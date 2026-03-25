Video Momentul în care Melania Trump apare însoțită de un robot umanoid la Casa Albă. „Este înfricoșător”

Un robot umanoid s-a alăturat primei doamne a SUA, Melania Trump, la summitul internațional despre tehnologie organizat la Washington. Robotul a mers pe coridor alături de aceasta, după care i-a întâmpinat pe invitați în mai multe limbi.

Îmbrăcată într-un costum alb, Melania Trump (55 de ani) l-a prezentat pe însoțitorul său tehnologic drept „primul oaspete umanoid fabricat în America la Casa Albă”.

„Lumea noastră se transformă, iar prin utilizarea AI putem accesa acum secole întregi de cunoaștere umană”, a declarat aceasta miercuri. „Suntem obligați să ne asigurăm că copiii noștri devin cea mai pregătită tehnologic și educată generație din lume. În acest fel, Statele Unite își vor asigura superioritatea economică pe termen lung”, a adăugat ea.

→ Imaginea 1/2: Melania Trump, însoțită de un robot umanoid FOTO AFP

Deși momentul a fost gândit să sublinieze avansul tehnologic al SUA, reacțiile de pe rețelele sociale au fost predominant negative. Mulți utilizatori au descris aspectul robotului drept „înfricoșător”, în timp ce alții au criticat evenimentul ca fiind unul pur de imagine: „Fotografiile cu roboți nu repară educația – este vorba despre optică, nu despre impact”, a comentat un utilizator pe platforma X.

La reuniunea inaugurală de două zile, începută marți, au participat reprezentanți din 45 de țări. Prima zi a inclus o sesiune de lucru axată pe patru teme: utilizarea AI în educație, alfabetizarea digitală și competențele tehnologice, siguranța online și utilizarea instrumentelor EdTech (tehnologie educațională).

Summitul, lansat la inițiativa Melaniei Trump, urmărește consolidarea cooperării internaționale pentru bunăstarea copiilor prin educație, tehnologie și inovație.

La summit a fost prezentă și Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan. În discursul său, aceasta și-a exprimat dorința de a colabora cu participanții pentru dezvoltarea unor proiecte concrete și a prezentat doi experți români în domeniul tehnologiei și transformării digitale.

„Consider că această inițiativă este una foarte valoroasă, generând impuls, vizibilitate și un dinamism atât de necesar în acest domeniu.

Printr-o abordare concertată și integrată, aștept cu interes să încep să colaborez îndeaproape cu Prima Doamnă Melania Trump și cu toți cei prezenți la această masă, în cadrul acestui proiect, pentru a dezvolta inițiative concrete și a obține un impact tangibil în promovarea educației digitale, a practicilor sigure în mediul online și a alfabetizării media pentru copiii din întreaga lume”, a spus Mirabela Grădinaru.