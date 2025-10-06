search
Luni, 6 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Rusia a bombardat un centru perinatal din Sumî, în care se aflau 166 de persoane, printre care 11 copii

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Forțele ruse au lovit o unitate medicală din Sumî, în timpul unui atac cu dronă asupra orașului. Este vorba de un centru perinatal, în care se aflau 166 de persoane, dintre care 11 copii, potrivit LIGA.net. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Atacul a fost raportat de șeful Administrației Militare Regionale din Sumy, Oleh Hryhorov, și de primarul interimar Artem Kobzar.

„Inamicul a țintit cu o dronă o clădire a unei instituții medicale din districtul Kovpakivka din Sumî”, a declarat Grigorov.

Potrivit șefului Biroului prezidențial, Andriy Yermak, dronele rusești au lovit acoperișul centrului perinatal.

Un centru perinatal a fost atacat de forțele lui Putin. FOTO LIGA.net.
Un centru perinatal a fost atacat de forțele lui Putin. FOTO LIGA.net.

Toate persoanele se aflau în adăpost în momentul atacului.

Potrivit informațiilor preliminare, nu au existat victime.

Atacul a fost efectuat de o dronă kamikaze „Italmas” (sau „Geranium-3”).

Pe 15 septembrie, rușii au lovit cu două rachete teritoriul unei întreprinderi agricole din regiunea Sumî, rănind 12 persoane.

Amintim că, în weekend, rușii au lovit o gară din comunitatea Șostka și vagoanele trenului care făcea legătura Șostka-Kiev. Aproximativ 30 de persoane au fost rănite în urma atacului.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
digi24.ro
image
Ce aduce noul ciclon atunci când se va instala deasupra României. Fenomenele meteo așteptate în următoarele zile
stirileprotv.ro
image
COD ROȘU de ploi. Orașul din România care închide școlile de urgență
gandul.ro
image
Școlile, grădinițele și creșele dintr-un județ se închid din cauza codului roșu de ploi
mediafax.ro
image
Fostul fotbalist al lui FC U Craiova riscă să rămână paralizat după o accidentare șocantă! Reacția lui Adrian Mititelu. Video
fanatik.ro
image
Epilog în dosarul mitei luate de Mitică Dragomir de la compania RCS&RDS. Faptele sunt prescrise, dar procurorii cer confiscări colosale
libertatea.ro
image
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
digi24.ro
image
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
gsp.ro
image
Gigi Becali s-a legat de mașina finului Mirel Rădoi după FCSB - Universitatea Craiova: "N-ai voie"
digisport.ro
image
Nume grele vin la Cotroceni! Nicușor Dan pregătește un val de numiri-surpriză în echipa prezidențială: Ludovic Orban, Marius Lazurcă și Theodor Paleologu, pe lista (surse)
stiripesurse.ro
image
Ce înseamnă zăpada în octombrie. Modelele meteorologice ale celor mai grele șase ierni dau indicii pentru cum va fi cea care urmează
antena3.ro
image
Cu cât vinde ANAF o casă cu teren de 540 mp în Prahova
observatornews.ro
image
Vladimir Putin l-a amenințat pe Donald Trump! Războiul din Ucraina riscă să escaladeze! Informații majore de ultimă oră
cancan.ro
image
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
prosport.ro
image
Primul județ în care se închid școlile din cauza codului roșu de furtuni. Cursurile sunt suspendate miercuri, 8 octombrie, în toate unitățile
playtech.ro
image
S-a găsit mașina de lux care dispăruse din garajul Elenei Udrea. Cine e afaceristul care a cumpărat limuzina
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea: răsturnare de situație în privința evenimentului nemaivăzut din SUA
digisport.ro
image
VIDEO 'Nu rușii au stricat alegerile din 2024' - Traian Băsescu aruncă 'bomba' după raportul prezentat de Nicușor Dan la Copenhaga / Ce acuzații lansează
stiripesurse.ro
image
Scriitoare Jilly Cooper, autoarea seriei ,,Riders” și ,,Rivals”, a murit la 88 de ani. Familia și fanii sunt în stare de șoc
kanald.ro
image
Ce este marcajul rutier „dinți de rechin” pentru șoferi pe carosabil și cum este semnalizată obligația în România
playtech.ro
image
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
wowbiz.ro
image
Ninge în Bucureşti. Brr! Un ciclon polar aduce vortexul peste România
romaniatv.net
image
Anunț oficial privind pensiile românilor!
mediaflux.ro
image
Premieră la Dacia: lansează un model electric inovator » Va fi mai mic și mai ieftin decât Dacia Spring! Primele imagini
gsp.ro
image
Eduard, un copil de 10 ani, crescut de bunici și abandonat de părinți, luptă pentru viață! A vomitat sânge și are nevoie de o operație urgentă la inimă. AJUTĂ ȘI TU!
actualitate.net
image
Vieți ca-n povești? Destinul tulburător al surorilor Guinness: blestemul unei dinastii de aur. Adevărul ascuns despre surorile Guinness
actualitate.net
image
Zodiile care se vor reinventa începând cu 15 octombrie. Vine cea mai bună perioadă, cu noroc, belșug și fericire
click.ro
image
Vacanță de coșmar în Egipt. O turistă româncă povestește experiența trăită la două hoteluri: „Prima mea experiență în Egipt a fost și ultima. A fost traumatizant”
click.ro
image
Vreme extremă în România începând de marți seara. Cod roșu de ploi în mai multe județe
click.ro
regina letizia a spaniei foto annie leibovitz jpg
Ce se-ntâmplă cu Regina Letizia? Palatul încearcă să-i ascundă problemele emoționale. Adevărul despre internările și dependențele sale
okmagazine.ro
gold aesthetic wallpaper with hand wearing rings jpg
Femeile care au copilărit în sărăcie poartă adesea aceste accesorii. Ce semnifică?
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice la Turda (© Muzeul de Istorie Turda)
Un obiect unic pe teritoriul fostei provincii romane Dacia, descoperit la Turda
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețetă turcească de salată de vinete cu iaurt și usturoi. E dietetică, delicioasă și sănătoasă
image
Zodiile care se vor reinventa începând cu 15 octombrie. Vine cea mai bună perioadă, cu noroc, belșug și fericire

OK! Magazine

image
Ce se-ntâmplă cu Regina Letizia? Palatul încearcă să-i ascundă problemele emoționale. Adevărul despre internările și dependențele sale

Click! Pentru femei

image
Planurile pentru viitorul lui Archie și Lilibet pun presiune pe cuplul Harry-Meghan

Click! Sănătate

image
Observi emoticonul diferit? Provocarea îți dezvăluie cât de repede poți detecta relațiile toxice!