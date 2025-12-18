Rusia ar putea fi declarată stat sponsor al terorismului în SUA. „America se va opune răpirii copiilor”

Legiuitorii americani se află într-un conflict acut asupra moralității și strategiei, pe măsură ce eforturile bipartizane de a desemna Rusia drept stat sponsor al terorismului se împotmolesc din cauza temerilor privind escaladarea conflictului și deraierea diplomației.

În centrul discuțiilor se află proiectul de lege S. 2978, condus de Graham (R-SC), care ar obliga Departamentul de Stat să declare Rusia drept stat terorist dacă nu returnează mii de copii ucraineni răpiți și continuă să vizeze infrastructura civilă. Măsura a primit un sprijin larg din partea ambelor partide, dar se confruntă și cu opoziție puternică din partea unei minorități vocale, care avertizează că legea ar putea sabota negocierile de pace și ar putea escalada conflictul cu o putere nucleară.

„Este una dintre cele mai mari atrocități ale secolului XXI”, a declarat Graham, prezentând mărturii conform cărora până la 20.000 de copii ucraineni au fost luați din teritoriile ocupate și plasați în tabere menite să „îi facă ruși”. Unii dintre aceștia au ajuns chiar în Coreea de Nord. „Dacă asta nu te face un stat terorist”, a întrebat Graham, „atunci ce te face?”

Caz moral și strategic

Susținătorii proiectului de lege îl văd nu doar ca pe o chestiune morală, ci și ca pe un instrument strategic menit să afecteze economia Rusiei, mai degrabă decât să declanșeze un conflict militar direct. „Nu a existat nimic mai unificator în Senat de când sunt aici”, a spus Graham, amintind de cei 85 de co-susținători din toate partidele și de eforturile de a penaliza țările care cumpără petrol rusesc la preț redus, relatează Kyiv Post.

Proiectul a fost aprobat anterior în cadrul NDAA, cu 77 de voturi pentru și 20 împotrivă, incluzând măsuri de protecție pentru a preveni o retragere bruscă din NATO. În cazul adoptării, Rusia ar primi aceeași etichetă juridică aplicată Iranului, Coreei de Nord, Siriei și Cubei, ceea ce ar restricționa semnificativ comerțul, activitățile bancare și relațiile diplomatice.

Senatorul democrat Richard Blumenthal (D-CT), partenerul principal al lui Graham în proiect, a catalogat răpirile drept „genocid”, argumentând că privarea Ucrainei de copiii săi echivalează cu ștergerea viitorului națiunii. „Când distrugi copiii unei națiuni, distrugi națiunea însăși”, a spus el, povestind despre vizitele sale în Ucraina și întâlnirile cu părinții ai căror copii au fost duși în lagăre de reeducare. Blumenthal a descris cazuri concrete, precum Margarita, în vârstă de 10 luni, al cărei nume, locul nașterii și cetățenia au fost schimbate de autoritățile ruse, și Artem, 16 ani, forțat să trăiască într-un orfelinat cu paturi metalice și hrănit cu biscuiți. „Nu este o zonă gri. Este alb-negru”, a subliniat Blumenthal.

Opoziția procedurală

Inițiativa s-a lovit de opoziție procedurală când senatorul Rand Paul (R-KY) a blocat cererea de consimțământ unanimă, avertizând că desemnarea Rusiei drept stat sponsor al terorismului ar putea fi interpretată ca o autorizație ascunsă pentru război. „Este o idee extrem de proastă”, a spus Paul, numind-o o „provocare periculoasă” care ar putea justifica atacuri militare fără aprobarea Congresului. El a susținut că sancțiunile suplimentare nu ar schimba calculul Moscovei și ar putea întări hotărârea Rusiei.

Presiune vs. conciliere

Graham a răspuns că Paul ignoră istoria și cuvintele lui Putin. „Când accepți agresiunea, primești și mai multă”, a spus senatorul, amintind de invaziile Rusiei în Crimeea în 2014 și în Ucraina în 2022. Graham a clarificat că scopul proiectului este de a sufoca finanțele care susțin mașina de război a Rusiei, în special achizițiile de petrol ale Chinei, Indiei și Braziliei: „Fără acești bani, Putin nu poate continua acest război”.

Senatorul Jeanne Shaheen (D-NH) a adăugat că singurul limbaj pe care Putin îl înțelege este presiunea. Ea a menționat sprijinul extern al Rusiei, inclusiv furnizarea de materiale și tehnologie de către China și forță de muncă de către Coreea de Nord, și a reamintit invaziile Rusiei din trecut, precum Georgia în 2008. Shaheen a subliniat legi bipartizane suplimentare care vizează întreruperea lanțurilor de aprovizionare către Moscova și utilizarea activelor ruse înghețate pentru a finanța apărarea și reconstrucția Ucrainei. „Escaladarea va avea costuri reale”, a avertizat ea.

Un test al valorilor americane

Senatorul Amy Klobuchar (D-MN) a prezentat proiectul ca pe un test al valorilor și credibilității SUA: „Când un guvern răpește copii ca instrument de război, lumea are obligația de a răspunde”. Ea a adăugat că neacționarea ar transmite mesajul că atrocitățile sunt tolerate la nivel global. „Nu este vorba de răzbunare. Este vorba de a trage o linie”, a subliniat Klobuchar.

Obiecția lui Paul a blocat adoptarea imediată a proiectului, dar susținătorii au promis să continue lupta. Graham a anunțat că va promova legislația în noul an, iar Blumenthal a afirmat că unitatea Senatului trebuie să fie incontestabilă: „Pentru Vladimir Putin, America se va opune răpirii copiilor”.

Pe măsură ce conflictul se prelungește și negocierile stagnă, Senatul se află într-un impas dificil, balansând între imperativul moral de a pedepsi un paria și frica pragmatică de escaladare militară.