Președintele rus Vladimir Putin a pus astăzi sub semnul întrebării valoarea Premiului Nobel pentru Pace, comentând faptul că președintele american Donald Trump nu a primit această distincție.

Putin îi ia apărarea lui Trump în disputa privind Premiul Nobel pentru Pace Foto: AFP

„Nu știu dacă actualul Premiu Nobel pentru Pace mai are vreo valoare. Mai ales că, în opinia mea, au existat cazuri în care deciziile privind acordarea acestuia s-au bazat în mod evident pe considerente politice”, a declarat liderul rus în cadrul unei conferințe de presă susținute după participarea sa la summitul APEC din orașul chinez Shenzhen, potrivit EFE.

Putin a afirmat că nu știe „dacă mai merită să lupți” pentru această distincție în zilele noastre. El a adăugat că Rusia are propriile premii, acordate de un „comitet reprezentativ, alcătuit din personalități respectate”.

Acest comitet, a continuat Putin, ia „decizii neutre în chestiuni specifice din domeniile păcii și securității internaționale, precum și al activității umanitare”.

„Nu trebuie să uităm că, inițial, Comitetul Nobel folosește banii pe care Nobel i-a câștigat din afacerile sale cu Rusia”, a subliniat liderul de la Kremlin.

În 2025, după ce Premiul Nobel pentru Pace i-a fost acordat Mariei Corina Machado, Putin a declarat că, în trecut, comitetul a premiat persoane care nu au făcut nimic pentru pace. Totodată, el a vorbit despre eforturile depuse de omologul său american în acest domeniu.

Trump s-a lăudat recent din nou cu realizările sale în politica internațională și a catalogat drept „incredibil” faptul că nici el, nici Statele Unite nu au primit Premiul Nobel pentru Pace, acordat în acest an lui Navi Pillay, juristă cu o lungă carieră în apărarea drepturilor omului.

„Am pus capăt la opt războaie, sunt aproape de a pune capăt sau de a rezolva alte două, am recuperat toți ostaticii israelieni, inclusiv ultimii 28, atât cei în viață, cât și cei decedați, și am asigurat eliberarea a sute de ostatici din țări din întreaga lume, aducându-i acasă”, a scris Trump pe platforma sa de socializare, Truth Social.