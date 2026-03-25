Donald Trump îi îndeamnă pe maghiari să-l voteze pe Viktor Orban: „Muncește din greu pentru a proteja Ungaria”

Președintele SUA, Donald Trump, a transmis un mesaj puternic de susținere pentru premierul ungar Viktor Orbán, înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria, programate pentru 12 aprilie 2026.

Într-o postare publicată pe platforma Truth Social, liderul american i-a îndemnat direct pe cetățenii ungari să îl voteze pe actualul prim-ministru.

„Foarte respectatul prim-ministru al Ungariei, Viktor Orbán, este un lider cu adevărat puternic, cu rezultate dovedite remarcabile. Luptă neobosit pentru și își iubește țara și poporul, la fel cum fac și eu pentru Statele Unite ale Americii”, a scris Donald Trump.

Acesta a subliniat că împărtășește aceleași priorități cu liderul de la Budapesta: „Viktor muncește din greu pentru a proteja Ungaria, pentru a dezvolta economia, a crea locuri de muncă, a promova comerțul, a opri imigrația ilegală și a asigura legea și ordinea.”

Trump a evidențiat și relațiile bilaterale, afirmând că acestea au cunoscut o dezvoltare importantă în perioada în care a fost la Casa Albă: „Relațiile dintre Ungaria și Statele Unite au atins noi culmi de cooperare și realizări spectaculoase în timpul administrației mele, în mare parte datorită prim-ministrului Orbán.”

„Ungaria: ieșiți la vot și votați-l pe Viktor Orbán. Este un prieten adevărat, un luptător și un câștigător (...) Viktor Orbán nu va dezamăgi niciodată marele popor al Ungariei. Sunt alături de el până la capăt!”, a transmis liderul american la finalul mesajului.

Declarațiile vin într-un moment sensibil, în care guvernul de la Budapesta este vizat de controverse în presa occidentală privind relațiile cu Rusia.

Potrivit unor informații apărute în presa americană, există temeri că autoritățile ungare ar putea transmite informații sensibile către Moscova. De asemenea, au apărut relatări potrivit cărora agenți ruși ar fi propus chiar înscenarea unei tentative de asasinat asupra lui Viktor Orban pentru a mobiliza electoratul.

Alegerile din 12 aprilie sunt considerate decisive pentru viitorul politic al Ungariei și pentru direcția relațiilor sale externe.