Presa iraniană contrazice afirmațiile lui Trump privind negocierile „productive” cu Teheranul

Agenţia de ştiri iraniană Fars a precizat luni, 23 martie, că nu există comunicări directe sau indirecte cu SUA, după ce președintele Donald Trump declarase că a purtat în ultimele două zile discuții „foarte constructive și productive” cu Iranul.

Fars susţine că Trump a renunţat la atacarea centralelor electrice iraniene după ce Iranul a avertizat că va ataca centralele electrice din Asia de Vest ca răspuns, scrie News.ro.

Ulterior, alte două agenţii de ştiri iraniene au publicat propriile relatări pe acest subiect.

Tasnim, agenţie considerată apropiată de Gărzile Revoluţionare Iraniene, confirmă că nu sunt în curs negocieri cu SUA şi că Strâmtoarea Ormuz nu va reveni la condiţiile de dinainte de război. Agenția mai susține, citând un oficial iranian, că Trump a renunțat la atacarea infrastructurii critice sub presiunea piețelor, în timp ce Iranul va continua să se apere.

În schimb, agenția Mehr afirmă că există inițiative de detensionare, dar acuză Washingtonul că urmărește scăderea prețurilor la energie și câștigarea de timp pentru planuri militare.

Trump anunță discuții „foarte constructive și productive” cu Iranul

Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite și Iran au purtat în ultimele două zile discuții „foarte constructive și productive” privind o posibilă soluționare a conflictelor din Orientul Mijlociu.

„Am plăcerea să vă informez că Statele Unite ale Americii și Iranul au purtat, în ultimele două zile, discuții foarte constructive și productive privind o soluționare completă și definitivă a conflictelor dintre noi din Orientul Mijlociu.

Având în vedere tonul și caracterul acestor discuții aprofundate, detaliate și constructive, care vor continua pe parcursul săptămânii, am dat instrucțiuni Departamentului de Război să amâne toate atacurile militare împotriva centralelor electrice și a infrastructurii energetice iraniene pentru o perioadă de cinci zile, sub rezerva succesului întâlnirilor și discuțiilor în curs. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni!”, a transmis Donald Trump, pe platforma sa.