Donald Trump, reacție neașteptată după uciderea activistului Charlie Kirk: „Radicalii de stânga sunt problema: sunt malefici, oribili și abili la politică”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a refuzat să facă apel la unitate națională după asasinarea activistului de dreapta Charlie Kirk, preferând să arunce întreaga vină pe „radicalii vicioși și oribili” din tabăra stângii.

Într-un interviu acordat vineri dimineață emisiunii „Fox & Friends”, Trump a fost întrebat ce intenționează să facă pentru a vindeca diviziunile provocate de împușcarea lui Kirk, incident produs în campusul Universității Utah Valley. „Cum putem repara această țară? Cum putem să ne unim din nou?”, a întrebat prezentatoarea Ainsley Earhardt, relatează The Guardian.

„O să vă spun ceva care o să-mi creeze probleme, dar nu-mi pasă deloc. Radicalii de dreapta sunt radicali pentru că nu vor să vadă crime... Radicalii de stânga sunt problema – şi sunt malefici, oribili şi abili la politică. Vor bărbaţi în sporturile feminine, vor transgender pentru toată lumea, vor frontiere deschise. Cel mai rău lucru care s-a întâmplat acestei ţări”, a răspuns liderul de la Casa Albă.

Refuzul său de a căuta o cale comună bipartizană a fost considerat de analiști „o mișcare șocantă” chiar și pentru stilul său politic. The Guardian notează că, în trecut, președinții americani au folosit momente de criză pentru a încerca să depășească diviziunile, invocând exemple precum Abraham Lincoln în timpul războiului civil sau Joe Biden, care în 2021 a făcut apel la unitate după atacul asupra Capitoliului.

Tonul adoptat de Trump a fost însă unul partizan și răzbunător. El a amenințat din nou cu declanșarea unei anchete în baza legii RICO împotriva miliardarului George Soros, pe care îl acuză că finanțează „agitatori profesioniști” implicați în „revolte de stradă”.

De asemenea, președintele american a declarat, într-un discurs susținut la Casa Albă după moartea lui Kirk, că va căuta răzbunare împotriva organizațiilor progresiste acuzate că ar susține violența politică.

Trump a invocat inclusiv posibila revocare a statutului de scutire de taxe pentru grupuri precum Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (Crew) sau organizațiile ecologiste, și a autorizat deja o anchetă asupra platformei ActBlue, principalul canal de strângere de fonduri pentru Partidul Democrat.

Unul dintre apropiații președintelui american Donald Trump, Charlie Kirk, a fost împușcat mortal în timpul unui eveniment desfășurat miercuri, 10 septembrie, la Utah Valley University.