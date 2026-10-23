 Trump a făcut zgomote ciudate în timpul unui miting și a confundat Premiul Pulitzer cu Nobelul pentru Pace | adevarul.ro
search
Vineri, 23 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Video Trump a făcut zgomote ciudate în timpul unui miting și a confundat Premiul Pulitzer cu Nobelul pentru Pace

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Donald Trump și-a întrerupt în repetate rânduri discursul de la un miting din Carolina de Sud pentru a imita sunete de împușcături, explozii și alte zgomote. Președintele american a avut și momente în care a întrerupt frazele fără să le ducă la capăt și a confundat Premiul Pulitzer cu Premiul Nobel pentru Pace, relatează The New Republic.

Președintele SUA, Donald Trump.
Președintele SUA, Donald Trump. Foto: AFP

În timpul evenimentului de miercuri, 22 octombrie, liderul de la Casa Albă a presărat discursul cu efecte sonore improvizate, în timp ce aborda subiecte precum războiul din Iran, operațiunile militare împotriva presupuselor ambarcațiuni folosite pentru traficul de droguri și situația prețurilor la energie.

Publicația americană The New Republic, într-un articol semnat de Edith Olmsted, descrie intervențiile drept momente bizare ale unui discurs în care Trump a trecut de la o temă la alta și și-a întrerupt propriile explicații.

Unul dintre momentele remarcate a avut loc când Trump a vorbit despre fosta guvernatoare a Carolinei de Sud, Nikki Haley, pe care a numit-o ambasadoare la Organizația Națiunilor Unite. În loc să-i rostească numele, președintele a scos un sunet asemănător unei senzații de greață.

„Aș spune că 90% din motivul pentru care l-am ales pe guvernator — EUHH — am numit-o la Națiunile Unite, pentru că voiam ca acest tip să fie, voiam ca acel om să devină guvernator”, a spus Trump, potrivit înregistrării discursului.

Articolul amintește că președintele a pronunțat sau a scris în mod repetat greșit numele lui Haley și că, în alte apariții publice, ar fi încurcat numele unor candidați pe care venise să-i susțină.

Un alt moment a apărut când Trump a vorbit despre atacurile militare americane asupra unor ambarcațiuni suspectate că ar fi implicate în traficul de droguri. El a afirmat că fluxul de droguri mortale transportate pe mare a scăzut cu 97%, apoi a imitat sunetul unor focuri de armă.

„Am redus cu 97% fluxul de droguri mortale care vin pe ocean și pe mare — piu, piu, piu. 97%”, a declarat președintele.

The New Republic subliniază că Trump repetă de luni de zile această cifră, însă comunicările Pentagonului citate de publicație nu confirmă afirmația în forma prezentată de liderul american.

Președintele american a făcut apoi referire la Iran și la fluxul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz, fără să-și ducă explicația până la capăt. În loc să formuleze o frază completă, a imitat un sunet și a făcut un gest cu mâna, sugerând o mișcare descendentă.

„Oh, și când Iranul se termină. POC!”, a spus Trump, înainte să precizeze: „Petrolul”.

Războiul cu Iranul, care durează de aproape opt luni, a fost însoțit de o creștere susținută a prețurilor la energie. Evoluția costurilor reprezintă o provocare pentru republicani înaintea alegerilor intermediare din Statele Unite.

În același context, administrația Trump a decis ridicarea unor sancțiuni asupra petrolului rusesc, însă această măsură nu a dus la reducerea rapidă a prețurilor la motorină, potrivit unei analize Reuters citate de publicație.

Deși președintele american a afirmat în repetate rânduri că un acord cu Iranul este aproape, negocierile indirecte continuă.

Într-un alt fragment al discursului, Trump a reluat ideea de a redenumi Oceanul Atlantic în „Oceanul Trump”. Președintele a susținut, de asemenea, că ar fi trebuit să primească Premiul Pulitzer pentru scrierile sale, confundându-l cu Premiul Nobel pentru Pace, distincție pe care și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a o obține.

