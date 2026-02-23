search
Luni, 23 Februarie 2026
Adevărul
Iranul ar putea pregăti atacuri asupra unor ținte americane din Europa și Orientul Mijlociu,dacă va fi lovit de SUA

0
0
Publicat:

Iranul ar planifica posibile atacuri teroriste împotriva unor ținte americane din Europa și Orientul Mijlociu, potrivit unor oficiali occidentali și americani din domeniul securității.

Negocierile dintre Iran și SUA, decisive/FOTO:EPA/EFE
Negocierile dintre Iran și SUA, decisive/FOTO:EPA/EFE

Informațiile apar pe fondul avertismentelor repetate lansate de președintele SUA, Donald Trump, privind eventuale lovituri împotriva Iranului dacă Teheranul nu își oprește programul nuclear.

Potrivit unei relatări din The New York Times, interceptări electronice recente ar indica o intensificare a „comunicărilor” între grupări asociate Iranului, sugerând coordonare și planificare. Oficialii citați spun însă că nu a fost identificat niciun complot concret.

Discuțiile au loc în contextul în care o nouă rundă de negocieri nucleare între SUA și Iran este programată joi, la Geneva.

Posibile represalii prin intermediari regionali

Surse de securitate susțin că, în eventualitatea unor lovituri americane, Teheranul ar putea ordona grupărilor aliate să treaă la represalii.

Printre acestea se numără rebelii houthi din Yemen, care au atacat anterior nave comerciale în Marea Roșie, provocând perturbări majore ale transportului maritim după izbucnirea războiului din Gaza.

În Europa, experții în securitate se tem că celule ”adormite” asociate cu Hezbollah — considerată cea mai puternică grupare susținută de Iran — ar putea fi activate pentru a viza baze sau ambasade americane.

Un oficial american de rang înalt a declarat pentru The New York Times că analiștii guvernamentali monitorizează „multă activitate”, dar că nu este clar ce anume ar putea declanșa un atac.

Presiune militară și condiții politice

De mai multe săptămâni, Donald Trump avertizează că SUA ar putea recurge la acțiuni militare dacă Iranul nu încetează îmbogățirea uraniului. În declarații recente, el a adăugat că Teheranul trebuie să renunțe și la sprijinul acordat grupărilor aliate din regiune și la programul său de rachete balistice.

Potrivit relatărilor, peste o treime din marina americană a fost desfășurată în direcția Iranului, împreună cu o concentrare semnificativă de forțe aeriene în Orientul Mijlociu — cea mai amplă de la invazia Irakului din 2003 — în încercarea de a crește presiunea asupra Teheranului.

Avertismente privind activități pe teritoriul european

Iranul a mai fost acuzat anterior că a sprijinit operațiuni pe teritoriul european.

Șeful serviciului britanic de informații interne MI5, Ken McCallum, a declarat în octombrie că instituția a identificat peste 20 de comploturi potențial letale susținute de Iran într-un singur an.

În 2023, mai mulți bărbați au fost arestați în Marea Britanie în legătură cu un presupus complot care ar fi vizat ambasada Israelului la Londra, potrivit The Telegraph.

Tot în decembrie 2023, Magomed-Husejn Dovtaev a fost găsit vinovat pentru activități de recunoaștere ostilă împotriva sediului postului Iran International din vestul Londrei. În martie 2024, un jurnalist al aceluiași post, Pouria Zeraati, a fost înjunghiat în apropierea locuinței sale.

„Europa nu este în afara tablei de șah”

Oded Ailam, fost responsabil pentru combaterea terorismului în cadrul agenției israeliene de informații externe Mossad, a declarat că riscurile pentru Europa sunt reale.

El a amintit cazul unui diplomat iranian condamnat în Belgia în 2018 pentru implicare într-un complot de atentat vizând un miting al opoziției lângă Paris.

Ailam a mai afirmat că Iranul a dezvoltat rachete balistice cu rază medie și intermediară de acțiune, care ar putea, teoretic, să atingă părți din sud-estul și centrul Europei.

„Europa nu este în afara tablei de șah; este doar un pătrat pe care Teheranul nu a decis încă să mute decisiv”, a spus el.

Teheranul vorbește despre o soluție diplomatică

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat pentru CBS News că Iranul lucrează la un proiect de propunere care urmează să fie prezentat SUA la Geneva.

El a spus că există „o șansă bună” pentru o soluție diplomatică și a reiterat că programul nuclear al Iranului este „pașnic”.

„Nu este nevoie de consolidare militară, iar o astfel de consolidare nu ajută”, a afirmat el.

Deocamdată, în timp ce diplomații se pregătesc pentru negocieri, serviciile de informații urmăresc cu atenție semnalele din teren, într-un context marcat de tensiuni crescânde și amenințări reciproce.

