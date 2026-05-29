Ajutoare de urgență pentru familiile din Galați afectate de explozia provocată de drona prăbușită. Sume între 10.000 și 25.000 de lei

Familiile și persoanele din municipiul Galați ale căror locuințe au fost afectate în urma prăbușirii unei drone în noaptea de 28 spre 29 mai 2026 vor primi ajutoare financiare de urgență, a anunțat Guvernul.

Decizia a fost luată în ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU), convocată de prim-ministrul Ilie Bolojan, în contextul evaluării situației de la nivelul județului Galați.

Sprijinul financiar va fi acordat diferențiat, în funcție de gradul de afectare a locuințelor: 10.000 de lei pentru fiecare familie sau persoană singură ale cărei locuințe au fost afectate în proporție de până la 25%, respectiv 25.000 de lei pentru cazurile în care pagubele depășesc acest prag, potrivit comunicatului oficial.

Cuantumul despăgubirilor va fi stabilit pe baza evaluărilor efectuate de comisia constituită prin ordin al prefectului județului Galați.

De asemenea, prin hotărârea CNSU, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a fost abilitat să înainteze proiectul de act normativ prin care vor fi reglementate oficial aceste ajutoare de urgență.

Fondurile necesare vor fi asigurate prin suplimentarea bugetului ministerului, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Galați va pune la dispoziția autorităților centrale toate datele necesare pentru evaluarea și acordarea sprijinului financiar către persoanele afectate.

O dronă s-a prăbușit vineri noaptea pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galați.

Două persoane rănite au primit îngrijiri medicale la faţa locului, apoi au fost transportate la spital. Ulterior, circa 70 de persoane din blocul respectiv au fost evacuate. Incidentul - cel mai grav incident de pe teritoriul României de la începutul războiului - a declanșat o alertă maximă la cel mai înalt nivel, fiind convocată de urgență o ședință CSAT.