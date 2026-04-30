Video Schimb exploziv de replici în Congresul SUA: secretarul Apărării, presat să explice strategia militară din Iran

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a avut o intervenție tensionată în Congres în timpul unei audieri desfășurate miercuri, în care a apărat implicarea Statelor Unite în conflictul cu Iranul și a respins acuzațiile democraților potrivit cărora administrația Trump ar fi blocată într-un „impas militar”.

Audierea a avut loc la câteva săptămâni după declanșarea războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, început pe 28 februarie și aflat în prezent sub un armistițiu temporar, în timp ce sunt discutate posibile soluții de negociere.

În fața comisiei, Hegseth a susținut că operațiunea militară nu reprezintă un „impas”, făcând trimitere la experiențele militare ale Statelor Unite din Irak și Afganistan. El a respins criticile potrivit cărora misiunea din Iran ar fi neclară sau lipsită de obiective realiste, potrivit apnews.

„Numiți asta o mlaștină, oferind propagandă inamicilor noștri? Să vă fie rușine pentru această afirmație!”, a declarat Hegseth, reacționând la criticile congresmanului democrat John Garamendi, care a descris conflictul drept un „dezastru politic și economic la toate nivelurile”.

Schimbul de replici a devenit rapid tensionat, secretarul apărării acuzând opoziția democrată că subminează moralul trupelor și că folosește retorica războiului în scop politic. Într-un moment de furie, Hegseth a catalogat mai mulți congresmeni democrați drept „nesăbuiți și secături”.

„Ura voastră față de președintele Trump vă orbește în fața adevărului despre succesul acestei misiuni și miza istorică pe care președintele o abordează, lucru susținut de poporul american”, a spus Hegseth.

În cadrul audierii, congresmanul democrat Adam Smith l-a interogat pe Pete Hegseth, cu privire la strategia militară a Statelor Unite, potrivit independent.

„Acum că Strâmtoarea Ormuz este închisă, economia este în dificultate și programul nuclear al Iranului nu a fost neutralizat, care este strategia? Ce urmează?”, a întrebat Adam Smith.

„Contest premisa întrebării”, a spus Hegseth. Apoi a încercat să lanseze un răspuns standard despre „alte administrații care au făcut înțelegeri proaste”, dar Smith l-a întrerupt calm: „Ok. Care e planul?”

Hegseth a început apoi să vorbească despre curajul și inteligența lui Donald Trump, iar Smith l-a întrerupt: „Ce o să facem?”

„Trebuie să înfrunți acest tip de inamic”, a încercat Hegseth, înainte de a reveni imediat la retorică fără sens.

Schimbul de replici a continuat o vreme, Smith repetând întrebarea simplă, iar Hegseth refuzând să răspundă, până când Smith a renunțat în cele din urmă.

Democrații au criticat dur administrația Trump, susținând că aceasta a implicat Statele Unite într-un conflict periculos fără o strategie clară de ieșire.

La un moment dat, Hegseth s-a înfuriat și a început să țipe: „Cu cine țineți?”, a strigat el, adăugând: „Ura voastră față de președintele Trump vă orbește față de adevărul succesului acestei misiuni!”

Garamendi a descris intervenția militară drept o „mlaștină” și a acuzat Casa Albă că încearcă să își acopere propriile erori.

Totodată, Hegseth a fost întrebat despre impactul economic al războiului cu Iranul asupra contribuabililor americani. „Vreau cifre, nu sloganuri”, a spus Carbajal. Hegseth a vorbit despre gestionarea „oribilă” a Californiei, statul pe care îl reprezintă Carbajal.

„Odată, astfel de lucruri funcționau”, a spus Carbajal, neimpresionat. Nu mai funcționează, a continuat el, deoarece administrația Trump pierde susținători din cauza crizei costului vieții provocată de războiul cu Iranul.

„Îmi pare rău pentru toți cei care au votat pentru Trump. Îmi pare rău pentru că i-ați trădat”, a încheiat Hegseth.

Pentagonul estimează costul războiului cu Iranul la 25 de miliarde de dolari.

Date recente din sondaje Reuters/Ipsos indică o scădere a sprijinului public pentru operațiunea militară: doar 34% dintre americani susțin implicarea SUA în conflict, în scădere față de lunile precedente. Criticii leagă această tendință de nemulțumirile privind costurile economice, inclusiv creșterea prețurilor la combustibili.



