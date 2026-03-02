Video Iranul amenință cu atacuri asupra unei baze NATO din Irak și asupra unei baze britanice din Cipru

Iranul susține că a lansat atacuri cu drone asupra unei baze NATO din Irak și asupra unei baze a Forțelor Aeriene Britanice din Cipru. Informațiile au fost difuzate de presa de stat de la Teheran, în contextul escaladării tensiunilor dintre Iran, Statele Unite și Israel.

Potrivit postului național iranian Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), armata iraniană a lovit baza NATO „Victoria” din Irak, situată în apropierea aeroportului internațional din Bagdad, relatează publicația Haberler.

Serviciul de presă al Corpul Gărzilor Revoluției Islamice (CGRI) a anunțat că atacul a fost executat în noaptea de 2 martie, cu trei drone kamikaze. Conform părții iraniene, în urma loviturii ar fi fost avariate un avion american de tip Palm Jet și pista de decolare și aterizare a aeroportului militar folosit de trupele americane.

Sursa video: X/ @Newstoday555

Teheranul susține că, în total, au fost vizate 27 de baze americane din Orientul Mijlociu, precum și clădirea comandamentului Armata de Apărare a Israelului și un complex de apărare din Tel Aviv.

Dronă iraniană asupra bazei britanice din Cipru

În paralel, o dronă iraniană ar fi atacat baza Forțelor Aeriene Britanice de la aeroportul Akrotiri, în Cipru. Șefa diplomației britanice, Yvette Cooper, a declarat că atacul a provocat pagube minore pistei de decolare.

Acesta este prezentat drept primul caz în care Iranul ar fi atacat teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene. Autoritățile cipriote au instituit stare de alertă maximă. Președintele Nicos Christodoulides a precizat că țara sa nu intenționează să participe la operațiuni militare și că securitatea rămâne „o prioritate absolută”.

Escaladare după operațiunea SUA-Israel

Pe 28 februarie, Statele Unite și Israelul au declanșat o operațiune militară împotriva Iranului. În urma atacurilor aeriene, potrivit informațiilor apărute, au murit liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, precum și zeci de oficiali militari și politici de rang înalt.

CGRI a anunțat lansarea celei mai „puternice” operațiuni ofensive din istoria sa.

Președintele SUA, Donald Trump, a pus atacul asupra Iranului pe seama eșecului negocierilor privind programul nuclear și le-a cerut oficialilor de la Teheran să se abțină de la riposte.

Ultima rundă de negocieri pe tema programului nuclear iranian a avut loc la Geneva, pe 26 februarie. Potrivit publicației Axios, discuțiile s-au încheiat cu dezamăgirea părții americane, în timp ce Ministerul iranian de Externe a afirmat că s-au înregistrat „progrese bune”.