Mitingul a inclus și un moment tensionat în care Trump a reacționat favorabil la un participant care agresase o persoană ce îl întrerupsese. Ulterior, președintele a făcut remarci la adresa senatorului republican Tim Scott.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Bodyguardul lui Georgescu, audiat la DIICOT. Ce ar fi făcut Marin Burcea, poreclit „Lunetistul”
digi24.ro
image
Mii de muncitori străini vor să-și aducă familiile în România. „Nu e atât de scump ca în alte țări, ca Italia sau Germania”
stirileprotv.ro
image
Blocaj din nou la Curtea de Apel în cazul lui Călin Georgescu. Judecătorii nu se înțeleg dacă îl eliberează sau rămâne în arest. Un al treilea judecător, așteptat să dea verdictul
gandul.ro
image
România intră în DISPUTA dintre marile puteri. București ia poziție înainte de summitul UE - Canada
mediafax.ro
image
„Are ofertă de 3-4 milioane de euro din Germania!”. Plecare iminentă de la Craiova: „Îi dă drumul în iarnă”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Loteria anunță că s-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de peste 3,3 milioane de euro, după două luni de la precedentul câștig
libertatea.ro
image
Situație excepțională în procesul lui Călin Georgescu. Ce s-a întâmplat la Curtea de Apel
digi24.ro
image
Elina Svitolina și Gael Monfils s-au despărțit: „Cel mai dureros adevăr pe care a trebuit vreodată să-l înfrunt”
gsp.ro
image
Răspunsul lui LeBron James, după ce a fost făcut praf de Donald Trump
digisport.ro
image
Tragedie în Italia. O asistentă româncă a murit în timp ce se afla la serviciu. Colega ei, conațională, principala suspectă
click.ro
image
Rusia angajează nord-coreeni la fabricile de drone: 12 ore/zi, pentru 2,50 dolari/oră. Regimul de la Phenian încasează 90% din salariu
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
Cum va fi vremea în luna noiembrie. Temperaturile vor fi mai scăzute decât normalul perioadei
observatornews.ro
image
Insula Iubirii, scoasă din grila din 14 noiembrie. Motivul pentru care șefii Antenei 1 au luat această decizie
cancan.ro
image
Pensie recalculată fără anii lucrați în grupe de muncă. Un pensionar a pierdut procesul cu Casa de Pensii
newsweek.ro
image
Diletta Leotta, apariție la TV cu care a încins imaginația fanilor: a venit cu un outfit transparent
prosport.ro
image
Noi cutremure în România! Zona neobișnuită în care pământul s-a mișcat la doar 5,7 km adâncime, românii au intrat în panică
playtech.ro
image
„Așa se întâmplă cu băștinașii la Craiova”. A dezvăluit culisele problemelor avute de Ștefan Baiaram
fanatik.ro
image
O regiune din România ajunge pe harta turismului mondial, deși statul nu face mari eforturi să o promoveze. ”Pe noi numai din noroc și din întâmplare ne descoperă cineva”
ziare.com
image
”Ești suflet și ai trup, nu invers”. Ana Bogdan și mesajul care a devenit viral
digisport.ro
image
Studiu: Ce legătură este între alimentele ultraprocesate și simptomele depresiei?
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Ora de iarnă se schimbă cu o zi mai devreme în 2026. Dormim mai mult cu o oră!
romaniatv.net
image
Mii de paznici în școli. Ministrul Educației anunță primele măsuri după valul de violențe: ”Copiii nu se văd văzuți și simțiți”
mediaflux.ro
image
De 5 ori campion, astăzi taie și vinde fier: „Chiar acum mă ocup de niște vagoane de tren”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în procesul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău? Ce ar fi spus cei doi băieți ai vedetelor în fața judecătorilor. Cu cine vor, de fapt, să locuiască
click.ro
image
A apărut o aplicație care îți arată vechimea în muncă și îți estimează pensia. Platforma permite și descărcarea unor documente, direct de pe telefon
click.ro
image
Horoscop 23-29 octombrie 2026. Proiecte noi pentru Berbeci, în viețile Scorpionilor reapar probleme mai vechi
click.ro
Shirley MacLaine foto Profimedia jpg
Orgasmul a fost atât de puternic, încât i-a plesnit operația! Scene incredibile în patul unei dive din Old Hollywood
okmagazine.ro
Rita Moreno Profimedia jpg
„Era cel mai sexual bărbat de pe planetă!” Confesiunile incendiare ale actriței care a trăit o iubire răvășitoare
okmagazine.ro
Pocahontas la curtea regelui Iacob I al Angliei. Carte poștală de Richard Rummell, din 1907
Dincolo de Disney: Un portret al lui Pocahontas din 1616 ne arată cum îi vedeau englezii pe amerindieni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Ilona Brezoianu are un băiețel agitat! Cum îi face față și cine o ajută? „El crede că taică-su e maică-sa”. Ce spune despre al doilea copil
image
Răsturnare de situație în procesul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău? Ce ar fi spus cei doi băieți ai vedetelor în fața judecătorilor. Cu cine vor, de fapt, să locuiască

OK! Magazine

image
Blestemul Kennedy face o nouă victimă! A rămas fără tată la 13 ani, și-a îngropat fetița și a murit la doar 42 de ani