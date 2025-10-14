search
Marți, 14 Octombrie 2025
Adevărul
Republicanii și-au schimbat opinia privind sprijinul SUA pentru Ucraina

Război în Ucraina
Publicat:
Ultima actualizare:

Sprijinul republicanilor pentru ajutorul militar american acordat Ucrainei a crescut anul acesta, arată sondaje recente, relatează Newsweek, potrivit MSN.

FOTO shutterstock
FOTO shutterstock

Un sondaj realizat de HarrisX și Harvard a constatat că mai mulți alegători republicani decât democrați susțin înarmarea Ucrainei și sancționarea Rusiei, în contextul în care sondajele arată o creștere a sprijinului republicanilor pentru Kiev, pe fondul amplificării criticilor președintelui Donald Trump la adresa lui Vladimir Putin.

Aceasta vine în contextul în care FT a relatat recent că Washingtonul a ajutat Ucraina să efectueze atacuri de rază lungă de acțiune asupra instalațiilor energetice rusești, și pe fondul speculațiilor privind posibilitatea ca administrația Trump să furnizeze Kievului rachete Tomahawk, capabile să lovească adânc în interiorul Rusiei.

Zev Faintuch, șeful departamentului de cercetare și informații de la firma de securitate Global Guardian, a declarat pentru Newsweek că președintele SUA a ajuns la concluzia că probabil Rusia nu va câștiga războiul, stimulând consensul bazei sale electorale în privința unui sprijin mai puternic pentru Kiev.

Miza

Disputa de la Casa Albă din februarie dintre președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, Trump și vicepreședintele JD Vance, precum și suspendarea temporară a schimbului de informații, precum și a ajutorului militar către Kiev au suscitat temeri cu privire la angajamentul Washingtonului față lupta împotriva lui Putin.

În prezent, opoziția anterioară a președintelui și vicepreședintelui SUA JD Vance față de pachetele masive de ajutor a lăsat loc frustrării crescânde a lui Trump față de refuzul lui Putin de a accepta propunerile de pace americane.

Republicanii din Senat pregătesc un nou pachet de măsuri pentru a sprijini apărarea Ucrainei, iar sondajele arată că sprijinul pentru această mișcare oferă parlamentarilor acoperire politică, în contextul în care decizia privind furnizarea de rachete Tomahawk către Kiev îi tulbură pe propagandiștii Kremlinului.

Ce spun sondajele

Sondajul Harris a constatat că aproape trei sferturi dintre republicani (73%) susțin înarmarea Ucrainei și sancționarea Rusiei, o cifră ce depășește cu puțin sprijinul democraților, care și-au exprimat aprobarea față de aceste măsuri în proporție de 72%.

Deși această diferență s-a situat în marja de eroare de 1,99% a sondajului realizat între 1 și 2 octombrie pe un eșantion de 2.413 de alegători,  semnalează o schimbare de opinie din partea republicanilor cu privire la asistența acordată Ucrainei față de începutul anului.

Comparația unor sondaje din diferite surse este dificilă, dar se poate observa o tendință în general ascendentă a sprijinului republican pentru Ucraina în ultimele 12 luni, care, mai recent, vine în paralel cu discursurile mai dure ale lui Trump în raport Putin, care au conținut aluzii la sancțiuni și amenințări cu taxe vamale.

În noiembrie 2024, Centrul de Cercetare Pew a constatat că republicanii erau mult mai predispuși decât democrații să spună că Statele Unite oferă prea mult sprijin Ucrainei (42% față de 13%).

Însă un sondaj realizat de Consiliul pentru Afaceri Globale din Chicago între 1 și 12 august 2025 a constatat că 51% dintre republicani susțin continuarea asistenței militare americane, față de 41% la începutul anului trecut.

Cel mai recent sondaj Harris a constatat, de asemenea, că mai mulți alegători republicani decât democrați sunt în favoarea unor sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei (86% față de 71%). 

Declarațiile analiștilor

Faintuch de la Global Guardian a declarat pentru Newsweek că Trump își va schimba probabil opiniile și retorica pe baza unor informații noi, o parte provenind din sondaje interne, precum și a informațiilor de la servicii în legătură cu războiul care ar putea suferi modificări.

Lui Trump îi place să parieze pe câștigători și a decis că Rusia nu mai câștigă, așa că a început să creeze consens în rândul bazei sale, a adăugat Faintuch.

„De asemenea, cred că există un consens tot mai mare că Rusia nu este neapărat atât de puternică pe cât credea administrația americană și că timpul nu mai este de partea Rusiei”, a spus el.

Un semn că Trump și-a intensificat sprijinul pentru Ucraina este dezvăluirea FT, care citează oficiali ucraineni și americani anonimi, conform căruia Washingtonul furnizează informații pentru a ajuta Ucraina să atace ținte rusești dincolo de linia frontului.

Washingtonul împărtășește de mult timp cu Kievul informații despre atacuri asupra țintelor militare rusești din zonele ocupate ale Ucrainei și avertismente privind atacuri cu rachete și drone rusești, dar nu a recunoscut un rol direct în atacurile Kievului asupra instalațiilor energetice rusești, pe fondul precauției privind escaladarea războiului.

Or, potrivit relatării, serviciile secrete americane au ajutat Ucraina să planifice rute și să permită dronelor de atac, cu rază lungă de acțiune, să ocolească apărarea aeriană rusească, potrivit FT.

Mykola Murskyj, director de advocacy la Razom for Ukraine, a declarat pentru Newsweek că sondajul HarrisX și Harvard a arătat: „Poporul american știe ce este corect - să se ridice împotriva invadatorilor și dictatorilor antiamericani din întreaga lume este America First. Urmărirea păcii este America First. A oferi Ucrainei instrumentele de care are nevoie pentru a apăra libertatea și prosperitatea este America First.”

Ce este de așteptat să se întâmple în continuare

Sprijinul republicanilor pentru asistența militară acordată Kievului ar putea fi un factor de decizie, în măsura în care administrația Trump ia în considerare furnizarea de rachete cu rază lungă de acțiune Ucrainei, în timp ce Kremlinul probabil va continua să acuze Washingtonul de escaladarea războiului.

Totuși, potrivit evaluării lui Faintuch decizia de a furniza rachete Tomahawk ar putea avea și alt scop. „Am putea vedea un scenariu în care sunt oferite rachete Tomahawk astfel încât să fie folosite pentru a aduce părțile la masa negocierilor”, a spus el.

SUA

