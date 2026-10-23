Donald Trump și-a întrerupt în repetate rânduri discursul de la un miting din Carolina de Sud pentru a imita sunete de împușcături, explozii și alte zgomote. Președintele american a avut și momente în care a întrerupt frazele fără să le ducă la capăt și a confundat Premiul Pulitzer cu Premiul Nobel pentru Pace, relatează The New Republic.

Președintele SUA, Donald Trump. Foto: AFP

În timpul evenimentului de miercuri, 22 octombrie, liderul de la Casa Albă a presărat discursul cu efecte sonore improvizate, în timp ce aborda subiecte precum războiul din Iran, operațiunile militare împotriva presupuselor ambarcațiuni folosite pentru traficul de droguri și situația prețurilor la energie.

Publicația americană The New Republic, într-un articol semnat de Edith Olmsted, descrie intervențiile drept momente bizare ale unui discurs în care Trump a trecut de la o temă la alta și și-a întrerupt propriile explicații.

Unul dintre momentele remarcate a avut loc când Trump a vorbit despre fosta guvernatoare a Carolinei de Sud, Nikki Haley, pe care a numit-o ambasadoare la Organizația Națiunilor Unite. În loc să-i rostească numele, președintele a scos un sunet asemănător unei senzații de greață.

„Aș spune că 90% din motivul pentru care l-am ales pe guvernator — EUHH — am numit-o la Națiunile Unite, pentru că voiam ca acest tip să fie, voiam ca acel om să devină guvernator”, a spus Trump, potrivit înregistrării discursului.

Articolul amintește că președintele a pronunțat sau a scris în mod repetat greșit numele lui Haley și că, în alte apariții publice, ar fi încurcat numele unor candidați pe care venise să-i susțină.

Un alt moment a apărut când Trump a vorbit despre atacurile militare americane asupra unor ambarcațiuni suspectate că ar fi implicate în traficul de droguri. El a afirmat că fluxul de droguri mortale transportate pe mare a scăzut cu 97%, apoi a imitat sunetul unor focuri de armă.

„Am redus cu 97% fluxul de droguri mortale care vin pe ocean și pe mare — piu, piu, piu. 97%”, a declarat președintele.

The New Republic subliniază că Trump repetă de luni de zile această cifră, însă comunicările Pentagonului citate de publicație nu confirmă afirmația în forma prezentată de liderul american.

Președintele american a făcut apoi referire la Iran și la fluxul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz, fără să-și ducă explicația până la capăt. În loc să formuleze o frază completă, a imitat un sunet și a făcut un gest cu mâna, sugerând o mișcare descendentă.

„Oh, și când Iranul se termină. POC!”, a spus Trump, înainte să precizeze: „Petrolul”.

Războiul cu Iranul, care durează de aproape opt luni, a fost însoțit de o creștere susținută a prețurilor la energie. Evoluția costurilor reprezintă o provocare pentru republicani înaintea alegerilor intermediare din Statele Unite.

În același context, administrația Trump a decis ridicarea unor sancțiuni asupra petrolului rusesc, însă această măsură nu a dus la reducerea rapidă a prețurilor la motorină, potrivit unei analize Reuters citate de publicație.

Deși președintele american a afirmat în repetate rânduri că un acord cu Iranul este aproape, negocierile indirecte continuă.

Într-un alt fragment al discursului, Trump a reluat ideea de a redenumi Oceanul Atlantic în „Oceanul Trump”. Președintele a susținut, de asemenea, că ar fi trebuit să primească Premiul Pulitzer pentru scrierile sale, confundându-l cu Premiul Nobel pentru Pace, distincție pe care și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a o obține.

Mitingul a inclus și un moment tensionat în care Trump a reacționat favorabil la un participant care agresase o persoană ce îl întrerupsese. Ulterior, președintele a făcut remarci la adresa senatorului republican Tim Scott.