search
Luni, 2 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Iranul amenință cu atacuri asupra unei baze NATO din Irak și asupra unei baze britanice din Cipru

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Iranul susține că a lansat atacuri cu drone asupra unei baze NATO din Irak și asupra unei baze a Forțelor Aeriene Britanice din Cipru. Informațiile au fost difuzate de presa de stat de la Teheran, în contextul escaladării tensiunilor dintre Iran, Statele Unite și Israel.

Iranul a atacat o bază NATO din Irak FOTO: X/ @Currentreport1
Iranul a atacat o bază NATO din Irak FOTO: X/ @Currentreport1

Potrivit postului național iranian Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), armata iraniană a lovit baza NATO „Victoria” din Irak, situată în apropierea aeroportului internațional din Bagdad, relatează publicația Haberler.

Serviciul de presă al Corpul Gărzilor Revoluției Islamice (CGRI) a anunțat că atacul a fost executat în noaptea de 2 martie, cu trei drone kamikaze. Conform părții iraniene, în urma loviturii ar fi fost avariate un avion american de tip Palm Jet și pista de decolare și aterizare a aeroportului militar folosit de trupele americane.

Sursa video: X/ @Newstoday555

Teheranul susține că, în total, au fost vizate 27 de baze americane din Orientul Mijlociu, precum și clădirea comandamentului Armata de Apărare a Israelului și un complex de apărare din Tel Aviv.

Dronă iraniană asupra bazei britanice din Cipru

În paralel, o dronă iraniană ar fi atacat baza Forțelor Aeriene Britanice de la aeroportul Akrotiri, în Cipru. Șefa diplomației britanice, Yvette Cooper, a declarat că atacul a provocat pagube minore pistei de decolare.

Acesta este prezentat drept primul caz în care Iranul ar fi atacat teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene. Autoritățile cipriote au instituit stare de alertă maximă. Președintele Nicos Christodoulides a precizat că țara sa nu intenționează să participe la operațiuni militare și că securitatea rămâne „o prioritate absolută”.

Escaladare după operațiunea SUA-Israel

Pe 28 februarie, Statele Unite și Israelul au declanșat o operațiune militară împotriva Iranului. În urma atacurilor aeriene, potrivit informațiilor apărute, au murit liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, precum și zeci de oficiali militari și politici de rang înalt.

CGRI a anunțat lansarea celei mai „puternice” operațiuni ofensive din istoria sa.

Președintele SUA, Donald Trump, a pus atacul asupra Iranului pe seama eșecului negocierilor privind programul nuclear și le-a cerut oficialilor de la Teheran să se abțină de la riposte.

Ultima rundă de negocieri pe tema programului nuclear iranian a avut loc la Geneva, pe 26 februarie. Potrivit publicației Axios, discuțiile s-au încheiat cu dezamăgirea părții americane, în timp ce Ministerul iranian de Externe a afirmat că s-au înregistrat „progrese bune”.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump, un nou atac la adresa aliaților, în plină ofensivă împotriva Iranului. „Am fost foarte dezamăgiţi de Keir”
digi24.ro
image
LIVE UPDATE. A treia zi a operaţiunii militare americano-israeliane în Iran. Ședință la Guvern privind românii blocați
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care ninge de Paște. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza
gandul.ro
image
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
mediafax.ro
image
Legenda României care a fost interzisă la Universitatea Craiova: ”Mi-ai spus să merg la Steaua!”
fanatik.ro
image
Văduva lui Ali Khamenei a murit. Cine a fost Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh
libertatea.ro
image
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea bazelor sale pentru atacuri asupra Iranului
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Fiasco! Ce s-a întâmplat la prima apariție a Iranului, după startul bombardamentelor și moartea ayatollahului Ali Kahmenei
digisport.ro
image
Ungaria privește cu invidie: România intră în jocul marilor puteri și devine hub strategic pentru 'aurul viitorului'
stiripesurse.ro
image
„Așteptați din nou sunetul clopotului morții”. Iranul amenință și arată la televiziunea de stat imagini cu stocurile de arme
antena3.ro
image
Femei de Succes: Povestea Georgetei Gărduş, "îngerul animalelor din Dej". A salvat mii de vieţi în 20 de ani
observatornews.ro
image
DOLIU în politică! A murit consilierul județean Camelia Ciornia
cancan.ro
image
Ajutoarele la pensie anunțate pentru 2026 s-ar putea înjumătăți. Ce bani s-ar fi găsit pentru pensionari?
newsweek.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
prosport.ro
image
Animale la bloc. Când plătești întreținere pentru ele, legea din 2026
playtech.ro
image
Doi fundași din SuperLiga propuși lui Gigi Becali la FCSB. „Iei 8 milioane pe el. Dacă nu, îți dau eu diferența”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Pe viață la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul la Palat, după ce campioana a ratat play-off-ul
digisport.ro
image
Șoc pentru România: Prețul carburantului va bubui și urcă la 10 lei pe litru, iar asta va fi pe termen lung (Asociația Energia Inteligentă)
stiripesurse.ro
image
O fetiță de un an și cinci luni din Bistrița a intrat în stop cardiorespirator după ce a înghițit o alună
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
Celulă de criză la Guvern! Bolojan cere măsuri URGENTE! Decizia de ULTIMĂ ORĂ luată de Executiv în plin război în Teheran!
romaniatv.net
image
Eliza, fiica Adriana Iliescu a împlinit 21 de ani. Cum arată astăzi tânăra
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Testul cu 5 întrebări pe care fiecare adult ar trebui să-l treacă, dar mulți nu reușesc
actualitate.net
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Regulă strictă pentru locatarii de la bloc. Este interzis atât pe casa scării, cât și în fața ușii apartamentului. Vecinii au dreptul să depună reclamații
click.ro
image
Cum a reușit Damian Drăghici să slăbească peste 70 de kilograme în urmă cu 15 ani. La ce alimente a renunțat complet și cum se menține acum: „Mă săturasem să nu îmi mai placă de mine”
click.ro
image
O comună din România este scoasă la vânzare. Primăria are datorii de 1,2 milioane de euro
click.ro
Ei doi si ma sa jpg
Bizarul văl de pe fața reginei, când venea vorba de nora nimfomană. Elisabeta era celebră pentru strictețea sa
okmagazine.ro
Supa frantuzeasca de ceapa Sursa foto shutterstock 2079346624 jpg
Supa de ceapă care a cucerit Parisul vine direct în farfuria ta!
clickpentrufemei.ro
7 sahul si regina jpg
Cum arăta Iranul înainte de revoluţia din 1979. Femei la universitate, iar americanii erau prieteni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Clătite de post pufoase cu apă minerală. Rețetă rapidă, economică și delicioasă
image
Regulă strictă pentru locatarii de la bloc. Este interzis atât pe casa scării, cât și în fața ușii apartamentului. Vecinii au dreptul să depună reclamații

OK! Magazine

image
Demi Moore, schimbată la 63 de ani! În vibe de anorexică, s-a reinventat cu tunsoarea din tinerețe, amintind de ”Propunere Indecentă”

Click! Pentru femei

image
Cu diamante la gât, Kate Hudson a sfidat pe toată lumea aseară: „Nu-s chiar așa de bogată!”

Click! Sănătate

image
Când este Lună Plină în 2026 şi cum ne influenţează