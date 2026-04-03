Trump forțează la Pentagon cea mare expansiune bugetară din ultimii ani: 445 de miliarde de dolari, dublu față de cât solicitase Hegseth

Președintele american Donald Trump propune Congresului SUA o creștere semnificativă a bugetului apărării pentru anul fiscal 2027, potrivit documentelor publicate vineri de Casa Albă. Administrația cere o majorare de 42% a fondurilor destinate Pentagonului, în paralel cu o reducere de 10% a cheltuielilor federale care nu vizează domeniul apărării, transmit agențiile internaționale, potrivit AFP și Reuters.

Dacă inițiativa va obține sprijinul ambelor partide în Congres, bugetul militar al Statelor Unite ar urma să urce de la aproximativ 1.000 de miliarde de dolari în 2026 la aproape 1.500 de miliarde în 2027, o creștere nominală de circa 445 de miliarde de dolari, potrivit celor două agenții, citate de Agerpres.

Pete Hegseth, secretarul american al Apărării, anunțase deja că Pentagonul va solicita suplimentări bugetare și pentru anul în curs, estimate la 200 de miliarde de dolari, pentru continuarea operațiunilor desfășurate alături de Israel împotriva Iranului.

Proiectul bugetar pentru anul viitor reflectă prioritățile politice ale administrației Trump înaintea alegerilor intermediare din luna noiembrie, în care republicanii încearcă să își păstreze majoritățile fragile din Congres.

Documentul prevede tăieri în anumite programe considerate „ineficiente” sau „instrumentalizate”, inclusiv în zona politicilor de energie verde, precum și eliminarea a aproximativ 30 de programe ale Departamentului de Justiție.

În același timp, Casa Albă propune și o creștere de 13% a fondurilor destinate combaterii criminalității violente, pentru a întări capacitatea Departamentului de Justiție de a urmări penal infractorii periculoși.

Cutremur la Pentagon în plin război cu Iranul: șeful Armatei SUA, forțat de Pete Hegseth să se retragă imediat din funcție

Amintim că, între timp, o nouă schimbare de amploare zguduie în aceste zile Pentagonul. Pete Hegseth l-a obligat pe generalul Randy George să renunțe imediat la conducerea Armatei SUA, într-o mișcare care alimentează speculațiile privind epurările din sistemul militar american.

Pentagonul nu a oferit nicio explicație oficială, însă presa internațională vorbește despre dorința administrației Trump de a instala o conducere militară complet aliniată noii viziuni strategice.

Generalul Randy George, în vârstă de 61 de ani, ocupa funcția din 2023, după ce fusese nominalizat de fostul președinte Joe Biden și confirmat de Senatul american.

Mandatul său ar fi trebuit să dureze până în 2027, însă retragerea a fost anunțată „cu efect imediat” de purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell.