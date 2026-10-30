Primele declarații ale femeii care a supraviețuit injecției letale în SUA: „Nu știu ce urmează”

Christa Pike a declarat vineri, 30 octombrie, că a suferit dureri continue după ce i-a fost administrată o doză masivă de pentobarbital, un sedativ folosit în procedura de execuție. Acestea sunt primele sale declarații publice de la tentativa eșuată de execuție din Tennessee, din 30 septembrie.

Christa Pike Foto: X@TheCalvinCooli1

„Mă doare corpul. Mă dor brațele. Mă dor mâinile. Mă doare gâtul. Încă am dificultăți în a vorbi. Iar durerea nu este doar fizică. Există durere în mintea și în sufletul meu”, a declarat ea, potrivit The Guardian.

Deși nu a menționat direct autoritățile statului care au încercat să o execute în urmă cu o lună, Pike a lansat o critică la adresa acestora.

„Sunt profund îndurerată de incompetența care a adus atât de mulți oameni în această situație teribilă”, a afirmat ea.

Pike este internată în infirmeria Centrului de reabilitare Debra Johnson din Nashville, unde a fost transferată după 10 zile de tratament intensiv în spital. Ea este ținută în mare parte în izolare, departe de ceilalți deținuți.

„Sunt ținută departe de alți oameni și de legăturile umane care înseamnă atât de mult pentru mine”, a spus ea.

Christa Pike a spus că izolarea în care este ținută îi provoacă suferință, mai ales că a petrecut deja 28 de ani pe culoarul morții în regim de izolare.

„Îmi găsisem liniștea.”

„Nu știu de ce am supraviețuit în acea noapte”

De când s-a trezit „singură într-un spital, dezorientată și în dureri”, femeia încearcă să găsească un sens celor întâmplate.

„Nu știu de ce am supraviețuit în acea noapte. Nu știu ce urmează. Sunt zile în care este mai greu să găsesc speranță decât în altele. Deocamdată, încerc să mă vindec, zi după zi.”

Ea a spus că, în procesul lent de recuperare, a găsit sprijin în „dragostea și susținerea extraordinară” primite de la oameni din întreaga lume.

„Să știu că atât de mulți oameni țin la mine și mă văd ca pe o ființă umană a cărei viață contează este copleșitor”, a afirmat Pike.

De asemenea, le-a mulțumit echipelor de intervenție, medicilor și asistentelor care au îngrijit-o în spital, precum și avocaților săi și celor care „au luptat pentru mine, mi-au fost alături și au refuzat să renunțe la mine”.

„Mă agăț de dragostea și bunătatea atâtor oameni care mi-au amintit că nu sunt singură.”

Pike, în vârstă de 50 de ani, care a ucis-o pe Colleen Slemmer în 1995, împreună cu iubitul ei de atunci, a primit două doze de substanță letală prin injecție, pe 30 septembrie. După ce a devenit clar că doza administrată nu avea să o ucidă, femeia a fost transportată la spital.

Cazul este considerat unul neobișnuit, întrucât Pike este singura persoană despre care se știe că a supraviețuit unei tentative de execuție prin injecție letală.

În timpul unei audieri desfășurate miercuri, procurorul general adjunct al statului Tennessee, Will Ayers, i-a spus judecătorului că nu știe dacă autoritățile intenționează să reprogrameze execuția. De asemenea, instanța a dispus ca statul Tennessee să păstreze toate probele legate de procedura eșuată. Acestea ar putea fi folosite într-un eventual proces împotriva autorităților statului.