Secretarul de război al SUA a folosit replici din filmul Pulp Fiction în timpul unei predici la Pentagon, atribuindu-le în mod eronat Bibliei

Secretarul american de război, Pete Hegseth, a stârnit controverse după ce a recitat, în cadrul unei ceremonii de rugăciune organizate la Pentagon, un citat prezentat drept verset biblic, dar care provine, în realitate, din filmul Pulp Fiction, scrie mediaite.com.

Secretarul de război al SUA, Pete Hegseth, a folosit replici din filmul Pulp Fiction în timpul unei predici la Pentagon, atribuindu-le în mod eronat Bibliei, relatează 9News . El a spus că a primit textul de la „planificatorul șef al misiunii” pentru salvarea a doi membri ai echipajului Forțelor Aeriene Americane care au fost doborâți deasupra Iranului.

Momentul a avut loc miercuri, în timpul unei intervenții în care oficialul american a evocat o misiune de salvare a unui pilot doborât în Iran. Hegseth a invitat audiența să i se alăture într-o rugăciune despre care a afirmat că ar fi fost rostită la începutul operațiunii.

„Calea pilotului doborât este asaltată din toate părțile de nelegiuirile egoiștilor și de tirania oamenilor răi. Binecuvântat este cel care, în numele tovărășiei și datoriei, îi conduce pe cei pierduți prin valea întunericului, căci el este cu adevărat păzitorul fratelui său și găsitorul copiilor pierduți.”

„Și voi aduce o mare răzbunare asupra voastră și o pedeapsă aprigă asupra celor care încearcă să-l captureze și să-l distrugă pe fratele meu. Și veți ști că indicativul meu este Sandy 1 când mă voi răzbuna pe voi. Amin”, a citit Hegset.

Primele rânduri ale acestei „rugăciuni” au fost scrise de Quentin Tarantino și Roger Avery pentru filmul Pulp Fiction.

În film, un personaj interpretat de Samuel L. Jackson susține în mod fals că aceste cuvinte provin din pasajul biblic Ezechiel 25:17.

A doua parte a citatului are într-adevăr origini biblice - este un pasaj care condamnă filistenii și cheretiții, dușmanii israeliților în secolul al V-lea î.Hr.

În film, personajul lui Jackson rostește această replică înainte de a împușca un infractor mărunt care îi datora bani unui șef mafiot.

În versiunea sa, Hegset a schimbat mențiunea „Domnului” în textul biblic, transformând-o într-o referință la unitatea care a participat la operațiunea de salvare.Hegseth a organizat în mod regulat slujbe la Pentagon în ultimele luni. Remarcile sale au venit în contextul în care democrații din Cameră au depus acte de punere sub acuzare împotriva sa.

Hegseth a explicat că textul, denumit simbolic „CSAR 25:17” — o trimitere aparentă la un pasaj biblic — ar fi fost folosit de echipajele implicate în misiuni de căutare și salvare în luptă. Rugăciunea, însă, a atras rapid atenția prin formulările sale dramatice și neobișnuite.

De altfel, conținutul acesteia diferă semnificativ de versetul autentic din Biblia, respectiv Ezekiel 25:17, care, în forma sa clasică, este mult mai scurt și lipsit de elementele narative invocate de Hegseth.

În schimb, textul recitat reproduce aproape fidel celebrul monolog rostit de actorul Samuel L. Jackson în „Pulp Fiction”, înaintea unei scene violente. Replica, devenită iconică, începe cu formularea „Calea omului drept este împresurată…” și continuă într-un registru dramatic, combinând teme religioase cu ideea de răzbunare.

Filmul, regizat de Quentin Tarantino, a popularizat această versiune fictivă a versetului, care nu are corespondent direct în textul biblic. De altfel, chiar Tarantino s-a inspirat, la rândul său, dintr-un film japonez mai vechi, Bodyguard Kiba, de unde a preluat și adaptat pasajul.

Episodul de la Pentagon ridică semne de întrebare cu privire la rigoarea discursului oficial în contexte sensibile, unde referințele religioase și simbolice sunt utilizate pentru a consolida mesajul transmis. În acest caz, granița dintre cultură pop și text sacru pare să fi fost estompată, generând reacții critice și ironii în spațiul public.

Nouă democrați l-au acuzat pe ministru de crime de război, abuz de putere și proastă gestionare a Departamentului Apărării.