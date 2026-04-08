Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a declarat miercuri, 8 aprilie, într-o conferință de presă, că Iranul a „implorat” încetarea focului. Hegseth a lăudat simultan operațiunile militare ale SUA și Israelului drept „o victorie istorică și copleșitoare pe câmpul de luptă”.

Pete Hegseth, prezent la Pentagon, a comentat acordul de încetare a focului anunțat de Donald Trump, afirmând că Iranul „a implorat pentru acest armistițiu, și toți știm asta”. Oficialul american a caracterizat operațiunea militară drept „Epic Fury – o victorie istorică, o victorie militară cu V mare, după orice standard”.

Hegseth a detaliat presupusa înfrângere „devastatoare” a Iranului, susținând că SUA și Israelul „și-au atins fiecare obiectiv conform planului, la timp, exact așa cum fusese stabilit de la început”. Oficialul a afirmat că, în noaptea precedentă, Statele Unite au lansat peste 800 de atacuri care „au distrus complet baza industrială de apărare a Iranului, un pilon esențial al obiectivelor noastre militare”.

Deși Iranul mai poate trage, Hegseth a precizat că „comanda și controlul lor sunt atât de afectate încât nu pot coordona acțiunile, așa că eventualele atacuri ar fi foarte neinspirate”. Totuși, astăzi, după anunțul armistițiului, Iranul a lansat atacuri cu rachete și drone asupra Kuweitului și Emiratelor Arabe Unite.

„O șansă la pace reală”

Hegseth a subliniat și salvarea a doi piloți americani după ce avionul lor a fost doborât deasupra Iranului, comentând că Iranul „a avut noroc o singură dată în 40 de zile”. Oficialul a mai spus: „Noi le controlăm destinul, nu invers. De aceea au venit la masa negocierilor”.

Cu armistițiul de două săptămâni acum în vigoare, SUA și Iranul au „o șansă la pace reală și la un acord real”. Hegseth a mulțumit Israelului pentru că este „un aliat curajos, capabil și dispus”, criticând alți aliați occidentali: „Restul lumii și restul așa-zișilor noștri aliați au văzut ce înseamnă capacități reale. Ar trebui să ia notițe”.

„Trump a ales mila”

Hegseth a lăudat din nou președintele Donald Trump, afirmând că acesta „avea puterea de a distruge întreaga economie a Iranului în câteva minute, dar a ales mila”. Oficialul susține că Iranul a acceptat armistițiul „sub o presiune copleșitoare, pentru că nu mai avea opțiuni și timpul era pe sfârșite”.

Trump a stabilit o ultimă limită până la 1:00 dimineața pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, avertizând că „o întreagă civilizație va pieri” dacă Teheranul nu ar fi acceptat acordul. Hegseth a mai spus că Iranul „nu va avea niciodată arme nucleare”, reiterând declarația online a lui Trump conform căreia „nu va exista îmbogățire de uraniu în Iran”.