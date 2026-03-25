Miercuri, 25 Martie 2026
Adevărul
Emisarul lui Trump, dezvăluiri bahice de la întâlnirea cu președintele din Belarus. Cine s-a îmbătat cel mai tare

Emisarul special al lui Donald Trump, John Cole, a dezvăluit cum a stabilit contactul cu președintele din Belarus, Aleksandr Lukașenko. De asemenea, americanul a făcut dezvăluiri despre modul în care a decurs întâlnirea celor două delegații.

Alexander Lukașenko, președinte Belarus FOTO: EPA EFE
Emisarul special al lui Donald Trump, John Cole, a dezvăluit că a stabilit contactul cu Aleksandr Lukașenko „conform regulilor”, anunță charter97.org și Nexta, citate de Mediafax.

„Acum o săptămână și jumătate, i-am spus: «Uite, ești singurul care a mai rămas la masa răufăcătorilor în acest moment, așa că mai bine fii atent». Și chiar cred că ceea ce am făcut în Venezuela și ceea ce facem în Iran l-a speriat teribil”, a susținut John Cole.

În timpul întâlnirii a avut loc un prânz de două ore care s-a transformat într-un festin. Lukașenko a ridicat un pahar de vodcă în cinstea lui Trump, s-au ținut toasturi, iar o parte a delegației americane s-a îmbătat, conform Nexta. Cole însuși a recunoscut că a băut două shot-uri și că a fost de acord să „repete” un astfel de format.

Potrivit americanului, eliberarea prizonierilor politici a fost rezultatul contactului direct cu Trump. După o „conversație excelentă”, Trump și Lukașenko ar fi „devenit cei mai buni prieteni”. Acordul este simplu: SUA ridică treptat sancțiunile în schimbul eliberării prizonierilor politici, a precizat emisarul.

Pe 19 martie, Lukașenko a eliberat 250 de prizonieri în schimbul unei noi atenuări a sancțiunilor americane. 235 de persoane au rămas în Belarus, în timp ce restul au fost trimise în Lituania.

