Scandal la Casa Albă: Trump, acuzat că a arătat pasagerilor dintr-un avion privat o hartă secretă a unei operațiuni militare

Președintele american Donald Trump ar fi prezentat pasagerilor unui zbor privat din 2022 o hartă clasificată și ar fi păstrat și alte documente extrem de sensibile după plecarea de la Casa Albă, potrivit unui memoriu al acuzării publicat recent.

Documentul, redactat în ianuarie 2023 de echipa procurorului special Jack Smith și transmis congresmenilor americani de către Departamentul de Justiție al Statelor Unite, oferă o imagine detaliată asupra fazelor timpurii ale anchetei privind gestionarea documentelor clasificate de către Trump, potrivit The Washington Post.

Hărți clasificate prezentate în avion

Potrivit memoriului, unul dintre episoadele investigate a avut loc în iunie 2022, în timpul unui zbor către clubul de golf al lui Trump din Bedminster, New Jersey. În acel context, acesta ar fi arătat pasagerilor o hartă clasificată.

Printre persoanele aflate la bord s-ar fi numărat și Susie Wiles, care ulterior a devenit șefa de cabinet a lui Trump. Documentul nu oferă detalii despre conținutul exact al hărții.

Un episod similar apare și în rechizitoriul din 2023, unde se susține că Trump ar fi prezentat în 2021 o hartă clasificată legată de o operațiune militară și ar fi făcut referire la un „plan de atac” elaborat de Pentagon.

Potrivit sursei citate, memoriul mai arată că anchetatorii au adunat indicii potrivit cărora Trump ar fi păstrat materiale clasificate relevante inclusiv pentru interesele sale comerciale personale. Procurorii au analizat dacă decizia de a reține aceste documente ar fi fost motivată de potențiale câștiguri financiare.

Această ipoteză nu a fost însă inclusă în rechizitoriul final depus ulterior, ceea ce ar putea indica faptul că probele nu au fost considerate suficiente pentru a susține acuzația într-un eventual proces.

Specialiștii subliniază că nu este neobișnuit ca unele piste investigate inițial să nu fie incluse în actul final de acuzare.

Dosarul, blocat înainte de judecată

Trump a negat în mod repetat orice ilegalitate, susținând că avea dreptul să păstreze documentele clasificate după încheierea mandatului din 2021.

Cazul intentat de echipa lui Jack Smith a fost respins de o instanță federală din Florida, care a invocat probleme legate de numirea procurorului special.

Ulterior, Smith a contestat decizia, însă a renunțat la demers după realegerea lui Trump în 2024, în conformitate cu politica Departamentului de Justiție care interzice urmărirea penală a unui președinte în funcție.

Casa Albă a respins ferm concluziile memoriului. Purtătoarea de cuvânt Abigail Jackson a declarat: „Președintele Trump nu a greșit cu nimic, motiv pentru care a învins cu ușurință campania fără precedent a Departamentului de Justiție al lui Biden împotriva sa și a câștigat aproape 80 de milioane de voturi.”

Pe de altă parte, congresmenul democrat Jamie Raskin a cerut mai multă transparență și clarificări din partea autorităților.

„Este acum clar că Departamentul de Justiție deține dovezi că președintele Trump a pus în pericol securitatea națională pentru a promova interesele afacerilor familiei Trump. Este timpul să încetați mușamalizarea și să permiteți poporului american să știe ce secrete a trădat”, a transmis Jamie Raskin.

Publicarea raportului final al anchetei rămâne blocată. Judecătoarea federală Aileen Cannon a decis că dezvăluirea documentului ar putea afecta drepturile persoanelor implicate, inclusiv ale lui Trump, care nu au fost condamnate, mai precizează publicația citată.