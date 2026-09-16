Un congresman republican inițiază procedura de destituire a șefului Pentagonului

Congresmanul republican Thomas Massie a depus, marți, 15 septembrie, o rezoluție de destituire a secretarului american de Război, Pete Hegseth, un demers fără precedent al unor reprezentanți din partidul președintelui, care vizează îndepărtarea șefului Pentagonului, scrie Politico.

Pete Hegseth, șeful Pentagonului/FOTO:Profimedia

Massie a afirmat că Hegseth și-a depășit atribuțiile prin desfășurarea forțelor armate americane în războiul împotriva Iranului, fără aprobarea Congresului, așa cum prevede Legea privind Puterile de Război.

Rezoluția vizează „infracțiuni și abateri grave", printre care războiul cu Iranul, atacurile asupra unor nave din bazinul Caraibelor, precum și presupusa restrângere de către Hegseth a libertății de exprimare, în contextul disputei cu democrații privind apelurile acestora ca militarii să refuze executarea unor ordine ilegale.

Un grup de nouă democrați, condus de congresmena Yassamin Ansari, depusese deja în aprilie o rezoluție de destituire a lui Hegseth. Aceștia l-au acuzat pe șeful Pentagonului, printre altele, de purtarea unui război neautorizat împotriva Iranului, de vizarea populației civile și de gestionarea necorespunzătoare a informațiilor clasificate. Demersul lui Massie reprezintă însă prima încercare fără precedent de a trage la răspundere un membru al guvernului din propriul partid.

Rezoluția vine și pe fondul unui conflict mai vechi dintre Massie, unul dintre cei mai vocali critici ai politicii de război din administrația președintelui american Donald Trump și Hegseth. În mai, șeful Pentagonului l-a susținut, în cadrul alegerilor primare, pe contracandidatul lui Massie, Ed Gallrein. La scurt timp după aceea, Massie a fost învins de Gallrein.

Inițiativa are șanse mici de reușită într-un Congres controlat de Partidul Republican. Massie a depus însă rezoluția drept prioritară, ceea ce înseamnă că aleșii din Camera Reprezentanților este obligată să o dezbată chiar în această săptămână, o situație dificilă din punct de vedere politic pentru republicani, cu puțin timp înainte de alegerile de la jumătatea mandatului.

Apropierea votului privind destituirea pune și democrații într-o dilemă politică: mulți dintre ei ar fi dispuși să susțină îndepărtarea lui Hegseth dacă partidul obține controlul Camerei Reprezentanților în urma alegerilor din noiembrie. În același timp, congresmanii democrați susțin că orice procedură de destituire ar trebui să fie rezultatul unei anchete temeinice, realizate de comisia care supraveghează activitatea Pentagonului.