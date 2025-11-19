Rusia l-a declarat terorist pe fostul oligarh Mihail Hodorkovski, opozantul lui Putin

Autorităţile ruse l-au inclus miercuri pe lista extremiştilor şi teroriştilor pe omul de afaceri Mihail Hodorkovski, fostul patron al companiei petroliere ruse Iukos, care a stat zece ani la închisoare, iar după eliberare şi exilarea în Occident a devenit unul dintre principalii opozanţi ai Kremlinului.

Informaţia a apărut pe site-ul Rosfinmonitoring, autoritatea rusă de supraveghere financiară, anunță Agerpres.

Fostul patron Iukos este unul dintre fondatorii "Comitetului anti-război al Rusiei", creat de disidenţi ruşi din exil după invadarea Ucrainei de către trupele Moscovei, comitet ai cărui membri sunt acuzaţi de crearea unei organizaţii teroriste şi de complot pentru răsturnarea regimului lui Vladimir Putin.

Alţi patru membri ai comitetului, între care şi fostul prim-ministru Mihail Kasianov, au fost declaraţi terorişti şi extremişti luni de către autorităţile ruse.

Mihail Hodorkovski (62 de ani) locuieşte în prezent Marea Britanie şi este un critic acerb al politicilor preşedintelui rus Vladimir Putin, finanţând mai multe proiecte media în care sunt implicaţi jurnalişti ruşi care au fost nevoiţi să plece din ţară după declanşarea războiului în Ucraina de către Kremlin în februarie 2022.

Includerea pe lista extremiştilor şi teroriştilor, pe lângă numeroase restricţii, presupune şi îngheţarea activelor persoane vizate în Rusia, notează EFE.