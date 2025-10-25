search
Sâmbătă, 25 Octombrie 2025
Copiii ucraineni sunt antrenați în scop militar de ofițeri ruși în tabere din teritoriile ocupate: dezvăluirile unei noi anchete

Război în Ucraina
Publicat:

Ofițeri ruși de rang înalt conduc programe de instruire militară pentru copii ucraineni din teritoriile ocupate și supraveghează un sistem de militarizare a tineretului, a descoperit o anchetă jurnalistică.

Ofițeri ruși antrenează copii ucraineni în tabere militare din teritoriile ocupate FOTO Shutterstock
Ofițeri ruși antrenează copii ucraineni în tabere militare din teritoriile ocupate FOTO Shutterstock

Programele sunt organizate de Centrul „Războinicul pentru Educație Militară și Patrio­tică” — o rețea creată în 2022 la ordin direct al lui Vladimir Putin.

O anchetă realizată de Kyiv Independent a dezvăluit că adolescenți ucraineni din părțile ocupate ale regiunilor Herson, Zaporojie, Luhansk și Donețk trec prin instruire militară condusă de Centrul „Războinicul pentru Educație Militară și Patrio­tică” — o rețea creată în 2022 la ordin direct al lui Vladimir Putin.

„Timpul Tinerilor Eroi”

Centrul plasează adolescenții în tabere militare numite „Timpul Tinerilor Eroi”, dintre care una are scopul explicit de a pregăti tinerii pentru serviciul în Forțele Armate ale Rusiei. În tabere, copiii ucraineni sunt supuși unei discipline severe și exercițiilor de tip de luptă. Ei sunt instruiți să opereze drone, să sape tranșee, să monteze și să dezamorseze mine, precum și să folosească grenade și arme de foc.

Într-o mărturie oferită Kyiv Independent, Oksana, o fată din sudul Ucrainei care a trecut prin instruire în 2024 când avea 16 ani, a povestit experiența. Numele ei a fost schimbat pentru protecția sa.

Ancheta a identificat, de asemenea, structura de conducere a centrului. Șeful consiliului de supraveghere al Centrului Războinicul este Viktor Vodolațki, deputat în Duma de Stat a Rusiei, deținător al unei medalii pentru ceea ce Rusia numește „eliberarea” Crimeei și Sevastopolului. De la începutul invaziei Rusiei la scară largă, Vodolatski a vizitat estul ocupat al Ucrainei, a inspectat administrațiile instalate de ruși și a cerut public distrugerea Forțelor Armate ale Ucrainei.

Adjunctul său și comandantul Centrului Războinicul, Andranik Gasparian, este colonel în Forțele Armate ale Rusiei și veteran al războaielor din Cecenia, Siria și Crimeea. A primit două Ordine ale Curajului și a comandat anterior Brigada 126 de Apărare Costieră a Rusiei. Din primele zile ale invaziei, unitatea sa a participat la ocuparea sudului Ucrainei.

Procurorii ucraineni au emis rechizitorii în lipsă împotriva subordonaților lui Gasparian pentru crime de război, inclusiv bătăi, răpiri, ucideri de civili, simulări de execuții și violul unui minor.

Copiii ucraineni, antrenați de veterani ruși

Kyiv Independent a identificat cel puțin 25 de instructori ai Centrului Războinicul care au instruit direct copii ucraineni în Volgograd. Majoritatea au participat la războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Filiala din Volgograd a Centrului Războinicul este condusă de Igor Vorobiov, fost locotenent-colonel în Serviciul Federal Penitenciar al Rusiei, care a petrecut 20 de ani în sistem înainte de a se oferi voluntar să lupte în Ucraina în 2022.

Unul dintre instructori este Igor Sokov, fost luptător al Grupului Wagner, care a participat la bătăliile pentru orașele acum ocupate Soledar și Popasna din Donețk. Sokov a fost decorat cu Ordinul Curajului și o stea de merit militar din Republica Centrafricană. Acum predă comunicații radio copiilor din teritoriile ocupate.

Unul dintre aceștia, Anatolii Iușko din Donețk, era încă elev când Rusia a invadat în 2014. Iușko a trecut prin programele de indoctrinare ale Rusiei și s-a alăturat Armatei Tineretului (Yunarmiya), mișcare militaro-patriotică rusă pentru copii și adolescenți.

La 19 ani, s-a oferit voluntar să lupte în invazia Ucrainei, participând la ocuparea unor părți din regiunea Zaporojie. După demobilizare, a început să instruiască copii la Centrul Războinicul.

Numai în 2024, 1.290 de copii ucraineni din teritoriile ocupate au trecut prin programe de militarizare conduse de Centrul Războinicul în Volgograd.

