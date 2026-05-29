search
Vineri, 29 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ajutoare de urgență pentru familiile din Galați afectate de explozia provocată de drona prăbușită. Sume între 10.000 și 25.000 de lei

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Familiile și persoanele din municipiul Galați ale căror locuințe au fost afectate în urma prăbușirii unei drone în noaptea de 28 spre 29 mai 2026 vor primi ajutoare financiare de urgență, a anunțat Guvernul.

Sprijinul financiar va fi acordat diferențiat, în funcție de gradul de afectare. FOTO: Facebook
Sprijinul financiar va fi acordat diferențiat, în funcție de gradul de afectare. FOTO: Facebook

Decizia a fost luată în ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU), convocată de prim-ministrul Ilie Bolojan, în contextul evaluării situației de la nivelul județului Galați.

Sprijinul financiar va fi acordat diferențiat, în funcție de gradul de afectare a locuințelor: 10.000 de lei pentru fiecare familie sau persoană singură ale cărei locuințe au fost afectate în proporție de până la 25%, respectiv 25.000 de lei pentru cazurile în care pagubele depășesc acest prag, potrivit comunicatului oficial.

Cuantumul despăgubirilor va fi stabilit pe baza evaluărilor efectuate de comisia constituită prin ordin al prefectului județului Galați.

De asemenea, prin hotărârea CNSU, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a fost abilitat să înainteze proiectul de act normativ prin care vor fi reglementate oficial aceste ajutoare de urgență.

Fondurile necesare vor fi asigurate prin suplimentarea bugetului ministerului, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Galați va pune la dispoziția autorităților centrale toate datele necesare pentru evaluarea și acordarea sprijinului financiar către persoanele afectate.

O dronă s-a prăbușit vineri noaptea pe un bloc din Galați, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. A fost emis mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galați.

Două persoane rănite au primit îngrijiri medicale la faţa locului, apoi au fost transportate la spital. Ulterior, circa 70 de persoane din blocul respectiv au fost evacuate. Incidentul - cel mai grav incident de pe teritoriul României de la începutul războiului - a declanșat o alertă maximă la cel mai înalt nivel, fiind convocată de urgență o ședință CSAT.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă crimă
digi24.ro
image
Prima reacție a Kremlinului după prăbușirea dronei rusești la Galați. Mesajul ironic transmis de Dmitri Peskov
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan, huiduit la Galați, după ce a vizitat blocul pe care a căzut drona. Oamenii i-au strigat: “Demisia!”
gandul.ro
image
DOCUMENTE. Contractul de lobby al Administrației Nicușor Dan duce la consilierul lui Trump
mediafax.ro
image
Denis Alibec a înjurat copiii de la Barca Academy după Chindia – Farul 3-3. Decizia Comisiei de Disciplină. Update
fanatik.ro
image
Lector la Științele Guvernării, despre drona prăbușită la Galați: „Este cel mai grav incident pentru o țară NATO, un eșec de proporții al României”
libertatea.ro
image
Cum prezintă propaganda rusă cazul dronei care a lovit blocul din Galați
digi24.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
Primul om care l-a văzut pe Michael Schumacher după accident a rupt tăcerea: ”Ce am văzut m-a șocat. Era incredibil”
digisport.ro
image
Povestea unui român revenit în țară după 10 ani de străinătate a aprins internetul: „Îmi pare rău că m-am întors”
click.ro
image
Putin „este la curent cu incidentul cu dronă din România”, anunță Peskov. Zaharova amenință România pentru închiderea consulatului
antena3.ro
image
Ce se întâmplă cu apartamentele din Galaţi lovite de drona rusească. Sunt sau nu despăgubiţi proprietarii?
zf.ro
image
Lecţiile pe care România le poate învăţa de la Ucraina după atacul din Galaţi. Scutaru: Rusia va escalada
observatornews.ro
image
DOLIU în politica din România! A murit Maria Dina
cancan.ro
image
627 lei în plus la pensie pentru un pensionar. Instanța i-a dat puncte bonus pentru stagiul aferent grupelor
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
prosport.ro
image
Câți bani ai în plus la pensia privată după creșterea record a Pilonului II. Calcul în funcție de fond
playtech.ro
image
George Puşcaş, out din lot la Dinamo – FCSB! Oficialii încearcă să îl aducă de urgenţă pe Alex Pop de la propria nuntă
fanatik.ro
image
Piața bursieră emite un semnal de atenționare rar. ”Indicatorul Buffett” a început să se facă roșu
ziare.com
image
S-a terminat: Jose Mourinho a semnat!
digisport.ro
image
Dani Oțil, mai sincer ca niciodată: de ce nu se consideră un prezentator TV bun? „Mi s-a deșurubat ceva rău în cap”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa cu 7 camere a Irinei Fodor. Atracția principală e curtea superbă cu pomi, un măslin exotic și peste 30 de varietăți de trandafiri / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Rusia face un anunț de ultimă oră! Putin ia măsuri după drona căzută la Galați
mediaflux.ro
image
De la sărăcie extremă la Campionatul Mondial » A livrat pizza și acum se află în echipa națională
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Cine sunt victimele din explozia dronei rusești care a căzut pe blocul din Galați. O mamă și copilul ei au ajuns de urgență la spital VIDEO
actualitate.net
image
Horoscop 29 mai - 5 iunie. Racii au de luat o decizie grea, Balanțele au parte de evoluție profesională și șanse de câștig suplimentar
click.ro
image
Facultatea din România unde aproape toți absolvenții își găsesc imediat job. A intrat în elita universităților din Europa
click.ro
image
Christian Sabbagh vorbește despre perioada de după AVC. Ce s-a schimbat în viața lui și cum se simte în prezent: „Sunt mai atent”. Meniul prezentatorului într-o zi obișnuită
click.ro
Diddy Fergie jpg
Sarah Ferguson, avertizată că „pot apărea înregistrări” ale partidelor sale de sex cu Diddy. Palatul n-o mai poate salva
okmagazine.ro
JLo foto Profimedia jpg
Jennifer Lopez, în lacrimi la TV! Motivul tristeții vedetei are de-a face cu copiii ei
clickpentrufemei.ro
Bijuterii din aur descoperite de arheologi (© Ministerul Culturii din Arabia Saudită)
Bijuterii din aur, vechi de peste 1.100 de ani, descoperite în situl medieval timpuriu de la Dariyah
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Povestea Pompiliei Stoian, artista care a iubit și a cântat alături de Dan Spătaru. De ce a plecat din România în Germania
image
Horoscop 29 mai - 5 iunie. Racii au de luat o decizie grea, Balanțele au parte de evoluție profesională și șanse de câștig suplimentar

OK! Magazine

image
Femeia care a trăit 117 ani a explicat secretul longevității, printre care să stai single și să fii independentă. Ce mânca, de fapt, italianca

Click! Pentru femei

image
Jennifer Lopez, în lacrimi la TV! Motivul tristeții vedetei are de-a face cu copiii ei

Click! Sănătate

image
Fă testul și afli de ce te simți singur/ă. Prima imagine pe care o vezi în acest test dezvăluie motivul