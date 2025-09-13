Video Dilema lui CTP după arestarea criminalului lui Charlie Kirk: „Fiica sa ar trebui să vadă cum este suprimat ucigașul?”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a publicat o nouă postare tranșantă după moartea lui Charlie Kirk, apropiat al președintelui american Donald Trump, împușcat mortal miercuri, 10 septembrie, în timpul unui eveniment la Utah Valley University.

CTP a explicat că nu auzise de Kirk înainte de a fi ucis și nu i-a adus niciun fel de caracterizare directă, însă a reamintit opiniile publice exprimate de acesta de-a lungul timpului.

„Am găsit, după părerea mea, și am spus-o, instigări grave la violență. Ca urmare, n-am făcut altceva decât să pun convingeri, dorințe, afirmații exprimate public de personajul mediatic Kirk față în față cu ce i s-a întâmplat, cu propria sa moarte violentă”, a scris jurnalistul pe Facebook.

Gazetarul a comentat și posibila condamnare la moarte a suspectului reținut pentru uciderea lui Charlie Kirk. „Dacă așa va fi, ar fi bine ca execuția lui să se petreacă „public, rapid, televizat”, așa cum dorea domnul Kirk?”, a scris CTP.

Acesta a mers mai departe, evocând declarațiile lui Kirk, care susținea că și copiii ar trebui să fie martori la execuțiile publice:

„Tot domnul Kirk considera că e bine să vadă și copiii omorârea condamnatului, „pentru inițiere”, fără să precizeze inițiere în ce, dar nu stabilise de la ce vârstă. Deci: 5 ani, 8 ani, 12 ani pentru acces? Fiica domnului Kirk, în vârstă de 3 ani, după ce a asistat la uciderea televizată a tatălui ei, ar trebui să vadă cum este suprimat ucigașul domnului Kirk?”.

Kirk era susținător al pedepsei capitale

La începutul acestui an, Charlie Kirk și-a exprimat poziția față de pedeapsa capitală în cadrul unei discuții cu un student, care a fost înregistrată într-un videoclip postat pe canalul YouTube al Turning Point USA.

Kirk a fost întrebat cum poate susține un „guvern limitat” și, în același timp, să creadă că acesta ar trebui să aibă puterea de a executa oameni.

„Cred într-un guvern mic, dar puternic și, pentru a fi clar, cred că cineva care a luat o viață ar trebui să-și piardă propria viață”, i-a răspuns Kirk studentului. „În orice circumstanță?”, îl întreabă studentul pe Kirk. „În majoritatea cazurilor, da”, răspunde Kirk. Studentul a continuat discuția, spunând că pedeapsa cu moartea ar trebui rezervată cazurilor extreme, cum ar fi împușcăturile în școli, crimele în masă și crimele împotriva umanității.

De asemenea, el și-a exprimat poziția și cu alte ocazii, cum ar fi în podcastul de mai jos.