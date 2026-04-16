Secretarul american al apărării spune că SUA va continua blocada asupra Strâmtorii Ormuz: „Devenim mai puternici”

Secretarul american al apărării a declarat că SUA „se reîncarcă cu mai multă putere decât înainte” și va menține o blocadă navală asupra Strâmtorii Ormuz.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, i-a avertizat pe liderii iranieni că blocada porturilor iraniene și presiunea economică vor continua dacă nu „aleg cu înțelepciune”.

Hegseth a făcut aceste comentarii în timpul unei conferințe de presă la Pentagon, declarând că armata americană este pregătită să atace infrastructura energetică a Iranului.

„Între timp și atât timp cât va fi necesar, vom menține această blocadă care s-a dovedit eficientă. Dar dacă Iranul face alegeri greșite, atunci se va confrunta cu o blocadă și cu bombardamente asupra infrastructurii, sistemelor de electricitate și sectorului energetic”, a declarat Hegseth într-o conferință de presă în această dimineață, adăugând că Departamentul Trezoreriei „maximizează și presiunea economică”.

„Mă rog să alegeți o înțelegere care este la îndemâna dumneavoastră, pentru binele poporului dumneavoastră, pentru binele lumii”, a spus el.

„Devenim doar mai puternici. Vă scoateți lansatoarele și rachetele rămase fără a avea capacitatea de a le înlocui. Nu aveți industrie de apărare, nu aveți capacitatea de a vă reface capacitățile ofensive sau defensive. Aveți doar ceea ce aveți. Știți asta. Și știm că puteți muta lucrurile, dar nu puteți reconstrui de fapt. Puteți săpa deocamdată, dar nu puteți reconstitui. Dar noi putem”, a mai spus Hegseth.

„Dacă Iranul alege greșit, va avea o blocadă și bombe vor cădea asupra infrastructurii, energiei și energiei”, a adăugat Hegseth.

Președintele Statului Major Interarme, generalul Dan Caine, a reiterat remarcile lui Hegseth, spunând: „Aș dori să subliniez în timpul acestei pauze că forța comună a Statelor Unite rămâne poziționată și pregătită să reia luptele majore”.

Întrebat dacă există vreo actualizare cu privire la starea de bine a noului lider suprem iranian, Hegseth spune că statutul său „rămâne același”.

El a adaugat că se crede că Mojtaba Khamenei este în viață, rănit și desfigurat.