Video Rusia a bombardat un centru perinatal din Sumî, în care se aflau 166 de persoane, printre care 11 copii

Forțele ruse au lovit o unitate medicală din Sumî, în timpul unui atac cu dronă asupra orașului. Este vorba de un centru perinatal, în care se aflau 166 de persoane, dintre care 11 copii, potrivit LIGA.net. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Atacul a fost raportat de șeful Administrației Militare Regionale din Sumy, Oleh Hryhorov, și de primarul interimar Artem Kobzar.

„Inamicul a țintit cu o dronă o clădire a unei instituții medicale din districtul Kovpakivka din Sumî”, a declarat Grigorov.

Potrivit șefului Biroului prezidențial, Andriy Yermak, dronele rusești au lovit acoperișul centrului perinatal.

Toate persoanele se aflau în adăpost în momentul atacului.

Potrivit informațiilor preliminare, nu au existat victime.

Atacul a fost efectuat de o dronă kamikaze „Italmas” (sau „Geranium-3”).

Pe 15 septembrie, rușii au lovit cu două rachete teritoriul unei întreprinderi agricole din regiunea Sumî, rănind 12 persoane.

Amintim că, în weekend, rușii au lovit o gară din comunitatea Șostka și vagoanele trenului care făcea legătura Șostka-Kiev. Aproximativ 30 de persoane au fost rănite în urma atacului.