu a împlinit 21 de ani. Cum arată astăzi tânăra
mediaflux.ro
image
Prima națională care amenință că se retrage de la Cupa Mondială după atacurile din Orientul Mijlociu
gsp.ro
image
Testul cu 5 întrebări pe care fiecare adult ar trebui să-l treacă dar mulți nu reușesc!
actualitate.net
image
Dani Oțil a găsit un teanc de bani în parcare: „Să-mi iau ceva frumos de 1–8 martie?” Ce credeți că a făcut
actualitate.net
image
Cinci zodii au parte de schimbări majore și revelații importante în perioada 2–8 martie 2026. Scorpionii trec printr-un proces de renaștere
click.ro
image
Anca Serea a dezvăluit cele 12 reguli de aur pe care familia ei le respectă: „Indiferent cât de grea devine viața”
click.ro
image
Cum prepari cei mai gustoși mici de post. Ingredientele vedetă care înlocuiesc carnea cu succes
click.ro
Ei doi si ma sa jpg
Bizarul văl de pe fața reginei, când venea vorba de nora nimfomană. Elisabeta era celebră pentru strictețea sa
okmagazine.ro
Supa frantuzeasca de ceapa Sursa foto shutterstock 2079346624 jpg
Supa de ceapă care a cucerit Parisul vine direct în farfuria ta!
clickpentrufemei.ro
A început montarea grinzilor pe lotul Chiribiș–Biharia din Autostrada Transilvania, anunță CNIR FOTO: FB/CNIR
Descoperiri arheologice spectaculoase pe traseul viitoarei Autostrăzi Transilvania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
image
Cinci zodii au parte de schimbări majore și revelații importante în perioada 2–8 martie 2026. Scorpionii trec printr-un proces de renaștere

OK! Magazine

image
Bomba weekendului! Regele Charles și fratele lui, fostul Prinț Andrew, s-au aflat la Sandringham! S-au întâlnit sau nu?

Click! Pentru femei

image
Copiii au implorat-o să nu-și facă lifting facial! Jennifer Garner s-a mulțumit doar cu botox?

Click! Sănătate

image
Când este Lună Plină în 2026 şi cum ne influenţează