Cine este creatoarea de modă care a îmbrăcat-o pe Mirabela Grădinaru la Washington

Prima Doamnă a ales să poarte mai multe ținute create de Irina Schroetter la summitul de la Washington, organizat din inițiativa Melaniei Trump.

Creatoarea de modă Irina Schroetter a dezvăluit că unele dintre ținutele purtate la Casa Albă de Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, sunt realizate de ea.

”Doamna Mirabela Grădinaru a ales să poarte si creații Irina Schrotter în cadrul vizitei la Washington. Ne bucurăm să vedem produsele noastre purtate și apreciate într-un astfel de moment. Suntem bucurosi să fim alături de brandul Otilia Flonta care a creat gentile. Vizibilitatea oferita brandurilor românești de către doamna Mirabela Grădinaru este un sprijin asteptat de zeci de ani de către antreprenorii români”, a scris pe Facebook Irina Schroetter.

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, a condus delegația României la summitul inaugural al coaliției globale pentru educația digitală a copiilor, organizat la inițiativa Primei Doamne a Statelor Unite, Melania Trump, în perioada 24-25 martie 2026.

Summitul, lansat la inițiativa Melaniei Trump, urmărește consolidarea cooperării internaționale pentru bunăstarea copiilor prin educație, tehnologie și inovație.

„Iniţiativa vizează accesul la instrumente moderne, inclusiv soluţii bazate pe inteligenţă artificială, pentru sprijinirea elevilor, profesorilor şi părinţilor, precum şi consolidarea siguranţei în mediul online”, a mai transmis Administrația Prezidențială.