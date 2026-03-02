UE discută posibilitatea activării clauzei de apărare mutuală după ce o bază britanică din Cipru a fost lovită de o dronă

UE urmează să discute în curând dacă va activa sau nu clauza sa de apărare mutuală în cazul unei agresiuni, după un atac cu drone care a lovit baze britanice din Cipru, unul dintre statele membre UE.

„Această întrebare, care este legitimă, va fi cu siguranță discutată în zilele următoare la diferitele întâlniri programate”, a spus purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pihno.

„Nu pot comenta în acest moment, dar nu a existat nicio discuție până acum privind activarea clauzei de apărare mutuală”, a adăugat ea, potrivit Le Figaro.

Tratatul care stabilește Uniunea Europeană include o clauză de asistență mutuală în cazul unei agresiuni împotriva unuia dintre statele membre, conform articolului 42.7.

Această clauză prevede că, în cazul în care un stat membru este victima unei agresiuni armate pe teritoriul său, celelalte state membre îi datorează ajutor și sprijin prin toate mijloacele aflate la dispoziția lor.

Clauza fusese activată anterior la cererea Franței, după atacurile islamiste din 13 noiembrie 2015 de la Paris.

Baza Forțelor Aeriene Akrotiri a Regatului Unit din Cipru a fost lovită duminică noapte de o dronă. Personalul bazei a fost instruit să rămână în clădiri și să aștepte noi indicații, autoritățile avertizând că „pot exista impacturi suplimentare”. Explozia și sirenele au fost auzite în apropiere de Limassol.

Ministerul britanic al Apărării a declarat că mută familiile din baza aeriană RAF Akrotiri din Cipru, după ce aceasta a fost ținta unui atac cu drone iraniene.

Guvernul britanic a confirmat că forțele armate „răspund unui presupus atac cu dronă” și că protecția militarilor este „la cel mai înalt nivel”.

Drona ar fi fost un Shahed 136, potrivit BBC. Un purtător de cuvânt al guvernului cipriot a declarat că incidentul „a implicat o dronă fără pilot, care a cauzat daune limitate”.

Grecia a anunțat că trimite de urgență fregate și avioane F-16 în Cipru, pentru a sprijini apărarea insulei. Pe de altă parte, guvernul cipriot vrea asigurări că bazele britanice situate pe teritoriul său vor fi utilizate doar în scopuri umanitare.