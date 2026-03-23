Prețul petrolului scade, bursele europene cresc după armistițiul temporar anunțat de Trump în Iran

Prețurile petrolului au scăzut brusc, cu până la 12 dolari pe baril, după ce Statele Unite au decis să suspende temporar atacurile asupra infrastructurii energetice din Iran. Decizia vine în contextul unor negocieri descrise drept „profunde și constructive” între Washington și Teheran.

Statele Unite și Iranul au purtat, în ultimele zile, discuții intense privind o posibilă detensionare a conflictului. În urma acestor negocieri, fostul președinte american Donald Trump a anunțat, pe rețeaua sa de socializare Truth Social, o suspendare temporară a atacurilor asupra infrastructurii energetice iraniene.

Măsura vizează o perioadă de cinci zile, timp în care nu vor avea loc lovituri asupra centralelor electrice și a altor obiective din sectorul energetic. Decizia este prezentată ca un gest de deschidere, menit să permită continuarea dialogului diplomatic.

„Pe baza tonului acestor discuții profunde, detaliate și constructive, care vor continua pe tot parcursul săptămânii, am instruit armata să amâne orice atacuri împotriva centralelor electrice și a infrastructii energetice iraniene pentru o perioadă de cinci zile”, a declarat Trump.

În esență, această pauză echivalează cu un armistițiu limitat în sectorul energetic, considerat de analiști un posibil prim pas spre un acord mai amplu între cele două părți.

Reacție imediată pe piața petrolului

Piața petrolului a reacționat rapid la aceste evoluții. Imediat după apariția informațiilor despre negocieri și suspendarea atacurilor, prețul petrolului a scăzut de la 109 dolari la 97 de dolari pe baril, potrivit Dialog.ua. Ulterior, cotațiile și-au revenit parțial, ajungând la aproximativ 101 dolari pe baril.

În paralel, bursele europene au revenit pe creștere după scăderile înregistrate la începutul ședinței, stimulată de anunțul lui Trump privind amânarea loviturilor asupra Iranului. Fluctuațiile subliniază sensibilitatea ridicată a pieței la orice semnal privind o posibilă dezescaladare a tensiunilor din Orientul Mijlociu, o regiune-cheie pentru aprovizionarea globală cu petrol.



