Conflictul dintre Iran și alianța SUA–Israel capătă proporții dramatice. Societatea Semilunii Roșii Iraniene a anunțat că cel puțin 555 de persoane și-au pierdut viața în urma atacurilor aeriene efectuate de forțele americane și israeliene în diverse orașe din Iran. Autoritățile de la Teheran susțin că 131 de localități au fost lovite de raidurile armate.

Autoritățile de la Teheran susțin că peste 100.000 de salvatori sunt în „alertă maximă”, iar aproximativ patru milioane de voluntari sunt pregătiți să ofere asistență umanitară și sprijin psihologic populației afectate. Cifrele nu au putut fi verificate independent, scrie theguardian.

Escaladarea violențelor vine după ce Statele Unite și Israelul au lansat o amplă operațiune militară care, potrivit informațiilor apărute anterior, l-ar fi vizat inclusiv pe liderul suprem iranian, Ali Khamenei, alături de alți oficiali de rang înalt. Teheranul a răspuns cu atacuri cu rachete asupra Israelului și a unor state arabe din regiune.

În Kuweit, complexul Ambasadei SUA a fost lovit în urma tirurilor iraniene, iar autoritățile locale au anunțat că mai multe avioane militare americane s-au prăbușit pe teritoriul țării, piloții fiind internați în stare stabilă.

Rafinăria saudită Ras Tanura, una dintre cele mai mari din lume, a fost ținta unui atac cu drone. Ministerul saudit al Apărării a transmis că aparatele au fost interceptate, însă imagini distribuite online arată coloane dense de fum negru ridicându-se din zonă.

Conflictul riscă să se transforme într-un război regional deschis. Gruparea Hezbollah a anunțat că a lansat rachete din Liban asupra Israelului, ca reacție la atacurile împotriva Iranului.

Israelul a replicat cu bombardamente asupra sudului Libanului și asupra Beirutului, autoritățile libaneze raportând zeci de morți și peste o sută de răniți.

În Irak, o miliție pro-iraniană și-a asumat responsabilitatea pentru un atac cu dronă asupra trupelor americane staționate la aeroportul din Bagdad.

Președintele american Donald Trump a transmis că operațiunile militare vor continua „până la atingerea tuturor obiectivelor”, fără a oferi detalii suplimentare. El a avertizat că este posibil ca numărul victimelor să crească.

De cealaltă parte, oficiali iranieni au respins orice posibilitate de negociere în actualul context.

în același timp, Marea Britanie, Franța și Germania și-au exprimat disponibilitatea de a coopera cu Washingtonul pentru a limita atacurile iraniene, în timp ce alte state din regiune au cerut reținere și reluarea dialogului diplomatic.