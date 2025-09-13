search
Sâmbătă, 13 Septembrie 2025
Profesori, pompieri și jurnaliști din SUA au fost concediați pentru opinii critice despre moartea lui Charlie Kirk

Publicat:

Reacțiile online critice față de uciderea activistului de extremă dreapta Charlie Kirk au dus la concedieri și sancțiuni în rândul profesorilor, pompierilor, jurnaliștilor și altor angajați din SUA, în ciuda pledoariei administrației Trump pentru libertatea de exprimare. 

Reacțiile critice la adresa lui Kirk i-a costat job-ul pe unii americani / Sursa foto: AP
Reacțiile critice la adresa lui Kirk i-a costat job-ul pe unii americani / Sursa foto: AP

Comentarii pe rețele sociale după uciderea lui Charlie Kirk au costat locuri de muncă în SUA

Reacţiile pe reţelele sociale la uciderea activistului de extremă dreapta Charlie Kirk le-au costat locul de muncă pe mai multe persoane din SUA, autorităţile din mai multe state americane luând măsuri restrictive faţă de comentariile critice, deşi administraţia Trump pledează în general pentru libertatea de exprimare. Printre cei care au fost concediaţi, suspendaţi sau cenzuraţi în ultimele zile pentru opiniile lor se numără profesori, pompieri, jurnalişti, politicieni, un angajat al Secret Service şi un angajat al unei echipe importante din NFL, liga de fotbal american, scrie The Guardian, potrivit Agerpres.

La ordinul Secretarului de Stat al Apărării, mai mulţi membri ai armatei au fost eliberaţi din funcţie din cauza postărilor pe reţelele sociale

Concedierile au loc în contextul în care administraţia lui Donald Trump promite să ia măsuri împotriva cetăţenilor străini care vor lăuda, judeca sau minimaliza uciderea lui Charlie Kirk, el însuşi un fervent susţinător al libertăţii de exprimare.

Pete Hegseth, secretarul apărării, a ordonat între timp personalului său „să găsească şi să identifice membrii armatei şi orice persoană asociată cu Pentagonul care au batjocorit sau au părut să tolereze uciderea lui Charlie Kirk”, a informat vineri NBC News. Citând doi oficiali ai Departamentului Apărării, NBC News susţine că mai mulţi membri ai armatei au fost eliberaţi din funcţie din cauza postărilor pe reţelele sociale şi că „zeci” de alte persoane, inclusiv angajaţi civili ai Pentagonului, au fost „chemate la ordine”. 

Pe lângă eforturile guvernului de a lua măsuri drastice, o serie de personalităţi şi grupuri conservatoare încearcă să colecteze şi să expună exemple de comentarii considerate inacceptabile.

Laura Loomer, o loială susţinătoare a lui Trump, a postat pe X: „Pregătiţi-vă să vă vedeţi ruinate toate aspiraţiile profesionale viitoare dacă sunteţi suficient de bolnavi încât să celebraţi moartea lui. O să vă fac să vă doriţi să nu fi deschis niciodată gura”, a ameninţat ea. 

Profesorii au fost și ei monitorizați, iar unii au fost deja scoși de la clase și supuși unei anchete

Scott Presler, un activist de extremă dreapta cu 2,3 milioane de urmăritori pe X, a cerut sfaturi despre profesorii care „se bucură de moartea lui Kirk” – şi a distribuit postări şi profiluri de social media ale presupuşilor vinovaţi, inclusiv detalii despre locurile lor de muncă, a relatat revista Time.  

Citește și: Tyler Robinson, suspect în uciderea lui Charlie Kirk, apreciat de vecini și prieteni. Mama sa, mândră de notele sale

În Florida, consiliul de educaţie al statului a emis un memorandum proactiv în care avertizează în mod specific angajaţii şcolilor să nu posteze opinii personale care „ar putea submina încrederea elevilor şi a familiilor pe care le deservesc”. Două cadre didactice din comitatul Clay au fost îndepărtate din sălile de clasă şi supuse unei anchete a statului, joi, unul dintre ei fiind un profesor de şcoală elementară care a postat pe contul său personal de social media un articol despre incidentul din Utah şi comentariul: „Poate că nu este necrologul pe care speram cu toţii să-l vedem când ne trezim, dar pentru mine este pe locul al doilea”. 

Celălalt, un consilier de liceu, a făcut aluzie într-o postare la poziţia lui Kirk, exprimată în 2023, că „merită” să existe „câteva decese prin împuşcare în fiecare an” pentru a proteja „dreptul dat de Dumnezeu” de a deţine arme. Consilierul a scris: „37 de ani în învăţământul public, gata să încasez un glonţ pentru copiii mei. Nu, nu vărs o lacrimă, el a ales să se sacrifice pentru drepturile (de a) fi protejat. Karma!”. Comentariile au fost „flagrante” şi „pline de ură”, a declarat Jennifer Bradley, senatoare republicană, într-un comunicat. 

 Printre cei concediați se numără un agent al Secret Service

Cu toate acestea, majoritatea celor care au fost concediaţi sau suspendaţi sunt persoane cu locuri de muncă obişnuite, ale căror comentarii au nemulţumit angajatorii sau au fost expuse într-un alt fel. Printre aceştia se numără un agent al Secret Service care a spus că Kirk „a împrăştiat ură şi rasism în emisiunea sa” şi „nu poţi ocoli karma”. 

Și jurnaliștii au fost luați în vizor

Probabil cea mai proeminentă persoană care şi-a pierdut locul de muncă a fost Matthew Dowd, un analist politic veteran concediat de MSNBC pentru că a sugerat în direct că retorica radicală a lui Kirk ar fi putut contribui la violenţa care l-a ucis. „Gândurile pline de ură duc la cuvinte pline de ură, care apoi duc la acţiuni pline de ură”, a spus Dowd, adăugând: „Nu poţi să te opreşti din a avea astfel de gânduri îngrozitoare şi apoi să spui aceste cuvinte îngrozitoare şi să nu te aştepţi ca acţiuni îngrozitoare să aibă loc”.

Reţeaua de televiziune şi Dowd au emis scuze separate. Dar într-un articol pe Substack publicat vineri, Dowd a spus că a fost victima unei „prese de dreapta”, iar cuvintele sale au fost interpretate greşit, deoarece a vorbit înainte de a şti că Kirk era ţinta. 

Carolina Panthers, o echipă de fotbal american, a concediat un coordonator de comunicare care a întrebat pe Instagram: „De ce sunteţi cu toţii trişti? Omul vostru a spus că a meritat”, o altă referire la comentariile anterioare ale lui Kirk in legătură cu al doilea amendament al Constituţiei, care garantează americanilor dreptul de a purta arme. 

Un reporter care acoperea evoluţia echipEI de baschet profesionist Phoenix Suns şi-a pierdut locul de muncă pentru că a postat comentarii precum: „Sincer, nu-mi pasă dacă credeţi că este insensibil sau nepotrivit să refuzi să respecţi un om rău care a murit”. 

O femeie pompier din New Orleans ar fi fost mustrată de către angajatorul ei după ce a postat – şi apoi a şters – un comentariu pe reţelele sociale în care numea glonţul care l-a lovit pe Kirk „un dar de la Dumnezeu”.

The Hill a dat numeroase alte exemple de angajaţi, inclusiv asistente medicale, angajaţi ai universităţilor şi alţii, concediaţi sau sancţionaţi pentru comentariile lor. Un profesor din Oregon, se spune, şi-a pierdut slujba pentru că a spus că moartea lui Kirk „i-a înveselit ziua”. 

SUA

